Мюзикл по мотивам «На игле» покажут в Лондоне

Роман Ирвина Уэлша «На игле» («Trainspotting»), по которому снят культовый британский фильм, получит музыкальную адаптацию — писатель также принял в ней участие как драматург. Роль Марка Рентона исполнит 26-летний шотландский актер Робби Скотт, дебютирующий в Вест-Энде. Вместе с ним — Шеридан Таунсли (Сик-Бой), Киран Эндрю (Спад), Фрэнки О’Коннор (Бегби) и Яна Харрис (Келли).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с репетиции грядущей постановки

Фото: Hugo Glendinning Фото с репетиции грядущей постановки

Фото: Hugo Glendinning

Спектакль выйдет за рамки ностальгии: авторы переосмысляют темы зависимости, бесправия и концентрации власти в руках немногих применительно к сегодняшнему дню. «Зависимость никуда не исчезла, просто она изменилась. Стала тише, укоренилась глубже. Меньше игл, больше экранов. Меньше побега, больше повторения»,— говорится в описании постановки.

Сам Ирвин Уэлш одобрил перенос его романа на музыкальную сцену: «Я считаю, что в мюзикле больше, громче бьется человеческое сердце, чем в книге или фильме. Людям нужно задуматься о мире, в котором мы живем, и мы предлагаем им это осмысление, но им также действительно нужно петь от души и смеяться до упаду — в этом и заключается суть нашей жизни».

Премьера состоится 15 июля в вест-эндском театре Royal Haymarket. А после лондонского показа мюзикл отправится в тур по Великобритании: Эдинбург, Шеффилд, Манчестер, Йорк, Халл, Ипсвич, Бирмингем.