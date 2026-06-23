Оливия Родриго проведет благотворительный фестиваль для женщин
23-летняя певица объявила в соцсетях о проведении Daisy Chain Fields — однодневного музыкального фестиваля с лайнапом исключительно из женщин-исполнительниц — 29 августа в Калифорнии.
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
В программе — Chappell Roan, Mitski, Bikini Kill, The Breeders, Garbage, Doechii, Santigold, Katseye, Die Spitz, Rachel Chinouriri, Quiet Light, Eli и Not for Radio. В качестве специальных гостей выступят Стиви Никс, Сара Маклахлан и Карен О из Yeah Yeah Yeahs.
«Я мечтала об этом фестивале много лет и безумно рада, что он наконец становится реальностью. Я искренне верю, что радость, сообщество и музыка могут двигать значимые перемены»,— написала Родриго.
Все участницы отказались от гонораров — 100% чистой прибыли пойдет в партнерские организации: Planned Parenthood, Center for Reproductive Rights, Black Mamas Matter Alliance и National Domestic Workers Alliance.
Предпродажа билетов стартует 24 июня на сайте фестиваля.