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Мерил навсегда

5 недооцененных фильмов с участием актрисы

23 июня великая Мерил Стрип празднует 78-летие. Список ее безусловных шедевров все помнят — «Выбор Софи», «Крамер против Крамера», «Дьявол носит Prada», «Mamma Mia!» и другие ее работы пересмотрены много раз. Однако за полвека карьеры актриса успела сняться и в проектах, которые сегодня вспоминают реже, вопреки их яркости. Weekend исправляет это недоразумение и напоминает о пяти неочевидных ролях Мерил Стрип.

Текст: Никита Прунков

Кадр из фильма «Рики и Флэш». Режиссер Джонатан Демме, 2015

Кадр из фильма «Рики и Флэш». Режиссер Джонатан Демме, 2015

Фото: Clinica Estetico Ltd., LStar Capital, TriStar Pictures

Кадр из фильма «Рики и Флэш». Режиссер Джонатан Демме, 2015

Фото: Clinica Estetico Ltd., LStar Capital, TriStar Pictures

«Силквуд», 1983

Оценка на IMDb: 7,1

Фильм Майка Николса рассказывает реальную историю Карен Силквуд — техника плутониевого завода Kerr-McGee, которая погибла при загадочных обстоятельствах после того, как обнаружила серьезные нарушения техники безопасности на предприятии. Стрип здесь играет женщину, далекую от образа святой мученицы: упрямую, непростую, временами холодную в быту и при этом неожиданно решительную, когда дело касается принципов.

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Кадр из фильма «Силквуд». Режиссер Майк Николс, 1983

Кадр из фильма «Силквуд». Режиссер Майк Николс, 1983

Фото: ABC Motion Pictures

Кадр из фильма «Силквуд». Режиссер Майк Николс, 1983

Кадр из фильма «Силквуд». Режиссер Майк Николс, 1983

Фото: ABC Motion Pictures

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Кадр из фильма «Силквуд». Режиссер Майк Николс, 1983

Фото: ABC Motion Pictures

Кадр из фильма «Силквуд». Режиссер Майк Николс, 1983

Фото: ABC Motion Pictures

Сценаристы Нора Эфрон и Элис Арлен сознательно отказались от готового ответа на вопрос, что произошло с героиней в ночь ее смерти — и именно эта неопределенность держит зрителя в состоянии непреодолимого напряжения вплоть до финала. Фильм принес Стрип одну из ее многочисленных номинаций на «Оскар». Рекомендуется к просмотру хотя бы из-за сильнейшего актерского состава: помимо Стрип тут Шер и Курт Рассел.

«Ужасные ангелы» или «Крик в темноте», 1988

Оценка на IMDb: 6,9

Картина Фреда Скепси, вышедшая в международном прокате под названием «Крик в темноте», основана на деле Азарии Чемберлен — малышки, пропавшей на стоянке у скалы Улуру в 1980 году. Ее мать Линди утверждала, что ребенка унес динго, однако общественное мнение быстро развернулось против семьи. Вскоре Линди обвинили в убийстве дочери.

Кадр из фильма «Крик в темноте». Режиссер Фред Скеписи, 1988

Кадр из фильма «Крик в темноте». Режиссер Фред Скеписи, 1988

Фото: Cannon Entertainment, Cinema Verity, Evil Angels Films

Кадр из фильма «Крик в темноте». Режиссер Фред Скеписи, 1988

Фото: Cannon Entertainment, Cinema Verity, Evil Angels Films

Стрип, которой досталась нетривиальная задача — сыграть женщину, отказывающуюся публично демонстрировать горе, выучила новозеландский акцент настолько достоверно, что критики называли это одной из самых точных ее трансформаций. Картина вышла в прокат всего через два месяца после того, как настоящую Линди Чемберлен официально оправдали, и до сих пор остается одним из самых тонких исследований того, как медиа и общественное мнение способны разрушить жизнь невиновного.

«Дикая река», 1994

Оценка на IMDb: 6,5

Это, пожалуй, единственный по-настоящему чистый экшен-триллер в фильмографии Стрип. Ее героиня Гейл, бывший инструктор по рафтингу, отправляется с мужем и сыном в путешествие по горной реке — и оказывается заложницей двух вооруженных беглецов. Впереди их ждут несколько суток борьбы за выживание среди порогов реки Кутеней в Монтане, где снимались самые зрелищные сцены картины.

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Кадр из фильма «Дикая река». Режиссер Кертис Хэнсон, 1994

Кадр из фильма «Дикая река». Режиссер Кертис Хэнсон, 1994

Фото: David Foster Productions, Turman-Foster Company, Universal Pictures

Кадр из фильма «Дикая река». Режиссер Кертис Хэнсон, 1994

Кадр из фильма «Дикая река». Режиссер Кертис Хэнсон, 1994

Фото: David Foster Productions, Turman-Foster Company, Universal Pictures

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Кадр из фильма «Дикая река». Режиссер Кертис Хэнсон, 1994

Фото: David Foster Productions, Turman-Foster Company, Universal Pictures

Кадр из фильма «Дикая река». Режиссер Кертис Хэнсон, 1994

Фото: David Foster Productions, Turman-Foster Company, Universal Pictures

Большую часть трюков на воде Стрип выполняла лично (ей пришлось пройти изнурительную физическую подготовку, чтобы научиться управлять рафтом) — и именно это решение помогает фильму передавать зрителю ощущение настоящей физической опасности, столь редкое для голливудских триллеров того времени. Картину часто забывают именно потому, что она выпадает из привычного образа актрисы — но как доказательство ее универсальности «Дикая река» работает идеальным образом.

«Август», 2013

Оценка на IMDb: 7,2

Экранизация пьесы Трейси Леттса, получившей Пулитцеровскую премию,— это семейная драма в духе современной греческой трагедии. После исчезновения главы семейства Уэстонов его близкие съезжаются в родовой дом в Оклахоме и постепенно выясняют, что родственник совершил самоубийство. Впереди их ждет копание в ворохе давних обид, зависимостей и тайн, центром которых становится токсичная мать семейства Вайолет в исполнении Стрип.

Кадр из фильма «Август». Режиссер Джон Уэллс, 2013

Кадр из фильма «Август». Режиссер Джон Уэллс, 2013

Фото: Battle Mountain Films, The Weinstein Company LLC

Кадр из фильма «Август». Режиссер Джон Уэллс, 2013

Фото: Battle Mountain Films, The Weinstein Company LLC

Вайолет, постепенно увядающая из-за тяжелой болезни, продолжает манипулировать всеми вокруг и терроризировать семью — Стрип удается удержать эту двойственность без ухода в карикатурный образ. Партнерами актрисы на экране тут стали Джулия Робертс, Эван Макгрегор и Бенедикт Камбербэтч, что, впрочем, не спасло проект от сравнений со сценическим оригиналом. Тем не менее именно ансамблевая работа делает фильм одним из самых сильных, хоть и подзабытых актерских аттракционов в фильмографии Стрип.

«Рики и Флэш», 2015

Оценка на IMDb: 6,0

Музыкальная драмеди Джонатана Демми по сценарию Диабло Коди рассказывает о гитаристке, которая когда-то бросила семью ради рок-н-ролльной карьеры, а теперь, спустя годы выступлений в захолустных барах, возвращается домой налаживать отношения с бывшим мужем и забывшими ее детьми. Главную роль играет Стрип, а ее родной дочери Мэми Гаммер достался образ экранной дочери героини.

Кадр из фильма «Рики и Флэш». Режиссер Джонатан Демме, 2015

Кадр из фильма «Рики и Флэш». Режиссер Джонатан Демме, 2015

Фото: Clinica Estetico Ltd., LStar Capital, TriStar Pictures

Кадр из фильма «Рики и Флэш». Режиссер Джонатан Демме, 2015

Фото: Clinica Estetico Ltd., LStar Capital, TriStar Pictures

Критики разошлись во мнениях касательно сценария, упрекая его в излишне благополучной и наивной развязке, но почти единогласно хвалили актерскую игру Мерил — для того чтобы вжиться в образ стареющей рокерши Рики Рендаццо, Стрип даже освоила игру на электрогитаре. Ее партнером по сценам и сюжетным перепалкам выступил Кевин Клайн, с которым они за несколько десятилетий до этого работали в культовом «Выборе Софи». Кроме того, «Рики и Флэш» оказался последней полнометражной лентой режиссера Джонатана Демми — автора «Молчания ягнят», в 2017 году он скончался.

