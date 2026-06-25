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Третьему сезону «Большой маленькой лжи» быть

Риз Уизерспун подтвердила продолжение сериала HBO на шоу «The Tonight Show» в разговоре с ведущим Джимми Фэллоном. «Он точно в процессе»,— призналась актриса.

Фото: HBO

Фото: HBO

Первый сезон «Большой маленькой лжи» вышел в 2017 году. В нем снялись Уизерспун, Николь Кидман (59-летие которой отметили в новом материале Weekend), Шейлин Вудли, Александр Скарсгорд, Адам Скотт, Лора Дерн и Зои Кравиц. В 2019-м к составу второго сезона присоединилась Мерил Стрип.

Как сообщила актриса на шоу, в сентябре выйдет новая книга Лианы Мориарти — автора романа, по которому снимали первый сезон. Новый роман также ляжет в основу третьего сезона. «Не хочу сказать что-нибудь не то, но, кажется, он называется "Большие маленькие истины"? "Одна большая ложь"? "Огромная большая ложь?"» — растерянно перечисляла Уизерспун под смех Фэллона.

Ранее продолжение также подтвердила Шейлин Вудли в интервью Deadline, заявив, что третий сезон «предположительно» состоится и она будет рада вернуться к истории своей героини Джейн Чепмен, матери-одиночки, воспитывающей непослушного сына.

Третий сезон был официально заказан в сентябре 2025 года. Он расскажет, что стало с героинями спустя 10 лет: дети выросли, стали подростками, а в их прибрежном городке возникла новая угроза. Сценаристом и исполнительным продюсером стала Франческа Слоун, соавтор «Мистера и миссис Смит». Съемки запланированы на осень этого года.

Фотогалерея

«Я не вижу себя в роли девушки, которая всем нравится»

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«Если я смогу подарить людям фильм о надежде, любви и будущем, значит, я выполнила свою работу» &lt;br> Большинство кинокартин, в которых снялась актриса, — комедии. Но «Оскар» Риз Уизерспун получила за роль в биографической драме «Переступить черту» (2005)

«Если я смогу подарить людям фильм о надежде, любви и будущем, значит, я выполнила свою работу»
Большинство кинокартин, в которых снялась актриса, — комедии. Но «Оскар» Риз Уизерспун получила за роль в биографической драме «Переступить черту» (2005)

Фото: Yves Herman / Reuters

В 14 лет актриса получила первую полноценную роль в романтической драме «Человек на Луне» (1991). Она сыграла девочку-подростка, переживающую первую любовь. До окончания школы успела сняться в еще нескольких фильмах. После поступила на факультет английской литературы Стэнфордского университета, но уже через год бросила учебу ради того, чтобы продолжить актерскую карьеру

В 14 лет актриса получила первую полноценную роль в романтической драме «Человек на Луне» (1991). Она сыграла девочку-подростка, переживающую первую любовь. До окончания школы успела сняться в еще нескольких фильмах. После поступила на факультет английской литературы Стэнфордского университета, но уже через год бросила учебу ради того, чтобы продолжить актерскую карьеру

Фото: Eric Robert / Sygma / Getty Images

В фильме «Жестокие игры» (1999) актриса исполнила главную роль, сыграв целомудренную дочь директора колледжа. Она становится очередной жертвой главного интригана и сердцееда училища (Райан Филипп). Подростковая драма, вдохновленная комедией «Добро пожаловать в кукольный дом» и романом Шодерло де Лакло «Опасные связи»

В фильме «Жестокие игры» (1999) актриса исполнила главную роль, сыграв целомудренную дочь директора колледжа. Она становится очередной жертвой главного интригана и сердцееда училища (Райан Филипп). Подростковая драма, вдохновленная комедией «Добро пожаловать в кукольный дом» и романом Шодерло де Лакло «Опасные связи»

Фото: Sony / Columbia

Премьера романтической комедии «Между небом и землей» (2005) в Лос-Анджелесе

Премьера романтической комедии «Между небом и землей» (2005) в Лос-Анджелесе

Фото: Mark J. Terrill / AP

«Мне нравится работать. Если работа недостаточно сложна, я стараюсь сделать ее еще сложнее. Мне нравится сам процесс, когда тебя пугает сложность задачи, ты берешься за ее решение и знаешь, что можешь это сделать»

