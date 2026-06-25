С душой и перьями
Кинопремьеры недели
Что общего у истории побега из курятника, криминальной комедии про похищение бандитских денег и тайского хоррора про нападение демонов на католическую общину? Правильно: все они касаются вопросов веры — в лучшее в нас.
Фото: A-One Films
«Курочка. Пух и прах»
Режиссер Дьёрдь Пальфи
О чем фильм: курочка совершает дерзкий побег с птицефермы. Очутившись на участке добродушного старика-фермера, свободолюбивое животное (вообще-то прямой потомок динозавров, о чем в фильме напомнят) вскоре понимает относительность любой свободы, поскольку ее свежевыношенные яйца куда-то пропадают.
Кто снял: один из важнейших режиссеров венгерского кино последних лет тридцати Дьёрдь Пальфи, автор фантасмагории «Таксидермия» (2006), сатирического детектива «Икота» (2002), а также невероятного киноведческого фильма-эссе «Окончательный монтаж — дамы и господа!».
На что похоже: представьте «Гунду» Виктора Косаковского, которая была бы не возвышенно-печальной, а смешной и немного злой.
Кому понравится: тем, кто в равной мере сочувствует братьям нашим меньшим и не любит назойливых зоозащитников.
«Ночной бизнес»
Режиссер Деррик Борте
О чем фильм: Манко (Расселл Кроу) владеет ночным клубом в Лос-Анджелесе, через который разные нехорошие люди отмывают незаконно добытые доходы. Однажды два горе-грабителя (Аарон Пол, Нина Добрев) решают его обчистить, не задумываясь о последствиях.
Кто снял: в фильмографии бывшего рекламщика и ветерана MTV Деррика Борте есть место неонуару («Опасная авантюра», 2018), сатирическому драмеди («Семейка Джонсов», 2010) и экшен-триллеру с Расселлом Кроу в роли разъяренного мужчины средних лет («Неистовый», 2020).
На что похоже: на уже давно ставший традиционным микс раннего творчества Квентина Тарантино с «Большим Лебовски» и «Фарго» братьев Коэн. Эту колу мы уже не раз пили, но зачем от нее отказываться в жаркий день?
Кому понравится: тем, кто любит переживать за чужие деньги.
«Астрал. Проклятие экзорциста»
Режиссер Тавиват Вантха
О чем фильм: католическую общину Тха-Рэ в Таиланде атаковала нечистая сила — да так, что кресты плавятся, а девушки сдирают со своих лиц кожу. Надежда только на уважаемого священника-экзорциста и опального шамана, сочетающего в своих духовных практиках язычество с буддизмом.
Кто снял: один из главных тайских хоррормейкеров Тавиват Вантха, снявший первые два фильма суперуспешной в Юго-Восточной Азии франшизы «Шепот смерти» («Первая ведьма: Реинкарнация» и «Первая ведьма: Новые души»), а начинавший путь в кино с разудалой пародии «Бангкокский зомби-кризис» (2004).
На что похоже: «Тха-Рэ: Экзорцист» (именно так фильм называется в оригинале) первые критики сравнивают с работами корейского хоррормейкера Чан Чжэ Хёна «Черные священники» (2015) и «Проклятие „Зов могилы"» (2024).
Кому понравится: любящим в хоррорах не только пугаться, но и задумываться о религиозных подоплеках наших страхов.