Фотогалерея

«Если у вас есть мозг, его надо использовать»

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Мерил Стрип родилась в семье Мэри и Гарри Стрипов. Мать работала художницей, отец был менеджером фармацевтической компании. Мэри всячески поддерживала дочь в ее начинаниях и вселяла в нее уверенность с раннего возраста. Актриса рассказывала: «Она была мне наставницей, потому что говорила: «Ты можешь сделать все, что задумаешь. Если ты будешь лениться, у тебя ничего не получится. Но если ты сосредоточишься, ты сможешь сделать все что угодно». И я ей верила» &lt;br>На фото: Мерил Стрип на премьере фильма «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» на кинофестивале в Риме, 2006 год

Мерил Стрип родилась в семье Мэри и Гарри Стрипов. Мать работала художницей, отец был менеджером фармацевтической компании. Мэри всячески поддерживала дочь в ее начинаниях и вселяла в нее уверенность с раннего возраста. Актриса рассказывала: «Она была мне наставницей, потому что говорила: «Ты можешь сделать все, что задумаешь. Если ты будешь лениться, у тебя ничего не получится. Но если ты сосредоточишься, ты сможешь сделать все что угодно». И я ей верила»
На фото: Мерил Стрип на премьере фильма «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» на кинофестивале в Риме, 2006 год

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Мерил Стрип окончила престижный Вассарский колледж и Школу драмы Йельского университета (признан нежелательной организацией в России). Ее профессиональная карьера началась в 1975 году с театральных ролей. В кино она начала сниматься в 1977 году, а уже через два года получила свою первую номинацию на «Оскар» — за лучшую женскую роль второго плана в фильме Майкла Чимино «Охотник на оленей» (1978). «Я безумно радовалась роли в «Охотнике на оленей», потому что тогда жила с Джоном Казале, и мы могли быть вместе на площадке, — говорила Стрип. — Актерам всегда тяжело, когда съемки разводят по разным городам, ужасно скучаешь по любимому». Казале был болен раком и ушел из жизни вскоре после окончания съемок

Мерил Стрип окончила престижный Вассарский колледж и Школу драмы Йельского университета (признан нежелательной организацией в России). Ее профессиональная карьера началась в 1975 году с театральных ролей. В кино она начала сниматься в 1977 году, а уже через два года получила свою первую номинацию на «Оскар» — за лучшую женскую роль второго плана в фильме Майкла Чимино «Охотник на оленей» (1978). «Я безумно радовалась роли в «Охотнике на оленей», потому что тогда жила с Джоном Казале, и мы могли быть вместе на площадке, — говорила Стрип. — Актерам всегда тяжело, когда съемки разводят по разным городам, ужасно скучаешь по любимому». Казале был болен раком и ушел из жизни вскоре после окончания съемок

Фото: Universal Pictures

В 1979 году на экраны вышла семейная драма Роберта Бентона «Крамер против Крамера», где Стрип сыграла жену и мать, которая уходит из семьи. Она потребовала значительно переписать свою роль, в результате чего героиня превратилась из злодейки в сложного, неоднозначного персонажа, отражающего смену гендерных ролей в обществе. Ее отношения с партнером по площадке Дастином Хоффманом были сложными, но в итоге он ее зауважал и отзывался о ней так: «Она невероятно трудолюбива, до такой степени, что одержима этим. Мне кажется, она не думает ни о чем другом, кроме работы». За роль в этом фильме Мерил получила свой первый «Оскар» и «Золотой Глобус»

В 1979 году на экраны вышла семейная драма Роберта Бентона «Крамер против Крамера», где Стрип сыграла жену и мать, которая уходит из семьи. Она потребовала значительно переписать свою роль, в результате чего героиня превратилась из злодейки в сложного, неоднозначного персонажа, отражающего смену гендерных ролей в обществе. Ее отношения с партнером по площадке Дастином Хоффманом были сложными, но в итоге он ее зауважал и отзывался о ней так: «Она невероятно трудолюбива, до такой степени, что одержима этим. Мне кажется, она не думает ни о чем другом, кроме работы». За роль в этом фильме Мерил получила свой первый «Оскар» и «Золотой Глобус»

Фото: Columbia Pictures Corporation

«Женщины играют лучше, чем мужчины. Почему? Потому что мы вынуждены. Если умение убедить кого-то, кто выше тебя по положению, в чем-то, чего он не знает, — это навык выживания, то именно так женщины выживали на протяжении тысячелетий. Притворство — это не просто игра. Притворство — это воображаемая возможность. Притворство или игра — это очень ценный жизненный навык, и мы все этим занимаемся. Постоянно» &lt;br>На фото: Мерил Стрип в театре Вивиан Бомонт в Нью-Йорке, 1980 год

«Женщины играют лучше, чем мужчины. Почему? Потому что мы вынуждены. Если умение убедить кого-то, кто выше тебя по положению, в чем-то, чего он не знает, — это навык выживания, то именно так женщины выживали на протяжении тысячелетий. Притворство — это не просто игра. Притворство — это воображаемая возможность. Притворство или игра — это очень ценный жизненный навык, и мы все этим занимаемся. Постоянно»
На фото: Мерил Стрип в театре Вивиан Бомонт в Нью-Йорке, 1980 год

Фото: Suzanne Vlamis / AP

Второй «Оскар», на этот раз уже не за второстепенную, а за главную роль, Стрип получила за фильм Алана Пакулы «Выбор Софи» (1982), в котором сыграла иммигрантку из Польши, пережившую Освенцим и несущую груз страшной личной драмы. Для роли Мерил выучила польский язык, а мастерское владение различными акцентами стало ее фирменным приемом

Второй «Оскар», на этот раз уже не за второстепенную, а за главную роль, Стрип получила за фильм Алана Пакулы «Выбор Софи» (1982), в котором сыграла иммигрантку из Польши, пережившую Освенцим и несущую груз страшной личной драмы. Для роли Мерил выучила польский язык, а мастерское владение различными акцентами стало ее фирменным приемом

Фото: Keith Barish Productions

После «Выбора Софи» Стрип продолжала получать оскаровские номинации почти каждый год. Одну из них — за роль датской писательницы Карен Бликсен в фильме Сидни Поллака «Из Африки». Режиссер поначалу сомневался, брать ли Мерил на эту роль, и они часто спорили на съемках, но она смогла завоевать его доверие. «Она была такой прямолинейной, такой честной, такой откровенной. Между ней и мной не было никаких преград», — вспоминал Поллак. Картина получила семь «Оскаров», в том числе как лучший фильм, однако Стрип уступила в своей номинации Джеральдин Пейдж

После «Выбора Софи» Стрип продолжала получать оскаровские номинации почти каждый год. Одну из них — за роль датской писательницы Карен Бликсен в фильме Сидни Поллака «Из Африки». Режиссер поначалу сомневался, брать ли Мерил на эту роль, и они часто спорили на съемках, но она смогла завоевать его доверие. «Она была такой прямолинейной, такой честной, такой откровенной. Между ней и мной не было никаких преград», — вспоминал Поллак. Картина получила семь «Оскаров», в том числе как лучший фильм, однако Стрип уступила в своей номинации Джеральдин Пейдж

Фото: Mirage Enterprises

В 1989 году Мерил Стрип участвовала в кампании против использования пестицидов при обработке яблок. Она стала главным лицом движения. Мерил Стрип активно выступала в СМИ, снялась в социальной рекламе и давала показания в Конгрессе США, призывая запретить использование пестицидов. В итоге использование химиката прекратилось, хотя впоследствии эксперты отмечали, что для его вредного воздействия на организм человеку пришлось бы съесть нереалистично огромное количество яблок &lt;br>На фото: Мерил Стрип выступает на слушаниях в Сенате, 1989 год

