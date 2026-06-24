Зумеры зарабатывают больше миллениалов, но живут хуже

Британский аналитический центр Resolution Foundation установил: зумеры в начале карьеры зарабатывают больше, чем миллениалы получали в том же возрасте. Реальная недельная зарплата в 24 года у родившихся в конце 1990-х на 12% выше, чем у тех, кто родился десятилетием раньше. Помогли более крепкий рынок труда и существенный рост минимальной зарплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Миллениалы стали первым поколением, которое не превзошло предшественников по доходам: их карьеры стартовали в разгар кризиса 2008 года и многолетней стагнации зарплат. Зумерам в этом смысле повезло больше.

Тем не менее исследователи предупреждают: более высокий заработок не равен финансовой уверенности. Жилье по-прежнему недоступно, инфляция съедает прибавку, а нестабильность на рынке труда никуда не делась. Кроме того, зарплатный рост касается только тех, кто вообще смог выйти на рынок труда: около миллиона британских молодых людей в возрасте 16–24 лет не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку.

«Стагнация уровня жизни миллениалов хорошо зафиксирована. Многие предполагали, что для зумеров все будет так же. Но старшие представители этого поколения уже несколько лет в работе — и хорошая новость: небольшой зарплатный отскок состоялся. Плохая: он уже под угрозой. Рост цен и замедление экономики грозят новым давлением на зарплаты»,— говорит старший экономист Resolution Foundation Чарли Маккерди.