«Мне нравится работать. Если работа недостаточно сложна, я стараюсь сделать ее еще сложнее. Мне нравится сам процесс, когда тебя пугает сложность задачи, ты берешься за ее решение и знаешь, что можешь это сделать»

Фото: Markus Schreiber / AP

«Блондинка в законе» (2001) стала визитной карточкой Риз Уизерспун. Актриса снялась в первой и второй (2003) частях франшизы. В сумме в прокате они заработали $365 млн. 1 июля 2026 года готовится выйти на экраны многосерийный приквел под названием «Эль», который расскажет зрителям о школьных годах героини «Блондинки»

«Блондинка в законе» (2001) стала визитной карточкой Риз Уизерспун. Актриса снялась в первой и второй (2003) частях франшизы. В сумме в прокате они заработали $365 млн. 1 июля 2026 года готовится выйти на экраны многосерийный приквел под названием «Эль», который расскажет зрителям о школьных годах героини «Блондинки»

Фото: MGM / UA

За лучшую женскую роль в фильме «Переступить черту» (2006) Риз Уизерспун удостоилась сразу трех наград: «Оскара», «Золотого глобуса» и BAFTA. В биографической драме о жизни американского певца Джонни Кэша (в исполнении Хоакина Феникса) актриса сыграла жену главного героя

За лучшую женскую роль в фильме «Переступить черту» (2006) Риз Уизерспун удостоилась сразу трех наград: «Оскара», «Золотого глобуса» и BAFTA. В биографической драме о жизни американского певца Джонни Кэша (в исполнении Хоакина Феникса) актриса сыграла жену главного героя

Фото: Kevork Djansezian / AP

Актриса занимается благотворительной и общественной деятельностью. После урагана «Катрина» в 2006 году она участвовала в восстановлении новоорлеанских школ, а во время пандемии COVID-19 раздавала одежду своего бренда учителям. Риз Уизерспун также сотрудничает с американским Фондом защиты детей и является представительницей феминистических фондов и проектов — например, Avon, который фокусируется на защите женских прав и здоровья

Актриса занимается благотворительной и общественной деятельностью. После урагана «Катрина» в 2006 году она участвовала в восстановлении новоорлеанских школ, а во время пандемии COVID-19 раздавала одежду своего бренда учителям. Риз Уизерспун также сотрудничает с американским Фондом защиты детей и является представительницей феминистических фондов и проектов — например, Avon, который фокусируется на защите женских прав и здоровья

Фото: Cheryl Gerber / AP

В 2018 году актриса написала мемуары «Виски в чайной чашке». В книге автор рассказывает о своих семейных традициях и особенностях жизни на Юге США

В 2018 году актриса написала мемуары «Виски в чайной чашке». В книге автор рассказывает о своих семейных традициях и особенностях жизни на Юге США

Фото: Michael Caronna / Reuters

«Люди пытаются сделать из тебя такую героиню, которую легко узнает каждая женщина в Америке, — эту очень симпатичную героиню романтической комедии. И мне это очень сложно. Я просто не вижу себя в роли девушки, которая всем нравится. Я никогда ею не была, и я не знаю, как ею стать» &lt;br> Фото: Риз Уизерспун получает награду в номинации «любимая киноактриса» на People&#39;s Choice Awards в 2009 году

«Люди пытаются сделать из тебя такую героиню, которую легко узнает каждая женщина в Америке, — эту очень симпатичную героиню романтической комедии. И мне это очень сложно. Я просто не вижу себя в роли девушки, которая всем нравится. Я никогда ею не была, и я не знаю, как ею стать»
Фото: Риз Уизерспун получает награду в номинации «любимая киноактриса» на People's Choice Awards в 2009 году

Фото: Matt Sayles / AP

Риз Уизерспун на премьере анимационного фильма «Монстры против пришельцев» (2009), в котором она озвучила главную героиню. Первый показ состоялся в Калифорнии 22 марта 2009 года — в день рождения актрисы

Риз Уизерспун на премьере анимационного фильма «Монстры против пришельцев» (2009), в котором она озвучила главную героиню. Первый показ состоялся в Калифорнии 22 марта 2009 года — в день рождения актрисы