В 1989 году Мерил Стрип участвовала в кампании против использования пестицидов при обработке яблок. Она стала главным лицом движения. Мерил Стрип активно выступала в СМИ, снялась в социальной рекламе и давала показания в Конгрессе США, призывая запретить использование пестицидов. В итоге использование химиката прекратилось, хотя впоследствии эксперты отмечали, что для его вредного воздействия на организм человеку пришлось бы съесть нереалистично огромное количество яблок
На фото: Мерил Стрип выступает на слушаниях в Сенате, 1989 год

Фото: Colleen Combes / Reuters

Десятую номинацию на «Оскар» Стрип получила за роль в фильме Клинта Иствуда «Мосты округа Мэдисон» (1995), который стал самым успешным ее проектом 1990-х. Мерил не понравился роман, который лег в основу картины: «В книге эта женщина ходила в джинсах и без лифчика. Мне было сложно понять ее. У меня было свое очень яркое представление об этой героине, и я не хотела усложнять его первоначальным авторским замыслом. Честно говоря, я не дочитала роман. Я подумала, что лучше подожду сценария. В сценарии она действительно была женщиной». На экране Стрип одевалась подчеркнуто женственно, а также она набрала вес, чтобы походить на итальянских актрис с пышными формами, например, Софи Лорен

Десятую номинацию на «Оскар» Стрип получила за роль в фильме Клинта Иствуда «Мосты округа Мэдисон» (1995), который стал самым успешным ее проектом 1990-х. Мерил не понравился роман, который лег в основу картины: «В книге эта женщина ходила в джинсах и без лифчика. Мне было сложно понять ее. У меня было свое очень яркое представление об этой героине, и я не хотела усложнять его первоначальным авторским замыслом. Честно говоря, я не дочитала роман. Я подумала, что лучше подожду сценария. В сценарии она действительно была женщиной». На экране Стрип одевалась подчеркнуто женственно, а также она набрала вес, чтобы походить на итальянских актрис с пышными формами, например, Софи Лорен

Фото: Warner Bros. Pictures

«К тому времени, как актрисе исполняется сорок с лишним лет, она уже никому не интересна. А если вы хотите еще и пару детей родить, то выбирать роли нужно с большой тщательностью», — говорила Стрип в интервью &lt;br>На фото: актриса со своей звездой на голливудской Аллее славы в 1998 году. За вышедший в тот год фильм Карла Франклина «Истинные ценности» она получила очередную номинацию на «Оскар», уже одиннадцатую

«К тому времени, как актрисе исполняется сорок с лишним лет, она уже никому не интересна. А если вы хотите еще и пару детей родить, то выбирать роли нужно с большой тщательностью», — говорила Стрип в интервью
На фото: актриса со своей звездой на голливудской Аллее славы в 1998 году. За вышедший в тот год фильм Карла Франклина «Истинные ценности» она получила очередную номинацию на «Оскар», уже одиннадцатую

Фото: Rose Prouser / Reuters

«Я счастлива, что сыграла столько удивительных ролей, но каждый раз я должна снова заработать право сыграть еще одну роль, которая будет так же важна или даже более важна, чем все до нее. Я должна чувствовать, что не делала такого раньше, хотя страх перед неизвестным и разрушает меня» &lt;br>На фото: Мерил Стрип и Роберт Де Ниро, вместе с которым она сыграла в трех фильмах, на пресс-конференции кинофестиваля «Трайбека», 2001 год

«Я счастлива, что сыграла столько удивительных ролей, но каждый раз я должна снова заработать право сыграть еще одну роль, которая будет так же важна или даже более важна, чем все до нее. Я должна чувствовать, что не делала такого раньше, хотя страх перед неизвестным и разрушает меня»
На фото: Мерил Стрип и Роберт Де Ниро, вместе с которым она сыграла в трех фильмах, на пресс-конференции кинофестиваля «Трайбека», 2001 год

Фото: Mike Segar MS / SV / Reuters

«Мои родители были пресвитерианцами по вероисповеданию и евреями по крови. Нашей семье, с одной стороны, свойственна протестантская этика — культ труда, вера в справедливость. А с другой — способность сняться с места, когда это необходимо, непривязанность к тому материальному, что в данный момент у нас есть… Кроме того, я дитя 60-х. Моя юность — это молодежная революция, отчаянная готовность перевернуть мир к лучшему. И я не думаю, что во мне что-то изменилось. Я та же, что и прежде» &lt;br>На фото: Мерил Стрип и Питер О’Тул на 76-й церемонии вручения премий «Оскар», 2003 год

«Мои родители были пресвитерианцами по вероисповеданию и евреями по крови. Нашей семье, с одной стороны, свойственна протестантская этика — культ труда, вера в справедливость. А с другой — способность сняться с места, когда это необходимо, непривязанность к тому материальному, что в данный момент у нас есть… Кроме того, я дитя 60-х. Моя юность — это молодежная революция, отчаянная готовность перевернуть мир к лучшему. И я не думаю, что во мне что-то изменилось. Я та же, что и прежде»
На фото: Мерил Стрип и Питер О’Тул на 76-й церемонии вручения премий «Оскар», 2003 год

Фото: Mike Blake / Reuters

«Я сыграла во многих фильмах, в которых женщины должны были противостоять страшным, а иногда и ужасным вещам, и мне всегда было интересно, что делает их способными дать отпор и принимать трудные решения. Я любознательный человек — это у меня от матери. И еще можно сказать, что я во все люблю совать свой нос!» &lt;br>На фото: Мерил Стрип на церемонии вручения ей премии Американского института киноискусства за жизненные достижения, 2004 год

«Я сыграла во многих фильмах, в которых женщины должны были противостоять страшным, а иногда и ужасным вещам, и мне всегда было интересно, что делает их способными дать отпор и принимать трудные решения. Я любознательный человек — это у меня от матери. И еще можно сказать, что я во все люблю совать свой нос!»
На фото: Мерил Стрип на церемонии вручения ей премии Американского института киноискусства за жизненные достижения, 2004 год

Фото: Chris Polk / AP

«Чувство, что ты не на своем месте, что ты притворщица, мешает многим совершенно блестящим женщинам двигаться вперед. Дело даже не в мужчинах, а в собственной голове» &lt;br>На фото: Мерил Стрип с почетным призом «Верю!» имени К. С. Станиславского на церемонии закрытия XXVI Московского международного кинофестиваля (ММКФ), 2004 год

«Чувство, что ты не на своем месте, что ты притворщица, мешает многим совершенно блестящим женщинам двигаться вперед. Дело даже не в мужчинах, а в собственной голове»
На фото: Мерил Стрип с почетным призом «Верю!» имени К. С. Станиславского на церемонии закрытия XXVI Московского международного кинофестиваля (ММКФ), 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Хороший режиссер — это уверенный режиссер. Мне это кажется самым важным. Тот, кто знает, что хочет сказать, и внушает уверенность всей съемочной команде. У хорошего режиссера на съемочной площадке весело, он делает тебя счастливой. Но это все необязательно. А важно ощущение, что человек очень хочет рассказать некую историю. Нужны разборчивость, требовательность и страсть» &lt;br>На фото: Мерил Стрип с президентом ММКФ Никитой Михалковым, 2004 год

«Хороший режиссер — это уверенный режиссер. Мне это кажется самым важным. Тот, кто знает, что хочет сказать, и внушает уверенность всей съемочной команде. У хорошего режиссера на съемочной площадке весело, он делает тебя счастливой. Но это все необязательно. А важно ощущение, что человек очень хочет рассказать некую историю. Нужны разборчивость, требовательность и страсть»
На фото: Мерил Стрип с президентом ММКФ Никитой Михалковым, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Я счастлива, что смогла реализоваться не только как актриса, но и как женщина. Мне жаль тех моих коллег, кто общается лишь со своими адвокатами, ассистентами и артистическим окружением и не знает ничего другого в жизни. Конечно, было бы хорошо, если бы я могла еще писать, или иллюстрировать детские книжки, или, например, бросить все и уехать на всю осень на рыбалку. Но нет, ничто из этого мне не дано. Я просто актриса. Человек, который воплощает идеи других. И ничем иным заниматься я не могу» &lt;br>На фото: Мерил Стрип на красной дорожке 78-й церемонии вручения премий «Оскар», 2006 год

