Постановки идут в поля

Театральный сезон подходит к концу, но стартовал сезон летних форумов, где можно продолжить встречи с искусством не в душных залах, а на природе и в разных приятных локациях.

Текст: Марина Шимадина

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Где ты был так долго, чувак?» режиссера Антона Федерова

Фото: Театр «Место» Сцена из спектакля «Где ты был так долго, чувак?» режиссера Антона Федерова

Фото: Театр «Место»

«Волков-подмостки»

23–28 июня, Ярославль и окрестности

Самый масштабный фестиваль региона, где театр на неделю оккупирует весь город,— всего задействовано 25 площадок. Особняки и дворцы, руины и фабрики станут не только декорациями, но и героями представлений.

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Хедлайнеры смотра — московские и петербургские режиссеры: Петр Шерешевский со спектаклем «Тень» из Казанского ТЮЗа, Дмитрий Крестьянкин с драйвовым «Квадратом» Плохого театра и Антон Федоров с мегахитом «Где ты был так долго, чувак?», на который в Москве невозможно купить билеты.

Но не менее интересна и сайт-специфик-лаборатория «Все дома попадают в рай», на которой будет создано пять премьер, исследующих локальный контекст средствами театра в самых неожиданных местах: в школах на станции Урочь и в деревне под Тутаевом, в дворянской усадьбе и старинном храме. В некоторых примут участие и местные жители. В программе «спектакли с Ярославской пропиской» — прогулки вдоль Волги, постановки в формате застолья, аудиопроменад на ретроавтобусе, музыкальный перформанс на вокзале и квест по следам создателя первого русского театра Федора Волкова.

Х театральный фестиваль «Толстой»

3–5 июля, Музей-усадьба Толстого «Ясная Поляна»

Один из самых атмосферных летних смотров, где чувствуешь себя в гостях у радушного и многочисленного семейства Толстых. В здешних лесах и лугах разлиты покой и умиротворение, прописанные каждому нервному горожанину вместе с цифровым детоксом, а он обеспечен, поскольку связи тут почти нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сцена из спектакля «Обыкновенная смерть», режиссер Валерий Фокин Фото: Пресс-служба Театра Наций Сцена из спектакля «Обыкновенная смерть», режиссер Валерий Фокин Фото: Пресс-служба Театра Наций Сцена из спектакля «Обыкновенная смерть», режиссер Валерий Фокин Фото: Пресс-служба Театра Наций Сцена из спектакля «Обыкновенная смерть», режиссер Валерий Фокин Фото: Пресс-служба Театра Наций Сцена из спектакля «Обыкновенная смерть», режиссер Валерий Фокин Фото: Пресс-служба Театра Наций Сцена из балета «Анна Каренина» в постановке Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Фото: Карина Житкова / МАМТ Сцена из балета «Анна Каренина» в постановке Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Фото: Карина Житкова / МАМТ Сцена из балета «Анна Каренина» в постановке Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Фото: Карина Житкова / МАМТ Следующая фотография 1 / 8 Сцена из спектакля «Обыкновенная смерть», режиссер Валерий Фокин Фото: Пресс-служба Театра Наций Сцена из спектакля «Обыкновенная смерть», режиссер Валерий Фокин Фото: Пресс-служба Театра Наций Сцена из спектакля «Обыкновенная смерть», режиссер Валерий Фокин Фото: Пресс-служба Театра Наций Сцена из спектакля «Обыкновенная смерть», режиссер Валерий Фокин Фото: Пресс-служба Театра Наций Сцена из спектакля «Обыкновенная смерть», режиссер Валерий Фокин Фото: Пресс-служба Театра Наций Сцена из балета «Анна Каренина» в постановке Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Фото: Карина Житкова / МАМТ Сцена из балета «Анна Каренина» в постановке Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Фото: Карина Житкова / МАМТ Сцена из балета «Анна Каренина» в постановке Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Фото: Карина Житкова / МАМТ

Центральные события юбилейного фестиваля — «Обыкновенная смерть» по повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», поставленная Валерием Фокиным в Театре наций с Евгением Мироновым в главной роли, и совсем новый, премьерный балет Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко «Анна Каренина» на музыку Ильи Демуцкого в хореографии Максима Севагина.

