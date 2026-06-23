В Переделкино покажут спектакль о визите Маяковского на Урал

19 июля в Доме творчества Переделкино состоится московская премьера спектакля «Маяковский. Встреча», посвященного визиту поэта в Свердловск в 1928 году и его отношениям с рабочим классом. В основу постановки легли стихотворения и поэмы Маяковского — «Рассказ Ивана Козырева о вселении в новую квартиру», фрагменты «Облака в штанах», «Флейты-позвоночника» и «Человека»,— а также отрывок из «Котлована» Андрея Платонова.

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В спектакле заняты артист МХТ имени Чехова Алексей Кирсанов, заслуженные артисты России Геннадий Янин и Олег Габышев, солистки Большого театра Светлана Шилова и Анна Тихомирова, хореограф Александр Тронов и другие исполнители. Автор идеи — Вера Борисенкова, режиссер-постановщик — Даниил Романов, композитор — Всеволод Дорохов.

Премьера спектакля прошла в Екатеринбурге, приуроченная к 10-летию «Ельцин-центра», а в апреле 2026 года состоялся показ в Новой Голландии в Санкт-Петербурге.