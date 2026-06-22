От дивана до фантазма
В «Коляда-театре» идет 19-й фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays»
Фестиваль открылся 20 июня. Как сказал художественный руководитель театра Олег Ягодин, это не смотр достижений, а наблюдение за процессом развития театра. На «Коляда-Plays» традиционно отбираются спектакли, поставленные по пьесам Николая Коляды и его учеников, тем не менее фестиваль всероссийский и даже международный. В этом году приехал Theatre Vortex из Македонии со спектаклем «Курица». В жюри фестиваля — артисты, работающие в «Коляда-театре» с момента его основания: Тамара Зимина, Сергей Федоров, Антон Макушин, Ирина Плесняева и Олег Ягодин. Weekend рассказывает о первых спектаклях.
Фестиваль открылся спектаклем «Мам, пап… я больше не буду» проекта «После говорим» из Екатеринбурга. Автор монолога и постановки Александра Фирсова доверила сложную тему эмоционального бессилия подростка артисту «Коляда-театра» Денису Раптанову. Пятнадцатилетний парень рассказывает доктору психиатрической больницы свою историю отношений с родителями. Конечно, это болезненный, откровенный, почти манипулятивный рассказ, каким он и должен быть у подростка.
Парень пытается достучаться до родителей, совершает эксцентричные поступки или тихо просит, почти скулит: «мам, пап, у меня к вам дело, тут такое… послушайте». Не помогает ни то ни другое. Особенно горько становится, когда юноша не просто вспоминает мелочи из «совместного бытования» с родителями, а говорит о деталях живого, так нужного ему контакта: вот здесь отцовские пальцы пропахли сигаретами — и это самый приятный запах в мире, а вот тут — отцовские пальцы совсем черные из-за тяжелой работы стропальщиком, и их никак и никогда не отмыть. Родные отцовские пальцы.
Герой рассказывает о своей жизни, сидя на диване в кабинете психотерапевта. Сейчас для него этот больничный диван — вся жизнь: пианино, кровать, ванная, в которой парень порезал вены вместо очередной попытки оказаться услышанным: «Мам, пап. Я больше не буду».
Артист Денис Раптанов, тонкий, хрупкий, прозрачный, неприкаянный, от него веет трагическим и в театральном, и в повседневном смысле, рассказывает эту историю как док: теребит волосы, закуривает, пускает красные ниточки из запястий — одним словом, создает полное ощущение, что это его и только его личный опыт.
Проект «После поговорим» Александры Фирсовой не только театральный. Основная его задача — возможность обсудить со зрителями увиденное на сцене не «формально», но честно и эмоционально, шанс реализовать почти забытую сегодня коммуникативную функцию театра.
Спектакль второго дня фестиваля «Фарфоровый воздух» Русского драматического театра «Мастеровые» из города Набережные Челны, напротив, не дает ни единого шанса зрителю подключиться к происходящему. Режиссер Константин Цачурин поставил спектакль по инсценировке Светланы Баженовой рассказа Наташи Денисовой. Формат — «фантазм-комикс», что может быть избыточно даже для искушенного зрителя.
Главная героиня Анна (Анастасия Константинова) путешествует между реальностью и осознанными сновидениями в попытке наладить свою жизнь, изменить давний выбор, повернуть реку вспять. Происходящее на сцене сопровождается постоянно сменяющимися ИИ-картинками. Режиссер увлекается гражданской темой межпланетной колонизации, отодвигая на второй план ключевую тему, задуманную женщинами-авторами: героиня идет на эксперимент с осознанным сном ради любимого, с которым в настоящем не сложилось, пробует альтернативные сценарии собственной жизни, чтобы все-таки, хоть в другой реальности или на другой планете, любить и быть любимой. Спектакль — попытка привлечь в первую очередь молодую аудиторию.
Фестиваль «Коляда-Plays» продлится до 30 июня.