«Я счастлива, что смогла реализоваться не только как актриса, но и как женщина. Мне жаль тех моих коллег, кто общается лишь со своими адвокатами, ассистентами и артистическим окружением и не знает ничего другого в жизни. Конечно, было бы хорошо, если бы я могла еще писать, или иллюстрировать детские книжки, или, например, бросить все и уехать на всю осень на рыбалку. Но нет, ничто из этого мне не дано. Я просто актриса. Человек, который воплощает идеи других. И ничем иным заниматься я не могу»
На фото: Мерил Стрип на красной дорожке 78-й церемонии вручения премий «Оскар», 2006 год

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Новый этап в карьере Стрип начался в 2000-х, когда она все чаще стала браться за комедийные роли, противоречащие ее имиджу серьезной драматической актрисы. Она почти упустила роль Миранды Пристли в комедии Дэвида Фрэнкела «Дьявол носит Прада» (2006), так как некоторые ответственные за кастинг люди считали ее не смешной. Однако именно участие Стрип убедило студию 20th Century Studios дать добро на съемки, а также успокоило тех, кто боялся гнева главного редактора журнала Vogue Анны Винтур, которая послужила прототипом для Миранды. Фильм собрал в мировом прокате более $326,5 млн при бюджете $35 млн, а Стрип получила за него свою 14-ю номинацию на «Оскар» — этот рекорд не побит до сих пор

Новый этап в карьере Стрип начался в 2000-х, когда она все чаще стала браться за комедийные роли, противоречащие ее имиджу серьезной драматической актрисы. Она почти упустила роль Миранды Пристли в комедии Дэвида Фрэнкела «Дьявол носит Прада» (2006), так как некоторые ответственные за кастинг люди считали ее не смешной. Однако именно участие Стрип убедило студию 20th Century Studios дать добро на съемки, а также успокоило тех, кто боялся гнева главного редактора журнала Vogue Анны Винтур, которая послужила прототипом для Миранды. Фильм собрал в мировом прокате более $326,5 млн при бюджете $35 млн, а Стрип получила за него свою 14-ю номинацию на «Оскар» — этот рекорд не побит до сих пор

Фото: Dune Entertainment

«Мужчинам очень трудно прочувствовать фильм, главная героиня которого — женщина. Первым фильмом, после которого мужчина подошел ко мне и сказал: «Я понимаю, каково вам было», — был «Дьявол носит Прада». …Говорили и так: «Я понимаю, каково это, когда тебе нужно принимать решения и никто тебя не понимает». Однако, например, когда мужчины смотрят «Охотника на оленей», они не соотносят себя с девушкой. Но когда, скажем, я смотрю «Охотника на оленей», то могу идентифицировать себя с персонажами Джона Сэвэджа, Криса Уокена, Роберта Де Ниро. Мы, женщины можем это сделать, мы говорим на этом языке. А вот мужчинам трудно прочувствовать нас» &lt;br>На фото: съемочная группа фильма «Дьявол носит Прада» на премьере в Нью-Йорке, 2006 год. Слева направо: режиссер Дэвид Фрэнкел, актрисы Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип и продюсер Венди Файнерман

«Мужчинам очень трудно прочувствовать фильм, главная героиня которого — женщина. Первым фильмом, после которого мужчина подошел ко мне и сказал: «Я понимаю, каково вам было», — был «Дьявол носит Прада». …Говорили и так: «Я понимаю, каково это, когда тебе нужно принимать решения и никто тебя не понимает». Однако, например, когда мужчины смотрят «Охотника на оленей», они не соотносят себя с девушкой. Но когда, скажем, я смотрю «Охотника на оленей», то могу идентифицировать себя с персонажами Джона Сэвэджа, Криса Уокена, Роберта Де Ниро. Мы, женщины можем это сделать, мы говорим на этом языке. А вот мужчинам трудно прочувствовать нас»
На фото: съемочная группа фильма «Дьявол носит Прада» на премьере в Нью-Йорке, 2006 год. Слева направо: режиссер Дэвид Фрэнкел, актрисы Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип и продюсер Венди Файнерман

Фото: Erin Siegal / Reuters

«Когда я еще училась в драматической школе, то была одержима книгой Джонатана Шелла «Судьба Земли». И меня всегда интересовала охрана окружающей среды, которой, казалось бы, надо уделять сейчас самое большое внимание. Однако я поняла, что мы нуждаемся в искусстве не меньше, чем в различных полезных видах деятельности, и не меньше, чем в хорошей еде. Нам это нужно для вдохновения, для того чтобы продолжать тянуть свою лямку» &lt;br>На фото: Мерил Стрип и бывший вице-президент США Эл Гор вручают премию «Глобальный гражданин окружающей среды» (Global Environmental Citizen Award) британскому принцу Чарльзу, 2007 год

«Когда я еще училась в драматической школе, то была одержима книгой Джонатана Шелла «Судьба Земли». И меня всегда интересовала охрана окружающей среды, которой, казалось бы, надо уделять сейчас самое большое внимание. Однако я поняла, что мы нуждаемся в искусстве не меньше, чем в различных полезных видах деятельности, и не меньше, чем в хорошей еде. Нам это нужно для вдохновения, для того чтобы продолжать тянуть свою лямку»
На фото: Мерил Стрип и бывший вице-президент США Эл Гор вручают премию «Глобальный гражданин окружающей среды» (Global Environmental Citizen Award) британскому принцу Чарльзу, 2007 год

Фото: Mike Segar / Reuters

«Никогда в жизни не покупала билет на свой фильм. Это же очень страшно. А что, если люди будут смеяться над серьезными сценами? А что, если они уснут или будут храпеть на смешном моменте?» &lt;br>На фото: Алан Аркин и Мерил Стрип на вечеринке после премьеры фильма Гэвина Худа «Версия» в Беверли-Хиллз, 2007 год

«Никогда в жизни не покупала билет на свой фильм. Это же очень страшно. А что, если люди будут смеяться над серьезными сценами? А что, если они уснут или будут храпеть на смешном моменте?»
На фото: Алан Аркин и Мерил Стрип на вечеринке после премьеры фильма Гэвина Худа «Версия» в Беверли-Хиллз, 2007 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

В 2008 году на экраны вышел киномюзикла Филлиды Ллойд «Mamma MIA!», основанный на песнях группы АВВА. Стрип сыграла в нем главную роль матери-одиночки и бывшей участницы девичьей поп-группы, чья дочь ищет своего отца среди трех возможных кандидатов. Все песни Стрип пела сама: она еще в детстве получала уроки оперного пения и ранее пела в нескольких других фильмах. Мюзикл имел большой коммерческий успех, заработав в мировом прокате более $707,87 млн при бюджете $52 млн &lt;br>На фото: Мерил Стрип с участницами группы АВВА Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад на премьере «Mamma MIA!» в Стокгольме, 2008 год

В 2008 году на экраны вышел киномюзикла Филлиды Ллойд «Mamma MIA!», основанный на песнях группы АВВА. Стрип сыграла в нем главную роль матери-одиночки и бывшей участницы девичьей поп-группы, чья дочь ищет своего отца среди трех возможных кандидатов. Все песни Стрип пела сама: она еще в детстве получала уроки оперного пения и ранее пела в нескольких других фильмах. Мюзикл имел большой коммерческий успех, заработав в мировом прокате более $707,87 млн при бюджете $52 млн
На фото: Мерил Стрип с участницами группы АВВА Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад на премьере «Mamma MIA!» в Стокгольме, 2008 год

Фото: Leif R Jansson / KEYSTONE / AP

«Для начала я решила порепетировать дома, и после десятого повтора одной и той же песни группы ABBA в моем исполнении моя семья начала тихо сходить с ума… Но им приходилось меня терпеть: спрятаться от меня, поющей, было невозможно даже в ванной!» — вспоминала Мерил Стрип о своей работе над мюзиклом «Mamma MIA!»

