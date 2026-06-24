Янтарный портрет Елизаветы I уйдет с молотка

Анонимный продавец выставит на лондонский аукцион Sotheby’s 1 июля редкий янтарный кулон с прижизненным портретом Елизаветы I (1533–1603), купленный в Эдинбурге всего за £5,6 тыс. Эксперты оценили находку в £100–150 тыс. В изделии опознали работу кёнигсбергских резчиков конца XVI века и проследили его историю вплоть до 1879 года.

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Прежний аукцион проходил без атрибуции и понимания истинного возраста предмета. Последующие микроскопические и рентгенофлуоресцентные исследования подтвердили: миниатюра вырезана из белого янтаря, а методы исполнения соответствуют техникам придворных мастеров-современников королевы. Выпуклое желтое сердечко работает как природная линза, оптически увеличивая монарший профиль. На обороте вырезан попугай — ренессансный символ Девы Марии, отсылающий к образу Елизаветы как королевы-девственницы.

Историк Джеффри Манн назвал подвеску «чрезвычайно редкой эмблемой правления королевы Елизаветы и, скорее всего, подарком, сделанным ею собственноручно». До ноября 2025-го кулон почти два столетия оставался в семье шотландского политика и коллекционера Джона Малкольма. Расцвет кёнигсбергской резьбы по «балтийскому золоту» начался после 1525 года, когда бывшие тевтонские земли превратились в светское герцогство Пруссия и спрос на янтарные украшения при дворе резко вырос.