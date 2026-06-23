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Apple Music назвал самых популярных артистов в истории платформы

К десятилетию сервиса, запущенного 30 июня 2015 года, платформа вместе с чарт-трекером Chart Data опубликовала список самых прослушиваемых артистов за все время. Тройку лидеров возглавил Дрейк, следом Тейлор Свифт и Future. На четвертом месте YoungBoy Never Broke Again, на пятом — Bad Bunny. Далее: Lil Baby, The Weeknd, Morgan Wallen, Канье Уэст, Post Malone, Travis Scott, Ариана Гранде, Крис Браун, Кендрик Ламар, Lil Durk, Gunna, Rod Wave, Эд Ширан, Джастин Бибер и Эминем.

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Фото: Robert Galbraith / Reuters

Тейлор Свифт на гала-концерте в Нью-Йорке, 2026

Тейлор Свифт на гала-концерте в Нью-Йорке, 2026

Фото: AP

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Фото: Robert Galbraith / Reuters

Тейлор Свифт на гала-концерте в Нью-Йорке, 2026

Фото: AP

Лидерство Дрейка неудивительно: в этом году он выпустил сразу три альбома: «Iceman», «Maid of Honor» и «Habibti». Каждый из них в день выхода становился самым стримуемым релизом на платформе. 27 его треков входят в топ-500 всех времен Apple Music — «God’s Plan» занимает в этом списке третью строчку.