«Для начала я решила порепетировать дома, и после десятого повтора одной и той же песни группы ABBA в моем исполнении моя семья начала тихо сходить с ума… Но им приходилось меня терпеть: спрятаться от меня, поющей, было невозможно даже в ванной!» — вспоминала Мерил Стрип о своей работе над мюзиклом «Mamma MIA!»

Фото: Littlestar Productions

10 декабря 2008 года Мерил Стрип и другие знаменитости присоединились к брокерам на торговой площадке международной брокерской компании ICAP. Вся выручка, полученная в тот день, была передана благотворительным организациям

10 декабря 2008 года Мерил Стрип и другие знаменитости присоединились к брокерам на торговой площадке международной брокерской компании ICAP. Вся выручка, полученная в тот день, была передана благотворительным организациям

Фото: Mike Derer / AP

В 2010 году Мерил Стрип получила почетную степень доктора искусствоведения за выдающийся вклад в актерское искусство &lt;br>На фото: Стрип и бывший член Верховного суда США Дэвед Саутер на церемонии вручения почетных степеней, Гарвард, 2010 год

В 2010 году Мерил Стрип получила почетную степень доктора искусствоведения за выдающийся вклад в актерское искусство
На фото: Стрип и бывший член Верховного суда США Дэвед Саутер на церемонии вручения почетных степеней, Гарвард, 2010 год

Фото: Josh Reynolds / AP

Свой третий «Оскар», а также «Золотой глобус» и премию BAFTA Мерил Стрип получила за роль Маргарет Тэтчер в биографическом фильме Филлиды Лллойд «Железная леди» (2011). Готовясь к роли, Стрип посещала заседания Палаты общин британского парламента. «Перспектива исследования той полосы истории, которую проложила эта замечательная женщина, — это одновременно сложная и захватывающая задача. Я стараюсь подойти к этой роли с таким же рвением, пылом и вниманием к деталям, какими обладает настоящая леди Тэтчер — я могу только надеяться, что моя выносливость начнет приближаться к ее собственной», — говорила актриса &lt;br>На фото: Колин Ферт и Мерил Стрип со своей наградой за лучшую женскую роль на церемонии вручения премии BAFTA, 2012 год

Свой третий «Оскар», а также «Золотой глобус» и премию BAFTA Мерил Стрип получила за роль Маргарет Тэтчер в биографическом фильме Филлиды Лллойд «Железная леди» (2011). Готовясь к роли, Стрип посещала заседания Палаты общин британского парламента. «Перспектива исследования той полосы истории, которую проложила эта замечательная женщина, — это одновременно сложная и захватывающая задача. Я стараюсь подойти к этой роли с таким же рвением, пылом и вниманием к деталям, какими обладает настоящая леди Тэтчер — я могу только надеяться, что моя выносливость начнет приближаться к ее собственной», — говорила актриса
На фото: Колин Ферт и Мерил Стрип со своей наградой за лучшую женскую роль на церемонии вручения премии BAFTA, 2012 год

Фото: Joel Ryan / AP

«Я до сих пор не согласна со многими из ее политических решений. Но я чувствую, что она верила в них и действовала из лучших побуждений. Она не была косметическим лидером, который менялся под стать веяниям. Она держалась своих убеждений, а это очень сложно. Людям хочется иметь дело с теми, кто готов искать решения. Я восхищаюсь тем, что она не подстраивалась, ей было не важно, любят ее или ненавидят, она стояла на своем. Это очень сложно, и сейчас так никто не делает» — Мерил Стрип о Маргарет Тэтчер

«Я до сих пор не согласна со многими из ее политических решений. Но я чувствую, что она верила в них и действовала из лучших побуждений. Она не была косметическим лидером, который менялся под стать веяниям. Она держалась своих убеждений, а это очень сложно. Людям хочется иметь дело с теми, кто готов искать решения. Я восхищаюсь тем, что она не подстраивалась, ей было не важно, любят ее или ненавидят, она стояла на своем. Это очень сложно, и сейчас так никто не делает» — Мерил Стрип о Маргарет Тэтчер

Фото: Goldcrest Pictures

В ноябре 2014 года президент Барак Обама наградил Мерил Стрип Президентской медалью Свободы, высшей гражданской наградой США. В ее наградном листе говорилось: «Мерил Стрип — одна из самых известных и признанных актрис в истории. Мисс Стрип покорила наше воображение своим непревзойденным умением играть самые разные роли и привлекать аудиторию, которая со временем только росла, воплощая персонажей, олицетворяющих весь спектр человеческого опыта»

В ноябре 2014 года президент Барак Обама наградил Мерил Стрип Президентской медалью Свободы, высшей гражданской наградой США. В ее наградном листе говорилось: «Мерил Стрип — одна из самых известных и признанных актрис в истории. Мисс Стрип покорила наше воображение своим непревзойденным умением играть самые разные роли и привлекать аудиторию, которая со временем только росла, воплощая персонажей, олицетворяющих весь спектр человеческого опыта»

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

«Я, наверное, верю в силу коллективных человеческих усилий — в лучшее, что есть в нас самих. В любовь, надежду и оптимизм — знаете, в эти волшебные, необъяснимые вещи. Почему мы такие, какие мы есть. У меня есть чувство, что я пытаюсь сделать мир лучше. Откуда это берется?» &lt;br>На фото: Мерил Стрип и первая леди США Мишель Обама беседуют с девочками-подростками в Марракеше, Марокко в рамках продвижения программы «Пусть девочки учатся», 2016 год

«Я, наверное, верю в силу коллективных человеческих усилий — в лучшее, что есть в нас самих. В любовь, надежду и оптимизм — знаете, в эти волшебные, необъяснимые вещи. Почему мы такие, какие мы есть. У меня есть чувство, что я пытаюсь сделать мир лучше. Откуда это берется?»
На фото: Мерил Стрип и первая леди США Мишель Обама беседуют с девочками-подростками в Марракеше, Марокко в рамках продвижения программы «Пусть девочки учатся», 2016 год

Фото: Abdeljalil Bounhar / AP

Юбилейную двадцатую номинацию на «Оскар» Мерил Стрип получила за роль богатой наследницы Флоренс Фостер Дженкинс, которая мечтала стать оперной певицей, не имея ни слуха, ни голоса, в комедийно-музыкальном байопике Стивена Фрирза «Примадонна» (2016). Для этой роли она снова занималась с преподавателем по вокалу, так как, по словам режиссера, «только хорошие певцы умеют петь плохо». Некоторые критики называли эту работу Стрип «самой человечной» в ее карьере

Юбилейную двадцатую номинацию на «Оскар» Мерил Стрип получила за роль богатой наследницы Флоренс Фостер Дженкинс, которая мечтала стать оперной певицей, не имея ни слуха, ни голоса, в комедийно-музыкальном байопике Стивена Фрирза «Примадонна» (2016). Для этой роли она снова занималась с преподавателем по вокалу, так как, по словам режиссера, «только хорошие певцы умеют петь плохо». Некоторые критики называли эту работу Стрип «самой человечной» в ее карьере

Фото: Qwerty Films

«Женщины осмелели и обрели голос. Хватит молчать, быть этакими милашками и оставлять все как раньше! Пока в руководстве студий, актерских агентств, холдингов не будет поровну женщин и мужчин, многие неприятные вещи никуда не исчезнут» — Мерил Стрип о движении #MeToo &lt;br>На фото: актриса перед благотворительным мероприятием «Вечер со Стивеном Кольбером и Мерил Стрип», когда популярный телеведущий взял у нее двухчасовое интервью, Нью-Джерси, 2018 год

«Женщины осмелели и обрели голос. Хватит молчать, быть этакими милашками и оставлять все как раньше! Пока в руководстве студий, актерских агентств, холдингов не будет поровну женщин и мужчин, многие неприятные вещи никуда не исчезнут» — Мерил Стрип о движении #MeToo
На фото: актриса перед благотворительным мероприятием «Вечер со Стивеном Кольбером и Мерил Стрип», когда популярный телеведущий взял у нее двухчасовое интервью, Нью-Джерси, 2018 год

