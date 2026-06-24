Украденного Пикассо за €15 млн нашли при обыске у наркоторговца

Полиция Франции обнаружила похищенную картину Пабло Пикассо в ходе антинаркотического рейда в пригороде Парижа Шампиньи-сюр-Марн. Полотно из серии портретов Марии-Терезы Вальтер оценивается в сумму до €15 млн и принадлежит гражданке Сингапура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Musee National Picasso-Paris Фото: Musee National Picasso-Paris

Сотрудники управления по борьбе с наркотиками изъяли работу 15 июня в доме, связанном с подозреваемым в наркоторговле. Кроме картины, найдены около 18 кг каннабиса, €7 тыс. наличными и люксовая одежда на €200 тыс. Всего задержали шестерых. 37-летний охранник парижской фирмы по хранению ценностей признался в краже, заявив, что «хотел продемонстрировать недостатки системы безопасности в компании». Четверо фигурантов предстали перед судом 19 июня, процесс начнется в августе. Прокуратура города Кретей подтвердила подлинность произведения.

Пикассо познакомился с Вальтер в 1927 году, когда ему было 45, а ей 17. Тайный роман продлился несколько лет, в 1935-м родилась дочь Майя. Работы художника регулярно становятся мишенью преступников: в 2024-м в Антверпене нашли украденную «Голову» (Tete), а в 2022-м парижских галеристов осудили за сбыт похищенных полотен на сумму более $15 млн.