Деревянный предшественник Стоунхенджа найден в Уилтшире

За пять веков до появления каменных глыб Стоунхенджа древние общины отмечали солнцестояние у двух столбов в трех милях восточнее — на месте нынешнего Булфорда. Ямы от сгнивших деревянных опор обнаружили еще в 2015–2017 годах при археологических работах перед военным строительством, но лишь теперь подтвердилась их астрономическая роль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Археолог Фил Хардинг (слева) считает, что обнаружение следов сооружения стало вершиной его карьеры

Фото: Wessex Archaeology Археолог Фил Хардинг (слева) считает, что обнаружение следов сооружения стало вершиной его карьеры

Фото: Wessex Archaeology

Две ямы разделяли почти 120 метров. «Я взял карандаш и линейку, соединил их и понял, что они указывают в общем направление восхода солнца в середине лета»,— вспоминает руководитель раскопок Фил Хардинг. Астроном Фабио Сильва, воссоздав небо пятитысячелетней давности, установил, что столбы высотой 2–4 метра абсолютно точно отмечали восход в летнее солнцестояние и закат в зимнее. Радиоуглеродный анализ датировал памятник примерно 2950 годом до н. э., а среди находок — редкий дисковидный кремень, возможно, символизирующий солнце.

Хотя булфордское святилище старше сарсеновых камней, оно не является древнейшим на Британских островах. Однако именно этот скромный ансамбль из двух столбов, вероятно, задал традицию, позже воплотившуюся в мегалитах равнины Солсбери, предполагают ученые.