Фото: Charles Sykes / Invision / AP

«Я оxренительно благодарна Богу за то, что до сих пор жива. Многие мои друзья болеют, многие поумирали, а я все еще тут. Мне не на что жаловаться» &lt;br>На фото: Мерил Стрип на церемонии вручения ей испанской премии принцессы Астурийской в области искусства, Овьедо, 2023 год

«Я оxренительно благодарна Богу за то, что до сих пор жива. Многие мои друзья болеют, многие поумирали, а я все еще тут. Мне не на что жаловаться»
На фото: Мерил Стрип на церемонии вручения ей испанской премии принцессы Астурийской в области искусства, Овьедо, 2023 год

Фото: Alvaro Barrientos / AP

«Я никогда не рассматривала внешность как козырь и эту карту не разыгрывала. Оказалось, это во многом освобождающая позиция — не зависеть от своей внешности. Вообще для актрисы беспокойство о том, как она выглядит, — ужасная ловушка. Внешность для меня — шестерка, а не козырь, тут, как в картах, возможен блеф: как-нибудь так сыграть, чтобы и непонятно было, красавица ты или дурнушка. Можно с интересом наблюдать, что твой блеф сделал со зрителем. И не заботиться о своем «сроке годности»!» &lt;br>На фото: Мерил Стрип в день открытия 77-го Каннского кинофестиваля, 2024 год

«Я никогда не рассматривала внешность как козырь и эту карту не разыгрывала. Оказалось, это во многом освобождающая позиция — не зависеть от своей внешности. Вообще для актрисы беспокойство о том, как она выглядит, — ужасная ловушка. Внешность для меня — шестерка, а не козырь, тут, как в картах, возможен блеф: как-нибудь так сыграть, чтобы и непонятно было, красавица ты или дурнушка. Можно с интересом наблюдать, что твой блеф сделал со зрителем. И не заботиться о своем «сроке годности»!»
На фото: Мерил Стрип в день открытия 77-го Каннского кинофестиваля, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Мы в старости те, кем должны были стать в восемь лет. А в восемь — те, кем станем в старости… Нет, сущностно мы не меняемся. Да и мой материнский опыт говорит о том же... Я убедилась: личность очевидна уже в младенце и в глубине своей не меняется. Меняется способ принятия решений, но и решения-то принимаются только те, что человеку свойственны. Годы не меняют личность — они ее шлифуют» &lt;br>На фото: Мерил Стрип на красной дорожке открытия 77-го Каннского кинофестиваля, 2024 год

«Мы в старости те, кем должны были стать в восемь лет. А в восемь — те, кем станем в старости… Нет, сущностно мы не меняемся. Да и мой материнский опыт говорит о том же... Я убедилась: личность очевидна уже в младенце и в глубине своей не меняется. Меняется способ принятия решений, но и решения-то принимаются только те, что человеку свойственны. Годы не меняют личность — они ее шлифуют»
На фото: Мерил Стрип на красной дорожке открытия 77-го Каннского кинофестиваля, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Мерил Стрип стала почетной гостьей 77-го Каннского фестиваля в 2024 году и была удостоена почетной «Золотой пальмовой ветви» за выдающийся вклад в кинематограф. Это произошло спустя 35 лет после награждения Стрип в Каннах за лучшую женскую роль в фильме Фреда Скеписи «Крик во тьме» (1988). Генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо отметил, что Стрип воплощает «нашу коллективную мечту, нашу общую любовь к кино»

Мерил Стрип стала почетной гостьей 77-го Каннского фестиваля в 2024 году и была удостоена почетной «Золотой пальмовой ветви» за выдающийся вклад в кинематограф. Это произошло спустя 35 лет после награждения Стрип в Каннах за лучшую женскую роль в фильме Фреда Скеписи «Крик во тьме» (1988). Генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо отметил, что Стрип воплощает «нашу коллективную мечту, нашу общую любовь к кино»

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

В 2026 году в прокат вышел сиквел фильма «Дьявол носит Прада» с тем же режиссером Дэвидом Фрэнкелом и тем же актерским составом. Бюджет фильма составил $100 млн, почти в три раза больше, чем у первой части. Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант получили равные гонорары: каждая по $12,5 млн авансом плюс дополнительные выплаты в зависимости от кассовых сборов, с потенциальной возможностью заработать в итоге более $20 млн

В 2026 году в прокат вышел сиквел фильма «Дьявол носит Прада» с тем же режиссером Дэвидом Фрэнкелом и тем же актерским составом. Бюджет фильма составил $100 млн, почти в три раза больше, чем у первой части. Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант получили равные гонорары: каждая по $12,5 млн авансом плюс дополнительные выплаты в зависимости от кассовых сборов, с потенциальной возможностью заработать в итоге более $20 млн

Фото: 20th Century Studios

«Со временем тебя уже просто тошнит от компромиссов. Чем меньше времени тебе остается, тем больше хочется быть только самой собой, не облегчая никому жизнь» &lt;br>На фото: Мерил Стрип подписывает автографы на промо-мероприятии фильма «Дьявол носит Прада 2» в Сеуле, 2026 год

«Со временем тебя уже просто тошнит от компромиссов. Чем меньше времени тебе остается, тем больше хочется быть только самой собой, не облегчая никому жизнь»
На фото: Мерил Стрип подписывает автографы на промо-мероприятии фильма «Дьявол носит Прада 2» в Сеуле, 2026 год

Фото: Ahn Young-joon / AP

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Мерил Стрип родилась в семье Мэри и Гарри Стрипов. Мать работала художницей, отец был менеджером фармацевтической компании. Мэри всячески поддерживала дочь в ее начинаниях и вселяла в нее уверенность с раннего возраста. Актриса рассказывала: «Она была мне наставницей, потому что говорила: «Ты можешь сделать все, что задумаешь. Если ты будешь лениться, у тебя ничего не получится. Но если ты сосредоточишься, ты сможешь сделать все что угодно». И я ей верила»
На фото: Мерил Стрип на премьере фильма «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» на кинофестивале в Риме, 2006 год

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Мерил Стрип окончила престижный Вассарский колледж и Школу драмы Йельского университета (признан нежелательной организацией в России). Ее профессиональная карьера началась в 1975 году с театральных ролей. В кино она начала сниматься в 1977 году, а уже через два года получила свою первую номинацию на «Оскар» — за лучшую женскую роль второго плана в фильме Майкла Чимино «Охотник на оленей» (1978). «Я безумно радовалась роли в «Охотнике на оленей», потому что тогда жила с Джоном Казале, и мы могли быть вместе на площадке, — говорила Стрип. — Актерам всегда тяжело, когда съемки разводят по разным городам, ужасно скучаешь по любимому». Казале был болен раком и ушел из жизни вскоре после окончания съемок

Фото: Universal Pictures

В 1979 году на экраны вышла семейная драма Роберта Бентона «Крамер против Крамера», где Стрип сыграла жену и мать, которая уходит из семьи. Она потребовала значительно переписать свою роль, в результате чего героиня превратилась из злодейки в сложного, неоднозначного персонажа, отражающего смену гендерных ролей в обществе. Ее отношения с партнером по площадке Дастином Хоффманом были сложными, но в итоге он ее зауважал и отзывался о ней так: «Она невероятно трудолюбива, до такой степени, что одержима этим. Мне кажется, она не думает ни о чем другом, кроме работы». За роль в этом фильме Мерил получила свой первый «Оскар» и «Золотой Глобус»

Фото: Columbia Pictures Corporation

«Женщины играют лучше, чем мужчины. Почему? Потому что мы вынуждены. Если умение убедить кого-то, кто выше тебя по положению, в чем-то, чего он не знает, — это навык выживания, то именно так женщины выживали на протяжении тысячелетий. Притворство — это не просто игра. Притворство — это воображаемая возможность. Притворство или игра — это очень ценный жизненный навык, и мы все этим занимаемся. Постоянно»
На фото: Мерил Стрип в театре Вивиан Бомонт в Нью-Йорке, 1980 год

Фото: Suzanne Vlamis / AP

Второй «Оскар», на этот раз уже не за второстепенную, а за главную роль, Стрип получила за фильм Алана Пакулы «Выбор Софи» (1982), в котором сыграла иммигрантку из Польши, пережившую Освенцим и несущую груз страшной личной драмы. Для роли Мерил выучила польский язык, а мастерское владение различными акцентами стало ее фирменным приемом

