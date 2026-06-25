Одного из отцов-основателей ленинградского андеграунда покажут в Ile Theleme

Галерея Ile Theleme представляет вторую выставку цикла, посвященного художникам арефьевского круга,— на этот раз про живопись Владимира Шагина (1932–1999). Экспозиция «Шагин в Москве. Ленинградский андеграунд» откроется 1 июля и проработает до 30 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Владимир Шагин / Ile Theleme Фото: Владимир Шагин / Ile Theleme Фото: Владимир Шагин / Ile Theleme Фото: Владимир Шагин / Ile Theleme Фото: Владимир Шагин / Ile Theleme Фото: Владимир Шагин / Ile Theleme Фото: Володя Волков Следующая фотография 1 / 7 Фото: Владимир Шагин / Ile Theleme Фото: Владимир Шагин / Ile Theleme Фото: Владимир Шагин / Ile Theleme Фото: Владимир Шагин / Ile Theleme Фото: Владимир Шагин / Ile Theleme Фото: Владимир Шагин / Ile Theleme Фото: Володя Волков

В трех залах галереи зрителям покажут больше 120 произведений: живопись, акварели, рисунки и эстампы из частных собраний и коллекции семьи художника. Работы охватывают все периоды творчества Шагина, с 1950-х до конца 1990-х годов.

Шагин — один из основателей ленинградского «Ордена нищенствующих живописцев» (ОНЖ), который он создал вместе с Александром Арефьевым, Шоломом Шварцем, Рихардом Васми и Валентином Громовым. Художник Александр Некрасов так вспоминает последнюю встречу с мастером: «Когда я пришел к Владимиру Николаевичу домой буквально в последние дни его жизни, он встретил радушно. Квартира, в которой он жил, была пустой, только, расставленные по стенам, сияли последние сделанные им работы (их можно увидеть на выставке). Это был образ его жизни. Он умер в Пасху, а в Троицу в Государственном музее "Царскосельская коллекция" открылась выставка его памяти на двух этажах».

«Шагинская манера строится на балансе устойчивости и стремительного движения,— рассказывает искусствовед Любовь Гуревич.— Мир, принятый как данность, уравновешен и незыблем. Он устойчив благодаря резко выраженным очертаниям предметов, коробам домов — что старых где-нибудь на Васильевском острове, что новых на Кубинской улице — и коробочкам малых строений: гаражей, проходных, сараев, банек. А мощная линия, очерчивающая предмет, стремительна. И в ней, и в движении всей живописной массы ощущается ликование, напор чувства. И одновременно осуществляется связь всего со всем».

Кураторы выставки — Александр Некрасов и Екатерина Шелест.