Мерил навсегда

23 июня великая Мерил Стрип празднует 78-летие. Список ее безусловных шедевров все помнят — «Выбор Софи», «Крамер против Крамера», «Дьявол носит Prada», «Mamma Mia!» и другие ее работы пересмотрены много раз. Однако за полвека карьеры актриса успела сняться и в проектах, которые сегодня вспоминают реже, вопреки их яркости. Weekend исправляет это недоразумение и напоминает о пяти неочевидных ролях Мерил Стрип.

Текст: Никита Прунков

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Рики и Флэш». Режиссер Джонатан Демме, 2015

Фото: Clinica Estetico Ltd., LStar Capital, TriStar Pictures Кадр из фильма «Рики и Флэш». Режиссер Джонатан Демме, 2015

Фото: Clinica Estetico Ltd., LStar Capital, TriStar Pictures

«Силквуд», 1983

Оценка на IMDb: 7,1

Фильм Майка Николса рассказывает реальную историю Карен Силквуд — техника плутониевого завода Kerr-McGee, которая погибла при загадочных обстоятельствах после того, как обнаружила серьезные нарушения техники безопасности на предприятии. Стрип здесь играет женщину, далекую от образа святой мученицы: упрямую, непростую, временами холодную в быту и при этом неожиданно решительную, когда дело касается принципов.

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Сценаристы Нора Эфрон и Элис Арлен сознательно отказались от готового ответа на вопрос, что произошло с героиней в ночь ее смерти — и именно эта неопределенность держит зрителя в состоянии непреодолимого напряжения вплоть до финала. Фильм принес Стрип одну из ее многочисленных номинаций на «Оскар». Рекомендуется к просмотру хотя бы из-за сильнейшего актерского состава: помимо Стрип тут Шер и Курт Рассел.

«Ужасные ангелы» или «Крик в темноте», 1988

Оценка на IMDb: 6,9

Картина Фреда Скепси, вышедшая в международном прокате под названием «Крик в темноте», основана на деле Азарии Чемберлен — малышки, пропавшей на стоянке у скалы Улуру в 1980 году. Ее мать Линди утверждала, что ребенка унес динго, однако общественное мнение быстро развернулось против семьи. Вскоре Линди обвинили в убийстве дочери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Крик в темноте». Режиссер Фред Скеписи, 1988

Фото: Cannon Entertainment, Cinema Verity, Evil Angels Films Кадр из фильма «Крик в темноте». Режиссер Фред Скеписи, 1988

Фото: Cannon Entertainment, Cinema Verity, Evil Angels Films

Стрип, которой досталась нетривиальная задача — сыграть женщину, отказывающуюся публично демонстрировать горе, выучила новозеландский акцент настолько достоверно, что критики называли это одной из самых точных ее трансформаций. Картина вышла в прокат всего через два месяца после того, как настоящую Линди Чемберлен официально оправдали, и до сих пор остается одним из самых тонких исследований того, как медиа и общественное мнение способны разрушить жизнь невиновного.

«Дикая река», 1994

Оценка на IMDb: 6,5

Это, пожалуй, единственный по-настоящему чистый экшен-триллер в фильмографии Стрип. Ее героиня Гейл, бывший инструктор по рафтингу, отправляется с мужем и сыном в путешествие по горной реке — и оказывается заложницей двух вооруженных беглецов. Впереди их ждут несколько суток борьбы за выживание среди порогов реки Кутеней в Монтане, где снимались самые зрелищные сцены картины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Дикая река». Режиссер Кертис Хэнсон, 1994 Фото: David Foster Productions, Turman-Foster Company, Universal Pictures Кадр из фильма «Дикая река». Режиссер Кертис Хэнсон, 1994 Фото: David Foster Productions, Turman-Foster Company, Universal Pictures Следующая фотография 1 / 2 Кадр из фильма «Дикая река». Режиссер Кертис Хэнсон, 1994 Фото: David Foster Productions, Turman-Foster Company, Universal Pictures Кадр из фильма «Дикая река». Режиссер Кертис Хэнсон, 1994 Фото: David Foster Productions, Turman-Foster Company, Universal Pictures

Большую часть трюков на воде Стрип выполняла лично (ей пришлось пройти изнурительную физическую подготовку, чтобы научиться управлять рафтом) — и именно это решение помогает фильму передавать зрителю ощущение настоящей физической опасности, столь редкое для голливудских триллеров того времени. Картину часто забывают именно потому, что она выпадает из привычного образа актрисы — но как доказательство ее универсальности «Дикая река» работает идеальным образом.

«Август», 2013

Оценка на IMDb: 7,2

Экранизация пьесы Трейси Леттса, получившей Пулитцеровскую премию,— это семейная драма в духе современной греческой трагедии. После исчезновения главы семейства Уэстонов его близкие съезжаются в родовой дом в Оклахоме и постепенно выясняют, что родственник совершил самоубийство. Впереди их ждет копание в ворохе давних обид, зависимостей и тайн, центром которых становится токсичная мать семейства Вайолет в исполнении Стрип.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Август». Режиссер Джон Уэллс, 2013

Фото: Battle Mountain Films, The Weinstein Company LLC Кадр из фильма «Август». Режиссер Джон Уэллс, 2013

Фото: Battle Mountain Films, The Weinstein Company LLC

Вайолет, постепенно увядающая из-за тяжелой болезни, продолжает манипулировать всеми вокруг и терроризировать семью — Стрип удается удержать эту двойственность без ухода в карикатурный образ. Партнерами актрисы на экране тут стали Джулия Робертс, Эван Макгрегор и Бенедикт Камбербэтч, что, впрочем, не спасло проект от сравнений со сценическим оригиналом. Тем не менее именно ансамблевая работа делает фильм одним из самых сильных, хоть и подзабытых актерских аттракционов в фильмографии Стрип.

«Рики и Флэш», 2015

Оценка на IMDb: 6,0

Музыкальная драмеди Джонатана Демми по сценарию Диабло Коди рассказывает о гитаристке, которая когда-то бросила семью ради рок-н-ролльной карьеры, а теперь, спустя годы выступлений в захолустных барах, возвращается домой налаживать отношения с бывшим мужем и забывшими ее детьми. Главную роль играет Стрип, а ее родной дочери Мэми Гаммер достался образ экранной дочери героини.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Рики и Флэш». Режиссер Джонатан Демме, 2015

Фото: Clinica Estetico Ltd., LStar Capital, TriStar Pictures Кадр из фильма «Рики и Флэш». Режиссер Джонатан Демме, 2015

Фото: Clinica Estetico Ltd., LStar Capital, TriStar Pictures

Критики разошлись во мнениях касательно сценария, упрекая его в излишне благополучной и наивной развязке, но почти единогласно хвалили актерскую игру Мерил — для того чтобы вжиться в образ стареющей рокерши Рики Рендаццо, Стрип даже освоила игру на электрогитаре. Ее партнером по сценам и сюжетным перепалкам выступил Кевин Клайн, с которым они за несколько десятилетий до этого работали в культовом «Выборе Софи». Кроме того, «Рики и Флэш» оказался последней полнометражной лентой режиссера Джонатана Демми — автора «Молчания ягнят», в 2017 году он скончался.