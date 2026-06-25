С душой и перьями

Что общего у истории побега из курятника, криминальной комедии про похищение бандитских денег и тайского хоррора про нападение демонов на католическую общину? Правильно: все они касаются вопросов веры — в лучшее в нас.

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Текст: Павел Пугачев

«Курочка. Пух и прах» Режиссер Дьёрдь Пальфи О чем фильм: курочка совершает дерзкий побег с птицефермы. Очутившись на участке добродушного старика-фермера, свободолюбивое животное (вообще-то прямой потомок динозавров, о чем в фильме напомнят) вскоре понимает относительность любой свободы, поскольку ее свежевыношенные яйца куда-то пропадают. Кто снял: один из важнейших режиссеров венгерского кино последних лет тридцати Дьёрдь Пальфи, автор фантасмагории «Таксидермия» (2006), сатирического детектива «Икота» (2002), а также невероятного киноведческого фильма-эссе «Окончательный монтаж — дамы и господа!». На что похоже: представьте «Гунду» Виктора Косаковского, которая была бы не возвышенно-печальной, а смешной и немного злой. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Курочка. Пух и прах». Режиссер Дьёрдь Пальфи, 2025 Фото: A-One Films Кадр из фильма «Курочка. Пух и прах». Режиссер Дьёрдь Пальфи, 2025 Фото: A-One Films Кадр из фильма «Курочка. Пух и прах». Режиссер Дьёрдь Пальфи, 2025 Фото: A-One Films Кадр из фильма «Курочка. Пух и прах». Режиссер Дьёрдь Пальфи, 2025 Фото: A-One Films Кадр из фильма «Курочка. Пух и прах». Режиссер Дьёрдь Пальфи, 2025 Фото: A-One Films Кадр из фильма «Курочка. Пух и прах». Режиссер Дьёрдь Пальфи, 2025 Фото: A-One Films Кадр из фильма «Курочка. Пух и прах». Режиссер Дьёрдь Пальфи, 2025 Фото: A-One Films Следующая фотография 1 / 7 Кадр из фильма «Курочка. Пух и прах». Режиссер Дьёрдь Пальфи, 2025 Фото: A-One Films Кадр из фильма «Курочка. Пух и прах». Режиссер Дьёрдь Пальфи, 2025 Фото: A-One Films Кадр из фильма «Курочка. Пух и прах». Режиссер Дьёрдь Пальфи, 2025 Фото: A-One Films Кадр из фильма «Курочка. Пух и прах». Режиссер Дьёрдь Пальфи, 2025 Фото: A-One Films Кадр из фильма «Курочка. Пух и прах». Режиссер Дьёрдь Пальфи, 2025 Фото: A-One Films Кадр из фильма «Курочка. Пух и прах». Режиссер Дьёрдь Пальфи, 2025 Фото: A-One Films Кадр из фильма «Курочка. Пух и прах». Режиссер Дьёрдь Пальфи, 2025 Фото: A-One Films Кому понравится: тем, кто в равной мере сочувствует братьям нашим меньшим и не любит назойливых зоозащитников.

«Ночной бизнес» Режиссер Деррик Борте О чем фильм: Манко (Расселл Кроу) владеет ночным клубом в Лос-Анджелесе, через который разные нехорошие люди отмывают незаконно добытые доходы. Однажды два горе-грабителя (Аарон Пол, Нина Добрев) решают его обчистить, не задумываясь о последствиях. Кто снял: в фильмографии бывшего рекламщика и ветерана MTV Деррика Борте есть место неонуару («Опасная авантюра», 2018), сатирическому драмеди («Семейка Джонсов», 2010) и экшен-триллеру с Расселлом Кроу в роли разъяренного мужчины средних лет («Неистовый», 2020). На что похоже: на уже давно ставший традиционным микс раннего творчества Квентина Тарантино с «Большим Лебовски» и «Фарго» братьев Коэн. Эту колу мы уже не раз пили, но зачем от нее отказываться в жаркий день? Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Ночной бизнес». Режиссер Деррик Борте, 2026 Фото: Вольга Кадр из фильма «Ночной бизнес». Режиссер Деррик Борте, 2026 Фото: Вольга Фото: Вольга Кадр из фильма «Ночной бизнес». Режиссер Деррик Борте, 2026 Фото: Вольга Кадр из фильма «Ночной бизнес». Режиссер Деррик Борте, 2026 Фото: Вольга Кадр из фильма «Ночной бизнес». Режиссер Деррик Борте, 2026 Фото: Вольга Кадр из фильма «Ночной бизнес». Режиссер Деррик Борте, 2026 Фото: Вольга Кадр из фильма «Ночной бизнес». Режиссер Деррик Борте, 2026 Фото: Вольга Кадр из фильма «Ночной бизнес». Режиссер Деррик Борте, 2026 Фото: Вольга Кадр из фильма «Ночной бизнес». Режиссер Деррик Борте, 2026 Фото: Вольга Следующая фотография 1 / 10 Кадр из фильма «Ночной бизнес». Режиссер Деррик Борте, 2026 Фото: Вольга Кадр из фильма «Ночной бизнес». Режиссер Деррик Борте, 2026 Фото: Вольга Фото: Вольга Кадр из фильма «Ночной бизнес». Режиссер Деррик Борте, 2026 Фото: Вольга Кадр из фильма «Ночной бизнес». Режиссер Деррик Борте, 2026 Фото: Вольга Кадр из фильма «Ночной бизнес». Режиссер Деррик Борте, 2026 Фото: Вольга Кадр из фильма «Ночной бизнес». Режиссер Деррик Борте, 2026 Фото: Вольга Кадр из фильма «Ночной бизнес». Режиссер Деррик Борте, 2026 Фото: Вольга Кадр из фильма «Ночной бизнес». Режиссер Деррик Борте, 2026 Фото: Вольга Кадр из фильма «Ночной бизнес». Режиссер Деррик Борте, 2026 Фото: Вольга Кому понравится: тем, кто любит переживать за чужие деньги.