Фото: Keith Barish Productions

После «Выбора Софи» Стрип продолжала получать оскаровские номинации почти каждый год. Одну из них — за роль датской писательницы Карен Бликсен в фильме Сидни Поллака «Из Африки». Режиссер поначалу сомневался, брать ли Мерил на эту роль, и они часто спорили на съемках, но она смогла завоевать его доверие. «Она была такой прямолинейной, такой честной, такой откровенной. Между ней и мной не было никаких преград», — вспоминал Поллак. Картина получила семь «Оскаров», в том числе как лучший фильм, однако Стрип уступила в своей номинации Джеральдин Пейдж

Фото: Mirage Enterprises

В 1989 году Мерил Стрип участвовала в кампании против использования пестицидов при обработке яблок. Она стала главным лицом движения. Мерил Стрип активно выступала в СМИ, снялась в социальной рекламе и давала показания в Конгрессе США, призывая запретить использование пестицидов. В итоге использование химиката прекратилось, хотя впоследствии эксперты отмечали, что для его вредного воздействия на организм человеку пришлось бы съесть нереалистично огромное количество яблок
На фото: Мерил Стрип выступает на слушаниях в Сенате, 1989 год

Фото: Colleen Combes / Reuters

Десятую номинацию на «Оскар» Стрип получила за роль в фильме Клинта Иствуда «Мосты округа Мэдисон» (1995), который стал самым успешным ее проектом 1990-х. Мерил не понравился роман, который лег в основу картины: «В книге эта женщина ходила в джинсах и без лифчика. Мне было сложно понять ее. У меня было свое очень яркое представление об этой героине, и я не хотела усложнять его первоначальным авторским замыслом. Честно говоря, я не дочитала роман. Я подумала, что лучше подожду сценария. В сценарии она действительно была женщиной». На экране Стрип одевалась подчеркнуто женственно, а также она набрала вес, чтобы походить на итальянских актрис с пышными формами, например, Софи Лорен

Фото: Warner Bros. Pictures

«К тому времени, как актрисе исполняется сорок с лишним лет, она уже никому не интересна. А если вы хотите еще и пару детей родить, то выбирать роли нужно с большой тщательностью», — говорила Стрип в интервью
На фото: актриса со своей звездой на голливудской Аллее славы в 1998 году. За вышедший в тот год фильм Карла Франклина «Истинные ценности» она получила очередную номинацию на «Оскар», уже одиннадцатую

Фото: Rose Prouser / Reuters

«Я счастлива, что сыграла столько удивительных ролей, но каждый раз я должна снова заработать право сыграть еще одну роль, которая будет так же важна или даже более важна, чем все до нее. Я должна чувствовать, что не делала такого раньше, хотя страх перед неизвестным и разрушает меня»
На фото: Мерил Стрип и Роберт Де Ниро, вместе с которым она сыграла в трех фильмах, на пресс-конференции кинофестиваля «Трайбека», 2001 год

Фото: Mike Segar MS / SV / Reuters

«Мои родители были пресвитерианцами по вероисповеданию и евреями по крови. Нашей семье, с одной стороны, свойственна протестантская этика — культ труда, вера в справедливость. А с другой — способность сняться с места, когда это необходимо, непривязанность к тому материальному, что в данный момент у нас есть… Кроме того, я дитя 60-х. Моя юность — это молодежная революция, отчаянная готовность перевернуть мир к лучшему. И я не думаю, что во мне что-то изменилось. Я та же, что и прежде»
На фото: Мерил Стрип и Питер О’Тул на 76-й церемонии вручения премий «Оскар», 2003 год

Фото: Mike Blake / Reuters

«Я сыграла во многих фильмах, в которых женщины должны были противостоять страшным, а иногда и ужасным вещам, и мне всегда было интересно, что делает их способными дать отпор и принимать трудные решения. Я любознательный человек — это у меня от матери. И еще можно сказать, что я во все люблю совать свой нос!»
На фото: Мерил Стрип на церемонии вручения ей премии Американского института киноискусства за жизненные достижения, 2004 год

Фото: Chris Polk / AP

«Чувство, что ты не на своем месте, что ты притворщица, мешает многим совершенно блестящим женщинам двигаться вперед. Дело даже не в мужчинах, а в собственной голове»
На фото: Мерил Стрип с почетным призом «Верю!» имени К. С. Станиславского на церемонии закрытия XXVI Московского международного кинофестиваля (ММКФ), 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Хороший режиссер — это уверенный режиссер. Мне это кажется самым важным. Тот, кто знает, что хочет сказать, и внушает уверенность всей съемочной команде. У хорошего режиссера на съемочной площадке весело, он делает тебя счастливой. Но это все необязательно. А важно ощущение, что человек очень хочет рассказать некую историю. Нужны разборчивость, требовательность и страсть»
На фото: Мерил Стрип с президентом ММКФ Никитой Михалковым, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Я счастлива, что смогла реализоваться не только как актриса, но и как женщина. Мне жаль тех моих коллег, кто общается лишь со своими адвокатами, ассистентами и артистическим окружением и не знает ничего другого в жизни. Конечно, было бы хорошо, если бы я могла еще писать, или иллюстрировать детские книжки, или, например, бросить все и уехать на всю осень на рыбалку. Но нет, ничто из этого мне не дано. Я просто актриса. Человек, который воплощает идеи других. И ничем иным заниматься я не могу»
На фото: Мерил Стрип на красной дорожке 78-й церемонии вручения премий «Оскар», 2006 год

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Новый этап в карьере Стрип начался в 2000-х, когда она все чаще стала браться за комедийные роли, противоречащие ее имиджу серьезной драматической актрисы. Она почти упустила роль Миранды Пристли в комедии Дэвида Фрэнкела «Дьявол носит Прада» (2006), так как некоторые ответственные за кастинг люди считали ее не смешной. Однако именно участие Стрип убедило студию 20th Century Studios дать добро на съемки, а также успокоило тех, кто боялся гнева главного редактора журнала Vogue Анны Винтур, которая послужила прототипом для Миранды. Фильм собрал в мировом прокате более $326,5 млн при бюджете $35 млн, а Стрип получила за него свою 14-ю номинацию на «Оскар» — этот рекорд не побит до сих пор

Фото: Dune Entertainment

«Мужчинам очень трудно прочувствовать фильм, главная героиня которого — женщина. Первым фильмом, после которого мужчина подошел ко мне и сказал: «Я понимаю, каково вам было», — был «Дьявол носит Прада». …Говорили и так: «Я понимаю, каково это, когда тебе нужно принимать решения и никто тебя не понимает». Однако, например, когда мужчины смотрят «Охотника на оленей», они не соотносят себя с девушкой. Но когда, скажем, я смотрю «Охотника на оленей», то могу идентифицировать себя с персонажами Джона Сэвэджа, Криса Уокена, Роберта Де Ниро. Мы, женщины можем это сделать, мы говорим на этом языке. А вот мужчинам трудно прочувствовать нас»
На фото: съемочная группа фильма «Дьявол носит Прада» на премьере в Нью-Йорке, 2006 год. Слева направо: режиссер Дэвид Фрэнкел, актрисы Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип и продюсер Венди Файнерман

Фото: Erin Siegal / Reuters

«Когда я еще училась в драматической школе, то была одержима книгой Джонатана Шелла «Судьба Земли». И меня всегда интересовала охрана окружающей среды, которой, казалось бы, надо уделять сейчас самое большое внимание. Однако я поняла, что мы нуждаемся в искусстве не меньше, чем в различных полезных видах деятельности, и не меньше, чем в хорошей еде. Нам это нужно для вдохновения, для того чтобы продолжать тянуть свою лямку»
На фото: Мерил Стрип и бывший вице-президент США Эл Гор вручают премию «Глобальный гражданин окружающей среды» (Global Environmental Citizen Award) британскому принцу Чарльзу, 2007 год

