Третьему сезону «Большой маленькой лжи» быть

Риз Уизерспун подтвердила продолжение сериала HBO на шоу «The Tonight Show» в разговоре с ведущим Джимми Фэллоном. «Он точно в процессе»,— призналась актриса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: HBO Фото: HBO

Первый сезон «Большой маленькой лжи» вышел в 2017 году. В нем снялись Уизерспун, Николь Кидман (59-летие которой отметили в новом материале Weekend), Шейлин Вудли, Александр Скарсгорд, Адам Скотт, Лора Дерн и Зои Кравиц. В 2019-м к составу второго сезона присоединилась Мерил Стрип.

Как сообщила актриса на шоу, в сентябре выйдет новая книга Лианы Мориарти — автора романа, по которому снимали первый сезон. Новый роман также ляжет в основу третьего сезона. «Не хочу сказать что-нибудь не то, но, кажется, он называется "Большие маленькие истины"? "Одна большая ложь"? "Огромная большая ложь?"» — растерянно перечисляла Уизерспун под смех Фэллона.

Ранее продолжение также подтвердила Шейлин Вудли в интервью Deadline, заявив, что третий сезон «предположительно» состоится и она будет рада вернуться к истории своей героини Джейн Чепмен, матери-одиночки, воспитывающей непослушного сына.

Третий сезон был официально заказан в сентябре 2025 года. Он расскажет, что стало с героинями спустя 10 лет: дети выросли, стали подростками, а в их прибрежном городке возникла новая угроза. Сценаристом и исполнительным продюсером стала Франческа Слоун, соавтор «Мистера и миссис Смит». Съемки запланированы на осень этого года.