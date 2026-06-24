Universal не дала Мадонне снять собственный байопик

Певица рассказала об этом в интервью Interview Magazine главному редактору Мелу Оттенбергу. В 2021 году Universal выиграла аукцион за право снять биографический фильм — Мадонна должна была выступить сорежиссером и соавтором сценария, а роль молодой звезды досталась Джулии Гарнер после публичного кастинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мадонна на выступлении в Нью-Йорке, 2026

Фото: Brendan McDermid / Reuters Мадонна на выступлении в Нью-Йорке, 2026

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Мадонна проработала над сценарием два года и еще два года провела в Universal, согласовывая бюджет и кастинг. Камнем преткновения стали деньги: «Я прожила невероятную жизнь. Огромную жизнь — и мне был нужен большой бюджет». Но студия не смогла принять масштаб. Мадонна предложила снять фильм дешевле и даже нашла площадку в Сербии, однако Universal отреагировала скептически: «Мы не верим, что вы останетесь там больше четырех дней». «Вы читали сценарий? Вся моя жизнь — это выживание. Я еду туда не в отпуск»,— ответила певица.

Затем Netflix предложил снять сериал, но Мадонна не могла использовать сценарий, написанный для Universal, не выкупив его обратно по завышенной цене. Поиск шоураннера занял еще восемь-девять месяцев и ни к чему не привел.

Творческую энергию Мадонна направила в музыку и записала «Confessions on a Dance Floor: Part II», который выходит 3 июля. Netflix тем временем продолжает разработку автобиографического сериала с продюсером Шоном Леви, но Джулия Гарнер к этой версии не привлечена.