Фото: Dan Steinberg / AP

В 2025 году Риз Уизерспун вошла в топ самых высокооплачиваемых кинозвезд. Она оказалась на 12 месте рейтинга из 20. Состояние знаменитости оценивается в $440 млн. Причем, значительную часть средств Уизерспун заработала благодаря продюсерской деятельности. Первую компанию — Type A Films — актриса основала в 2000 году. Позднее исполнительница роли «Блондинки в законе» стала соосновательницей Hello Sunshine, большую часть акций которой она продала в 2021 году за $900 млн. Долю в компании Уизерспун все же себе оставила — 18%

В 2025 году Риз Уизерспун вошла в топ самых высокооплачиваемых кинозвезд. Она оказалась на 12 месте рейтинга из 20. Состояние знаменитости оценивается в $440 млн. Причем, значительную часть средств Уизерспун заработала благодаря продюсерской деятельности. Первую компанию — Type A Films — актриса основала в 2000 году. Позднее исполнительница роли «Блондинки в законе» стала соосновательницей Hello Sunshine, большую часть акций которой она продала в 2021 году за $900 млн. Долю в компании Уизерспун все же себе оставила — 18%

Фото: Fred Prouser / Reuters

Кадр из фильма «Воды слонам!» (2011). Звезда цирка (Риз Уизерспун) и по совместительству жена деспотичного дрессировщика, которого играет Кристофер Вальц, влюбляется в студента-ветеринара (Роберт Паттинсон). События разворачиваются на фоне Великой депрессии

Кадр из фильма «Воды слонам!» (2011). Звезда цирка (Риз Уизерспун) и по совместительству жена деспотичного дрессировщика, которого играет Кристофер Вальц, влюбляется в студента-ветеринара (Роберт Паттинсон). События разворачиваются на фоне Великой депрессии

Фото: 20th Century Fox

На Каннском кинофестивале с коллегой по фильму «Мад» (2012) Мэттью Макконахи. Актеры сыграли бывших влюбленных. По сюжету, героиня Риз Уизерспун — любовь всей жизни Мада, единственная радость, которая помогает ему преодолевать препятствия

На Каннском кинофестивале с коллегой по фильму «Мад» (2012) Мэттью Макконахи. Актеры сыграли бывших влюбленных. По сюжету, героиня Риз Уизерспун — любовь всей жизни Мада, единственная радость, которая помогает ему преодолевать препятствия

Фото: Yves Herman / Reuters

У актрисы трое детей. Дочь и сын — от первого брака с коллегой по фильму «Жестокие игры» (1999) Райаном Филиппом. Союз распался в 2007 году. Младший сын родился в 2012 году — от второго брака с актером и продюсером Джимом Тотом

У актрисы трое детей. Дочь и сын — от первого брака с коллегой по фильму «Жестокие игры» (1999) Райаном Филиппом. Союз распался в 2007 году. Младший сын родился в 2012 году — от второго брака с актером и продюсером Джимом Тотом

Фото: Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

На пробежке со вторым мужем Джимом Тотом. Знаменитости расстались в 2023 году после почти 12 лет вместе

На пробежке со вторым мужем Джимом Тотом. Знаменитости расстались в 2023 году после почти 12 лет вместе

Фото: Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

«Дикая» (2014) — фильм о девушке, которая из-за жизненного кризиса решила отправиться в одиночку пешком в путешествие по американским горам. В основу сюжета легла автобиографическая книга Шерил Стрэйд

«Дикая» (2014) — фильм о девушке, которая из-за жизненного кризиса решила отправиться в одиночку пешком в путешествие по американским горам. В основу сюжета легла автобиографическая книга Шерил Стрэйд

Фото: Fox Searchlight

Актрисы сериала «Большая маленькая ложь» на церемонии вручения премии «Эмми» в 2017 году. Слева направо: Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лаура Дерн и Зои Кравиц

Актрисы сериала «Большая маленькая ложь» на церемонии вручения премии «Эмми» в 2017 году. Слева направо: Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лаура Дерн и Зои Кравиц

Фото: Phil McCarten / Invision for the Television Academy / AP Images / AP

Актриса придерживается феминистических взглядов: в 2015 году она одной из первых поддержала акцию #AskHerMore, целью которой было обратить внимание на гендерные стереотипы в киноиндустрии: недостаток главных женских ролей и некорректные вопросы журналистов в интервью с представительницами сферы. В 2017 году Уизерспун приняла участие в движении против насилия #MeToo. Знаменитость поделилась собственным опытом, рассказав о том, как подверглась домогательствам со стороны режиссера в 16 лет. В 2018 году актриса поддержала кампанию #TimesUp, в рамках которой активисты собирали средства для поддержки жертв сексуализированного насилия

