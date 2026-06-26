В Швеции нашли неизданную песню Цоя с пародиями на коллег

В день рождения Виктора Цоя, 21 июня, обнародована считавшаяся утерянной акустическая запись его песни «Дети минут» 1988 года. Пленку обнаружил у Сары Океррен, дочери бывшего генконсула Швеции в СССР, коллекционер Сергей Чубраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотоархив журнала "Огонёк" Фото: Фотоархив журнала "Огонёк"

Запись сделана на квартирнике у барабанщика «Кино» Георгия Гурьянова. Цой исполнял эту композицию лишь в кругу друзей: текст содержал пародийные отсылки к «Аквариуму», «Алисе» и другим, и музыкант опасался обид. В документальной ленте «Привет Карлу Густаву» (Soyuz Music) впервые прозвучала полная версия композиции, а также фрагменты домашнего концерта.

О существовании текста было известно — в 2010-м Вячеслав Бутусов наложил на него свою музыку. На найденной кассете Виктор Цой поясняет: «В песне много цитат... это как полемика с другими группами... очень много их строчек». Гурьянов настаивал на выпуске, но Цой сомневался. Отдельным синглом трек пока не вышел, однако Чубраев уверен, что позже запись опубликуют. У Сары Океррен остались неизученные видеокассеты — исследователи допускают новые находки.