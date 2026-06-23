«История игрушек — 5» собрала $312 млн за первые выходные

За первый уикенд мультфильм собрал $160 млн в США и $152 млн на международных рынках. Дебют в Северной Америке стал крупнейшим открытием года, обогнав предыдущего лидера — «Супер Марио: Галактическое кино» со $131,7 млн. Это также абсолютный рекорд для всей франшизы: прежний показатель принадлежал четвертой части — $120 млн в 2019 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pixar Animation Studios Фото: Pixar Animation Studios

Режиссер-ветеран Pixar Эндрю Стэнтон снова собрал Вуди (его озвучивает Том Хэнкс), Базза Лайтера (Тим Аллен) и Джесси (Джоан Кьюсак): на этот раз игрушки сталкиваются с угрозой в виде детского планшета Lilypad, к которому пристрастилась их хозяйка Бонни.

Критики встретили фильм тепло: 94% на Rotten Tomatoes и оценка А по шкале CinemaScore. Успешный старт связывают в том числе с Тейлор Свифт — она написала для саундтрека песню «I Knew It, I Knew You» и активно продвигала фильм в своих соцсетях. Бюджет картины составил $250 млн без учета маркетинга — и, по прогнозам экспертов, сборы должны покрыть расходы.