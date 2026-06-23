В Кембридже воссоздали сад XVII века

Садовники Тринити-колледжа восстановили сад английского ботаника Джона Рея — отца естественной истории, которому мы обязаны терминами «пыльца» и «лепесток». В нем можно совершить путешествие во времени, перенесясь на 336 лет назад, пишет The Guardian. Сад разбит на том самом месте, где в 1650-х годах молодой преподаватель начал систематически изучать растения. Проект приурочен к 400-летию со дня рождения ученого, которое будут отмечать в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сад разбили перед деревом — потомком той самой яблони, которая, по легенде, вдохновила Исаака Ньютона. Фото: Trinity College Cambridge Гравюра с изображением сада, 1690 Фото: Trinity College Cambridge Следующая фотография 1 / 2 Сад разбили перед деревом — потомком той самой яблони, которая, по легенде, вдохновила Исаака Ньютона. Фото: Trinity College Cambridge Гравюра с изображением сада, 1690 Фото: Trinity College Cambridge

Чтобы понять, какие именно растения он выращивал, главный садовник Карен Уэллс обратилась к его знаменитому «Каталогу растений окрестностей Кембриджа», написанному в 1660 году на латыни. В его саду было около 700 видов, включая болотные лишайники и ядовитые растения. Однако Уэллс сделала акцент на засухоустойчивых и полезных для насекомых видах, чтобы поддержать биоразнообразие и создать устойчивый к климатическим изменениям уголок.

Среди высаженных растений — гравилат, будра, золотарник, прострел и коровяк. Еще одно из средневековых растений, блитум Доброго Генриха (жминда обыкновенная),— дань уважения королю Генриху, основавшему Тринити-колледж в 1546 году. Джон Рей писал о том, какими вкусными были стебли этого растения, приготовленные на сливочном масле.

Для планирования сада в качестве подсказки использована гравюра 1690 года.

Екатерина Наумова