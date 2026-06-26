В Китае зоопарк набирает актеров-медведей

Зоопарк дикой природы Лохэ в провинции Хэнань запустил необычную вакансию — актеров для работы в ростовых костюмах черных медведей с годовой зарплатой около $15 тыс. (100 тыс. юаней). Объявление быстро разошлось по соцсетям и привлекло примерно сотню желающих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: CFOTO / Contributor / Getty Images Фото: CFOTO / Contributor / Getty Images

Главное требование — полный запрет на человеческую речь: исполнителям разрешено только урчать. Рабочий день длится шесть часов, четыре выходных в месяц. От соискателей ждут физической выносливости, совершеннолетия и готовности принимать от гостей любые угощения. «Делайте все, что вам удобно»,— говорилось в рекламе, обещавшей свободу лежать, мечтать, прыгать или лазать по деревьям.

Представители зоопарка пояснили, что проект задумывался еще на этапе строительства: костюмированные актеры снимают риски прямого контакта посетителей с хищниками и усиливают интерактивные впечатления. Если эксперимент окажется успешным, появятся вакансии «тигров» и «львов». Кандидатов в возрасте около 30 лет с хорошей физической формой ждет очное собеседование, а особо популярный артист сможет зарабатывать значительно больше базовой ставки, развивая собственный онлайн-профиль.