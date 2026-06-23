Мода эпохи оземпика

Prada меняет мужской силуэт. А возможно, не только мужской и даже не только силуэт. Миучче Праде и Рафу Симонсу удалось нажать на ту самую точку, которая открывает дверь в новую эпоху. Иными словами, это манифест того, что в моде теперь будут понимать под словом cool.

Текст: Елена Стафьева

Фото: Courtesy of Prada

Нечасто в своей профессиональной карьере фэшн-критик слышит этот отчетливый, как звук замка, щелчок, отбивающий смену вех. Именно это фактически и произошло в воскресенье, 21 июня, в миланском Fondazione Prada во время показа мужской коллекции Prada SS 2027. И, судя по тому, какой шторм поднялся сразу после показа в социальных и традиционных медиа, это почувствовали все, даже те «врэди», старые фанаты бренда, кто восклицает: «Prada больше нет!» Они некоторым образом правы — перед нами новая Prada.

Дело тут не только в суперузком силуэте. Все, из чего была устроена прежняя Prada,— объемы, многослойность, trompe-l'œil, историчность, сложносоставной стайлинг,— все это сгинуло с выходом первой модели. Прежде всего бросался в глаза, конечно, ультраобляг, но его видели в последние несколько сезонов не только у Prada и Miu Miu, а, например, и у Джонатана Андерсона в Dior, и у Демны в Gucci. Тут же не просто сузили, но будто содрали все лишнее, соскребли уже привычные прадины приемы и вообще радикально очистили. Как написано в пресс-релизе коллекции: «Фокус скорее не на упрощении, но на дистилляции, на фундаментальном, целенаправленном и осмысленном». Это «не упрощение, но дистилляция» и составляет суть произошедшего.

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Slim look придуман не вчера: мы помним его еще с поздних 1990-х и ранних 2000-х — по крайней мере, с первых мужских коллекций Эди Слимана для Dior Homme. Но никакой молодой Кейт Мосс и ее бойфрендов, никакого рок-н-ролльного стиля тощих парней в узких брючках и пиджачках тут совершенно не ощущается, равно как и андерграундного вайба журнала i-D Magazine и прочего героинового шика того времени. Вообще никаких прямых и даже скрытых отсылок к 1990-м или 2000-м, которые в предыдущих мужских коллекциях Прады и Симонса всегда так хорошо считывались.

Перед нами коллекция, практически полностью состоящая из базовых вещей — джинсов и джинсовой же куртки, пижамной кофты, простого серого пиджака, прямых брюк, свитшота, рубашки, пуловера и свитера. Никаких инстаграмных (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). головных уборов, никакой заметной бижутерии, разве что очки с двумя линзами разного цвета, разной формы и в разной оправе. Большинство из этого — максимально узкое и сделанное из разноцветной кожи. Но не все, пиджаки и свитеры, например, совсем не узкие и не кожаные.

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Все модели шли со свободными руками — никаких привычных сумок ни в одном луке. Вместо них мягкие кожаные футляры, прикрепленные карабинами на поясе брюк. Сумки на дефиле больших брендов давно уже стали стандартом, а отказ от них, тем более для исторической марки кожаных товаров, какой является Prada,— довольно радикальный жест. Но чтобы выглядеть современно сегодня, сумки не нужны — нужны ничем не связанные руки.

Декада XXXL очевидно подошла к концу, вся эта эстетика огромного и безразмерного уже давно выхолощена и превратилась в клише. От гиперширокого маятник мог качнуться только в сторону гиперузкого, к этому все были готовы. И когда сегодня пишут о новом силуэте и ставят рядом c Prada луки Dior и Gucci, видно, что никто не показал этот новый силуэт так решительно и в таком заостренном виде.

Но Prada не просто окончательно утвердила новый силуэт, она еще и определила, что сейчас значит выглядеть cool, то есть утвердила новый стандарт классности, крутости и модности — если пытаться по-русски передать смысл понятия. Буквально сегодня я смотрела ролик с мужским показом Prada FW 2026, то есть грядущей осени,— с отличной коллекцией, мною заслуженно расхваленной. И вдруг поймала себя на мысли, что после воскресного показа даже она смотрится уже немного last season. Так и работает настоящий фэшн-переход, меняя наши представления о модности даже ретроспективно.

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Есть в этой истории и другое измерение — социокультурное. Принято считать, что мода непосредственно реагирует на всякого рода социальные события. Однако по большей части все приводимые примеры такого рода реакций — полная ерунда, и никакой прямой связи между тем или иным силуэтом и эпохой нет. Но нынешний slim fit как раз исключение, потому что его появление очевидным образом связано с тем изменением восприятия тела и его стандартов, которое прямо сейчас переживается, то есть с оземпиком, мунджаро, тирзеттой и прочими нашими маленькими помощниками в достижении идеальной формы. Сама возможность этого телесного идеала становится настолько доступной, что скоро многие обнаружат себя в узких и прозрачных штанах и куртках. Потому что легкость, подвижность и одновременно фокус на фундаментальном — вот что такое современный идеал, о котором возвестила новая коллекция Prada.

Текст: Елена Стафьева