Актриса придерживается феминистических взглядов: в 2015 году она одной из первых поддержала акцию #AskHerMore, целью которой было обратить внимание на гендерные стереотипы в киноиндустрии: недостаток главных женских ролей и некорректные вопросы журналистов в интервью с представительницами сферы. В 2017 году Уизерспун приняла участие в движении против насилия #MeToo. Знаменитость поделилась собственным опытом, рассказав о том, как подверглась домогательствам со стороны режиссера в 16 лет. В 2018 году актриса поддержала кампанию #TimesUp, в рамках которой активисты собирали средства для поддержки жертв сексуализированного насилия

Фото: Chris Pizzello / AP

«В этом бизнесе мы сталкиваемся не с финансовыми, а с моральными трудностями. И я определенно считаю, что чем дольше вы сможете сохранять свои ценности и моральные принципы, а также здраво оценивать то, что действительно важно в конечном итоге, тем большего успеха вы добьетесь и создадите что-то действительно замечательное» &lt;br> Фото: показ комедии «Вы сердечно приглашены» (2025) с Риз Уизерспун в главной роли

«В этом бизнесе мы сталкиваемся не с финансовыми, а с моральными трудностями. И я определенно считаю, что чем дольше вы сможете сохранять свои ценности и моральные принципы, а также здраво оценивать то, что действительно важно в конечном итоге, тем большего успеха вы добьетесь и создадите что-то действительно замечательное»
Фото: показ комедии «Вы сердечно приглашены» (2025) с Риз Уизерспун в главной роли

Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

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«Если я смогу подарить людям фильм о надежде, любви и будущем, значит, я выполнила свою работу»
Большинство кинокартин, в которых снялась актриса, — комедии. Но «Оскар» Риз Уизерспун получила за роль в биографической драме «Переступить черту» (2005)

Фото: Yves Herman / Reuters

В 14 лет актриса получила первую полноценную роль в романтической драме «Человек на Луне» (1991). Она сыграла девочку-подростка, переживающую первую любовь. До окончания школы успела сняться в еще нескольких фильмах. После поступила на факультет английской литературы Стэнфордского университета, но уже через год бросила учебу ради того, чтобы продолжить актерскую карьеру

Фото: Eric Robert / Sygma / Getty Images

В фильме «Жестокие игры» (1999) актриса исполнила главную роль, сыграв целомудренную дочь директора колледжа. Она становится очередной жертвой главного интригана и сердцееда училища (Райан Филипп). Подростковая драма, вдохновленная комедией «Добро пожаловать в кукольный дом» и романом Шодерло де Лакло «Опасные связи»

Фото: Sony / Columbia

Премьера романтической комедии «Между небом и землей» (2005) в Лос-Анджелесе

Фото: Mark J. Terrill / AP

«Мне нравится работать. Если работа недостаточно сложна, я стараюсь сделать ее еще сложнее. Мне нравится сам процесс, когда тебя пугает сложность задачи, ты берешься за ее решение и знаешь, что можешь это сделать»

Фото: Markus Schreiber / AP

«Блондинка в законе» (2001) стала визитной карточкой Риз Уизерспун. Актриса снялась в первой и второй (2003) частях франшизы. В сумме в прокате они заработали $365 млн. 1 июля 2026 года готовится выйти на экраны многосерийный приквел под названием «Эль», который расскажет зрителям о школьных годах героини «Блондинки»

Фото: MGM / UA

За лучшую женскую роль в фильме «Переступить черту» (2006) Риз Уизерспун удостоилась сразу трех наград: «Оскара», «Золотого глобуса» и BAFTA. В биографической драме о жизни американского певца Джонни Кэша (в исполнении Хоакина Феникса) актриса сыграла жену главного героя

Фото: Kevork Djansezian / AP

Актриса занимается благотворительной и общественной деятельностью. После урагана «Катрина» в 2006 году она участвовала в восстановлении новоорлеанских школ, а во время пандемии COVID-19 раздавала одежду своего бренда учителям. Риз Уизерспун также сотрудничает с американским Фондом защиты детей и является представительницей феминистических фондов и проектов — например, Avon, который фокусируется на защите женских прав и здоровья

