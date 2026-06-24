Обнаружен неизвестный архив врача Ван Гога

Владелец архива пожелал остаться анонимным, однако предоставил изданию The Art Newspaper полный доступ к коллекции Поля Гаше, последнего врача Ван Гога. Именно он ухаживал за художником в деревне Овер-сюр-Уаз после того, как тот выстрелил себе в грудь 27 июля 1890 года, и был вызван снова — уже после смерти живописца, 29 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Портрет доктора Гаше», Винсент ван Гог, 1890

Фото: Buyenlarge / Getty Images «Портрет доктора Гаше», Винсент ван Гог, 1890

Фото: Buyenlarge / Getty Images

Среди более чем 500 предметов — документы, фотографии, рисунки, картины и гравюры. Главная находка — рисунок Гаше «Ван Гог на смертном одре», сделанный врачом прямо у тела художника: доктор нашел кусок угля среди материалов Ван Гога и сразу же набросал посмертный портрет. Два аналогичных рисунка уже хранятся в Музее Орсе в Париже и в Музее Ван Гога в Амстердаме. Третья, ныне обнаруженная версия до сих пор остается в оригинальной раме и еще не была должным образом изучена.

Среди других значимых экспонатов — гравюра Гаше с тем же посмертным портретом (таких сохранилось около 12), переписка с невестой Ван Гога Йо Бонгер, неопубликованная фотография молодого Гаше 1858 года, цветной портрет доктора кисти его друга художника Леопольда Робена, а также каталог семейного собрания предметов, связанных с Ван Гогом, составленный сыном доктора в 1923 году.

При жизни Гаше-сын передал большую часть унаследованных работ Ван Гога и Сезанна в Лувр, сейчас они хранятся в Музее Орсе. Другой архив документов семьи был продан парижскому дилеру Жоржу Вильденштейну в 1962 году и сейчас доступен онлайн в Институте Вильденштейна-Платтнера в Нью-Йорке. Владелец вновь обнаруженного архива пока не принял решения о его дальнейшей судьбе.