Рукопись «Анонимных алкоголиков» выставят на аукцион

Аукционный дом Christie’s 1 июля года проведет в Нью-Йорке торги, центральным лотом которых станет оригинальный рабочий экземпляр основного текста движения «Анонимные алкоголики». 167-страничная рукопись из коллекции покойного миллиардера и филантропа Джима Ирсэя оценена в $1–2 млн, а все вырученные средства направят на благотворительные цели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christie's Фото: Christie's

Документ известен как Большая книга — именно в нем сформулирована программа «12 шагов», помогающая миллионам людей бороться с алкогольной зависимостью. На страницах сохранились правки основателей сообщества Билла Уилсона и Хэнка Паркхерста. По их заметкам видно, как текст эволюционировал: жесткие предписания «вы должны» уступали место общему «мы», а религиозные формулировки смягчались. Дочери Ирсэя подчеркнули, что отец считал рукопись одной из самых значимых книг в истории и на вопрос, что он сохранил бы прежде всего, неизменно отвечал: «Большую книгу».

Джим Ирсэй приобрел манускрипт в 2018 году за $2,4 млн. До этого он дважды выставлялся на Sotheby’s: в 2004 году его продали за $1,6 млн, а в 2007-м — за $992 тыс.

Движение «Анонимные алкоголики» зародилось в 1935 году, когда Уилсон, потерявший карьеру и здоровье из-за алкоголизма, вместе с доктором Бобом Смитом открыл принцип помощи одного зависимого другому. Изданная позже книга разошлась тиражом свыше 30 млн экземпляров и сегодня объединяет около 2 млн участников по всему миру.