Фото: Cheryl Gerber / AP

В 2018 году актриса написала мемуары «Виски в чайной чашке». В книге автор рассказывает о своих семейных традициях и особенностях жизни на Юге США

Фото: Michael Caronna / Reuters

«Люди пытаются сделать из тебя такую героиню, которую легко узнает каждая женщина в Америке, — эту очень симпатичную героиню романтической комедии. И мне это очень сложно. Я просто не вижу себя в роли девушки, которая всем нравится. Я никогда ею не была, и я не знаю, как ею стать»
Фото: Риз Уизерспун получает награду в номинации «любимая киноактриса» на People's Choice Awards в 2009 году

Фото: Matt Sayles / AP

Риз Уизерспун на премьере анимационного фильма «Монстры против пришельцев» (2009), в котором она озвучила главную героиню. Первый показ состоялся в Калифорнии 22 марта 2009 года — в день рождения актрисы

Фото: Dan Steinberg / AP

В 2025 году Риз Уизерспун вошла в топ самых высокооплачиваемых кинозвезд. Она оказалась на 12 месте рейтинга из 20. Состояние знаменитости оценивается в $440 млн. Причем, значительную часть средств Уизерспун заработала благодаря продюсерской деятельности. Первую компанию — Type A Films — актриса основала в 2000 году. Позднее исполнительница роли «Блондинки в законе» стала соосновательницей Hello Sunshine, большую часть акций которой она продала в 2021 году за $900 млн. Долю в компании Уизерспун все же себе оставила — 18%

Фото: Fred Prouser / Reuters

Кадр из фильма «Воды слонам!» (2011). Звезда цирка (Риз Уизерспун) и по совместительству жена деспотичного дрессировщика, которого играет Кристофер Вальц, влюбляется в студента-ветеринара (Роберт Паттинсон). События разворачиваются на фоне Великой депрессии

Фото: 20th Century Fox

На Каннском кинофестивале с коллегой по фильму «Мад» (2012) Мэттью Макконахи. Актеры сыграли бывших влюбленных. По сюжету, героиня Риз Уизерспун — любовь всей жизни Мада, единственная радость, которая помогает ему преодолевать препятствия

Фото: Yves Herman / Reuters

У актрисы трое детей. Дочь и сын — от первого брака с коллегой по фильму «Жестокие игры» (1999) Райаном Филиппом. Союз распался в 2007 году. Младший сын родился в 2012 году — от второго брака с актером и продюсером Джимом Тотом

Фото: Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

На пробежке со вторым мужем Джимом Тотом. Знаменитости расстались в 2023 году после почти 12 лет вместе

Фото: Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

«Дикая» (2014) — фильм о девушке, которая из-за жизненного кризиса решила отправиться в одиночку пешком в путешествие по американским горам. В основу сюжета легла автобиографическая книга Шерил Стрэйд

Фото: Fox Searchlight

Актрисы сериала «Большая маленькая ложь» на церемонии вручения премии «Эмми» в 2017 году. Слева направо: Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лаура Дерн и Зои Кравиц

Фото: Phil McCarten / Invision for the Television Academy / AP Images / AP

Актриса придерживается феминистических взглядов: в 2015 году она одной из первых поддержала акцию #AskHerMore, целью которой было обратить внимание на гендерные стереотипы в киноиндустрии: недостаток главных женских ролей и некорректные вопросы журналистов в интервью с представительницами сферы. В 2017 году Уизерспун приняла участие в движении против насилия #MeToo. Знаменитость поделилась собственным опытом, рассказав о том, как подверглась домогательствам со стороны режиссера в 16 лет. В 2018 году актриса поддержала кампанию #TimesUp, в рамках которой активисты собирали средства для поддержки жертв сексуализированного насилия

Фото: Chris Pizzello / AP

«В этом бизнесе мы сталкиваемся не с финансовыми, а с моральными трудностями. И я определенно считаю, что чем дольше вы сможете сохранять свои ценности и моральные принципы, а также здраво оценивать то, что действительно важно в конечном итоге, тем большего успеха вы добьетесь и создадите что-то действительно замечательное»
Фото: показ комедии «Вы сердечно приглашены» (2025) с Риз Уизерспун в главной роли

Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

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