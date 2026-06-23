Принц Джордж выбрал элитную школу, которую окончили 20 премьер-министров

Кенсингтонский дворец подтвердил, что 13-летний наследник британского престола принц Джордж в сентябре начнет учебу в Итонском колледже. Он пойдет по стопам отца — принца Уильяма и дяди — принца Гарри, а год обучения обойдется примерно в £63 тыс. с учетом нового налога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принц Луи на пасхальнуой службе в часовне Святого Георгия, Виндзор

Фото: Alberto Pezzali / Pool / Reuters Принц Луи на пасхальнуой службе в часовне Святого Георгия, Виндзор

Фото: Alberto Pezzali / Pool / Reuters

Хотя ранее обсуждался Мальборо-колледж, альма-матер принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, выбор пал на более традиционный вариант. Решение объясняется не только близостью школы к семейному дому в Виндзорском парке, но и тем, что принц Уильям с теплотой вспоминает итонские годы, когда сумел почувствовать себя там обычным студентом. В отличие от него, принц Гарри, по слухам, не получал от учебы особого удовольствия.

Главный редактор школьного гида Мелани Сандерсон отметила, что родители Джорджа, имея широчайший выбор, сочли Итон наилучшей подготовкой к жизни современного члена королевской семьи. Ему предстоит жить в личной комнате одного из 25 пансионов, где за учениками присматривают воспитатели. Основанная в XV веке школа дала образование 20 британским премьер-министрам и звездам вроде актера Эдди Редмейна.