Но самое интересное на «Толстом» — это спецпроекты, создаваемые специально для фестиваля и посвященные «гению места». Анна Потебня и Егор Зайцев в «Истории одного проигрыша» исследуют пристрастие Толстого к игре в вист. В интерактивном спектакле Дмитрия Мулькова «Гулянье» зрители станут участниками коллективного музицирования, как в семье графа. На аудиопрогулке Евгения Маленчева «Дневник для одного себя», озвученной голосами Евгения Цыганова и Юрия Погребничко, узнают о последних месяцах жизни Толстого. Также на фестивале вновь покажут прошлогодние проекты — «Пчеловода» Кирилла Люкевича на настоящей пасеке и музыкальный променад «Дом, который покинул Лев» театра «Пух и прах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Проект «Пчеловод» режиссера Кирилла Люкевича Фото: Пресс-служба фестиваля «Толстой» Проект «Пчеловод» режиссера Кирилла Люкевича Фото: Пресс-служба фестиваля «Толстой» Проект «Пчеловод» режиссера Кирилла Люкевича Фото: Пресс-служба фестиваля «Толстой» Музыкальный променад «Дом, который покинул Лев» театра «Пух и прах» Фото: Пресс-служба фестиваля «Толстой» Музыкальный променад «Дом, который покинул Лев» театра «Пух и прах» Фото: Пресс-служба фестиваля «Толстой» Музыкальный променад «Дом, который покинул Лев» театра «Пух и прах» Фото: Пресс-служба фестиваля «Толстой» Музыкальный променад «Дом, который покинул Лев» театра «Пух и прах» Фото: Пресс-служба фестиваля «Толстой» Следующая фотография 1 / 7 Проект «Пчеловод» режиссера Кирилла Люкевича Фото: Пресс-служба фестиваля «Толстой» Проект «Пчеловод» режиссера Кирилла Люкевича Фото: Пресс-служба фестиваля «Толстой» Проект «Пчеловод» режиссера Кирилла Люкевича Фото: Пресс-служба фестиваля «Толстой» Музыкальный променад «Дом, который покинул Лев» театра «Пух и прах» Фото: Пресс-служба фестиваля «Толстой» Музыкальный променад «Дом, который покинул Лев» театра «Пух и прах» Фото: Пресс-служба фестиваля «Толстой» Музыкальный променад «Дом, который покинул Лев» театра «Пух и прах» Фото: Пресс-служба фестиваля «Толстой» Музыкальный променад «Дом, который покинул Лев» театра «Пух и прах» Фото: Пресс-служба фестиваля «Толстой»

Кроме того, в программе детские спектакли, творческие встречи, лекции, просмотр фильмов на сеновале и концерт Настасьи Хрущевой «Русские тупики».

Фестиваль «Сенокос»

13–16 августа, Суздаль и окрестности

«Сенокос» — один из проектов суздальского центра МИРА. Это форум премьер, которые создают специально для этого события ведущие современные режиссеры. В этом году тема смотра — «диалог как действие» между поколениями, между художниками и зрителями, между представителями социума, стоящими на разных жизненных позициях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Сенокос» Центр МИРА

Фото: Центр МИРА Фестиваль «Сенокос» Центр МИРА

Фото: Центр МИРА

В программе три премьеры и практики соучастия. Надя Кубайлат в спектакле «Кабаре. Рейв» развивает идеи зонгов Бертольта Брехта, соединяя их с современной электронной музыкой, и превращает сцену в танцплощадку. Дмитрий Волкострелов в Сельском театре деревни Фомиха исследует «Сельский лексикон» и редкие, исчезающие из нашего языка слова. А группа «Эскизы в пространстве» привозит масштабный трехчастный «Эффект свидетеля» на площадку «ГЭС на Нерли», в котором осмысляется роль научного прогресса в нашем мире опять-таки с помощью Бертольта Брехта и Бенхамина Лабатута.

Параллельно с основной программой в центре МИРА ежедневно будут проходить «Практики соучастия» — с вовлечением зрителей в творческое сообщество.