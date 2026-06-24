Ремейк «Ведьмы из Блэр» выйдет в прокат осенью 2027 года

Об этом сообщила киностудия Lionsgate. К проекту подключились создатели оригинального фильма: режиссеры Эдуардо Санчес и Дэниел Майрик, а также продюсер Грегг Хейл. Звезды первой картины Джошуа Леонард и Майкл Уильямс стали исполнительными продюсерами. Сюжет пока не раскрывается. Глава Lionsgate Адам Фогельсон ранее описал перезапуск как «новое видение», призванное познакомить с классикой хоррора новое поколение зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Ведьма из Блэр». Режиссеры Дэниэл Мирик, Эдуардо Санчес, 1999

Фото: Haxan Films Кадр из фильма «Ведьма из Блэр». Режиссеры Дэниэл Мирик, Эдуардо Санчес, 1999

Фото: Haxan Films

Режиссером стал Дилан Кларк, в чьем портфолио числятся несколько короткометражек и эпизод хоррор-сериала «Bloody Bites». Сценарий написал Крис Томас Девлин. Продюсерами выступят Джейсон Блум и Джеймс Ван.

Оригинальная «Ведьма из Блэр» 1999 года обошлась создателям в $35 тыс. и собрала в прокате $248 млн. Фильм заложил основу жанра found footage и породил франшизу из книг, комиксов и видеоигр. Сиквел 2000 года и ремейк 2016-го успеха не имели.

Дата выхода назначена на 27 сентября 2027 года.