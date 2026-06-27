Ученые впервые «услышали» рождение горизонта событий

Анализ самого мощного в истории всплеска гравитационных волн позволил астрофизикам напрямую измерить скорость вращения и силу притяжения на поверхности горизонта событий — границы, откуда не возвращается даже свет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeremy Schnittman / NASA's Goddard Space Flight Center Фото: Jeremy Schnittman / NASA's Goddard Space Flight Center

Международная группа, изучив данные детекторов LIGO по сигналу GW250114, выделила так называемую прямую волну — особый тип колебаний пространства-времени, возникающий в последние мгновения слияния черных дыр. Всплеск на расстоянии 1,3 млрд световых лет был порожден столкновением двух объектов, чьи массы в 30–40 раз превышали солнечную, и оказался примерно втрое чище первого, зафиксированного в 2015 году. «Горизонт событий нельзя увидеть, потому что оттуда ничто не выходит. Но гравитационные волны дают нам другой путь»,— объяснил физик-теоретик Сичжэн Ма. Алгоритм, созданный группой ученых, позволил отделить колебания горизонта от сигналов окружающего «огненного кольца» — светящейся фотонной структуры, опоясывающей эту границу.

Ранее о горизонте судили лишь по косвенным данным. Прямая регистрация его свойств открывает путь к самым строгим проверкам теории относительности. «Мы приближаемся к черной дыре как никогда раньше»,— подчеркнул Ма.