Фото: Mike Segar / Reuters

«Никогда в жизни не покупала билет на свой фильм. Это же очень страшно. А что, если люди будут смеяться над серьезными сценами? А что, если они уснут или будут храпеть на смешном моменте?»
На фото: Алан Аркин и Мерил Стрип на вечеринке после премьеры фильма Гэвина Худа «Версия» в Беверли-Хиллз, 2007 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

В 2008 году на экраны вышел киномюзикла Филлиды Ллойд «Mamma MIA!», основанный на песнях группы АВВА. Стрип сыграла в нем главную роль матери-одиночки и бывшей участницы девичьей поп-группы, чья дочь ищет своего отца среди трех возможных кандидатов. Все песни Стрип пела сама: она еще в детстве получала уроки оперного пения и ранее пела в нескольких других фильмах. Мюзикл имел большой коммерческий успех, заработав в мировом прокате более $707,87 млн при бюджете $52 млн
На фото: Мерил Стрип с участницами группы АВВА Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад на премьере «Mamma MIA!» в Стокгольме, 2008 год

Фото: Leif R Jansson / KEYSTONE / AP

«Для начала я решила порепетировать дома, и после десятого повтора одной и той же песни группы ABBA в моем исполнении моя семья начала тихо сходить с ума… Но им приходилось меня терпеть: спрятаться от меня, поющей, было невозможно даже в ванной!» — вспоминала Мерил Стрип о своей работе над мюзиклом «Mamma MIA!»

Фото: Littlestar Productions

10 декабря 2008 года Мерил Стрип и другие знаменитости присоединились к брокерам на торговой площадке международной брокерской компании ICAP. Вся выручка, полученная в тот день, была передана благотворительным организациям

Фото: Mike Derer / AP

В 2010 году Мерил Стрип получила почетную степень доктора искусствоведения за выдающийся вклад в актерское искусство
На фото: Стрип и бывший член Верховного суда США Дэвед Саутер на церемонии вручения почетных степеней, Гарвард, 2010 год

Фото: Josh Reynolds / AP

Свой третий «Оскар», а также «Золотой глобус» и премию BAFTA Мерил Стрип получила за роль Маргарет Тэтчер в биографическом фильме Филлиды Лллойд «Железная леди» (2011). Готовясь к роли, Стрип посещала заседания Палаты общин британского парламента. «Перспектива исследования той полосы истории, которую проложила эта замечательная женщина, — это одновременно сложная и захватывающая задача. Я стараюсь подойти к этой роли с таким же рвением, пылом и вниманием к деталям, какими обладает настоящая леди Тэтчер — я могу только надеяться, что моя выносливость начнет приближаться к ее собственной», — говорила актриса
На фото: Колин Ферт и Мерил Стрип со своей наградой за лучшую женскую роль на церемонии вручения премии BAFTA, 2012 год

Фото: Joel Ryan / AP

«Я до сих пор не согласна со многими из ее политических решений. Но я чувствую, что она верила в них и действовала из лучших побуждений. Она не была косметическим лидером, который менялся под стать веяниям. Она держалась своих убеждений, а это очень сложно. Людям хочется иметь дело с теми, кто готов искать решения. Я восхищаюсь тем, что она не подстраивалась, ей было не важно, любят ее или ненавидят, она стояла на своем. Это очень сложно, и сейчас так никто не делает» — Мерил Стрип о Маргарет Тэтчер

Фото: Goldcrest Pictures

В ноябре 2014 года президент Барак Обама наградил Мерил Стрип Президентской медалью Свободы, высшей гражданской наградой США. В ее наградном листе говорилось: «Мерил Стрип — одна из самых известных и признанных актрис в истории. Мисс Стрип покорила наше воображение своим непревзойденным умением играть самые разные роли и привлекать аудиторию, которая со временем только росла, воплощая персонажей, олицетворяющих весь спектр человеческого опыта»

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

«Я, наверное, верю в силу коллективных человеческих усилий — в лучшее, что есть в нас самих. В любовь, надежду и оптимизм — знаете, в эти волшебные, необъяснимые вещи. Почему мы такие, какие мы есть. У меня есть чувство, что я пытаюсь сделать мир лучше. Откуда это берется?»
На фото: Мерил Стрип и первая леди США Мишель Обама беседуют с девочками-подростками в Марракеше, Марокко в рамках продвижения программы «Пусть девочки учатся», 2016 год

Фото: Abdeljalil Bounhar / AP

Юбилейную двадцатую номинацию на «Оскар» Мерил Стрип получила за роль богатой наследницы Флоренс Фостер Дженкинс, которая мечтала стать оперной певицей, не имея ни слуха, ни голоса, в комедийно-музыкальном байопике Стивена Фрирза «Примадонна» (2016). Для этой роли она снова занималась с преподавателем по вокалу, так как, по словам режиссера, «только хорошие певцы умеют петь плохо». Некоторые критики называли эту работу Стрип «самой человечной» в ее карьере

Фото: Qwerty Films

«Женщины осмелели и обрели голос. Хватит молчать, быть этакими милашками и оставлять все как раньше! Пока в руководстве студий, актерских агентств, холдингов не будет поровну женщин и мужчин, многие неприятные вещи никуда не исчезнут» — Мерил Стрип о движении #MeToo
На фото: актриса перед благотворительным мероприятием «Вечер со Стивеном Кольбером и Мерил Стрип», когда популярный телеведущий взял у нее двухчасовое интервью, Нью-Джерси, 2018 год

Фото: Charles Sykes / Invision / AP

«Я оxренительно благодарна Богу за то, что до сих пор жива. Многие мои друзья болеют, многие поумирали, а я все еще тут. Мне не на что жаловаться»
На фото: Мерил Стрип на церемонии вручения ей испанской премии принцессы Астурийской в области искусства, Овьедо, 2023 год

Фото: Alvaro Barrientos / AP

«Я никогда не рассматривала внешность как козырь и эту карту не разыгрывала. Оказалось, это во многом освобождающая позиция — не зависеть от своей внешности. Вообще для актрисы беспокойство о том, как она выглядит, — ужасная ловушка. Внешность для меня — шестерка, а не козырь, тут, как в картах, возможен блеф: как-нибудь так сыграть, чтобы и непонятно было, красавица ты или дурнушка. Можно с интересом наблюдать, что твой блеф сделал со зрителем. И не заботиться о своем «сроке годности»!»
На фото: Мерил Стрип в день открытия 77-го Каннского кинофестиваля, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Мы в старости те, кем должны были стать в восемь лет. А в восемь — те, кем станем в старости… Нет, сущностно мы не меняемся. Да и мой материнский опыт говорит о том же... Я убедилась: личность очевидна уже в младенце и в глубине своей не меняется. Меняется способ принятия решений, но и решения-то принимаются только те, что человеку свойственны. Годы не меняют личность — они ее шлифуют»
На фото: Мерил Стрип на красной дорожке открытия 77-го Каннского кинофестиваля, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Мерил Стрип стала почетной гостьей 77-го Каннского фестиваля в 2024 году и была удостоена почетной «Золотой пальмовой ветви» за выдающийся вклад в кинематограф. Это произошло спустя 35 лет после награждения Стрип в Каннах за лучшую женскую роль в фильме Фреда Скеписи «Крик во тьме» (1988). Генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо отметил, что Стрип воплощает «нашу коллективную мечту, нашу общую любовь к кино»

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

В 2026 году в прокат вышел сиквел фильма «Дьявол носит Прада» с тем же режиссером Дэвидом Фрэнкелом и тем же актерским составом. Бюджет фильма составил $100 млн, почти в три раза больше, чем у первой части. Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант получили равные гонорары: каждая по $12,5 млн авансом плюс дополнительные выплаты в зависимости от кассовых сборов, с потенциальной возможностью заработать в итоге более $20 млн

Фото: 20th Century Studios

«Со временем тебя уже просто тошнит от компромиссов. Чем меньше времени тебе остается, тем больше хочется быть только самой собой, не облегчая никому жизнь»
На фото: Мерил Стрип подписывает автографы на промо-мероприятии фильма «Дьявол носит Прада 2» в Сеуле, 2026 год

Фото: Ahn Young-joon / AP

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