Создатели шоу про Джордана Белфорта назвали «Волка с Уолл-стрит» Скорсезе «ерундой»

14 июля на стриминге Paramount+ выйдет трехсерийный документальный сериал «Настоящий волк с Уолл-стрит», который обещает рассказать историю биржевого мошенника Джордана Белфорта правдивее, чем это сделал Скорсезе. «Большая часть фильма — полная ерунда»,— говорит один из участников в трейлере. Другой добавляет: «"Волк с Уолл-стрит" даже близко не передает тот уровень безумия, который там творился».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джордан Белфорт. Кадр из фильма «Настоящий Волк с Уол Стрит», 2026

Фото: Paramount+ Джордан Белфорт. Кадр из фильма «Настоящий Волк с Уол Стрит», 2026

Фото: Paramount+

В основе сериала — 15 тыс. ранее не публиковавшихся документов ФБР, эксклюзивные интервью с людьми из ближайшего окружения Белфорта, а также архивные материалы с его бывшей женой Надин Макалузо (ее в экранизации Скорсезе сыграла Марго Робби), которая развелась с магнатом в 2005 году из-за его проблем с наркозависимостью и насилия. Сам Белфорт в производстве не участвует.

Фильм Скорсезе 2013 года с Леонардо Ди Каприо в главной роли собрал $400 млн в прокате и получил пять номинаций на «Оскар». Дискуссия о том, осуждал ли фильм поведение Белфорта или романтизировал его, не утихает до сих пор.