Выставка Фриды Кало в Tate установила рекорд еще до открытия

Лондонская галерея Tate Modern продала 41 тыс. билетов на экспозицию «Фрида: Становление иконы» за месяц до старта — это лучший результат предварительных продаж в истории музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hans-Georg Roth / Corbis / Getty Images Фото: Hans-Georg Roth / Corbis / Getty Images

Предыдущий рекорд принадлежал выставке Дэвида Хокни 2017 года, собравшей 32 тыс. ранних бронирований. Экспозиция откроется 25 июня и впервые масштабно покажет, как художница превратилась в мировую икону. В залах разместят более 30 работ Кало, ее личные вещи и произведения тех, кто испытал ее влияние.

Феномен «фридамании» охватил и массовую культуру: Netflix снимает сериал, Мадонна коллекционирует ее полотна, а образ растиражирован на духах и куклах Барби. Внучатая племянница Кристина Кало назвала такую коммерциализацию «палкой о двух концах», которая «искажает то, кем она на самом деле была: великой художницей». Однако именно подлинность влечет зрителей. «Люди хотят находиться в комнате с оригинальной картиной, написанной этим человеком»,— пояснила директор галереи Кэтрин Вуд.