В новом клипе Канье Уэст (безуспешно) убегает от полицейских

Ролик создан к песне «King» из нового альбома Йе «Bully». Режиссером вновь выступила Бьянка Цензори — ранее, в марте этого года, она сняла клип на трек «Father» вместе с Трэвисом Скоттом: одноплановое видео без единой склейки в интерьере церкви. В июне, ко дню рождения Йе, вышел клип «Gemini Season» — тоже под ее руководством: Цензори появляется в кадре в белом образе, доит корову, после чего Йе выливает на нее молоко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: nbstudiosinc Фото: nbstudiosinc

Новый ролик также снят с одного ракурса: Канье едет по ночной трассе на автомобиле, пока его преследует полиция. В финале рэпера все-таки догоняют и сажают на электрический стул, надев на голову электрод в форме короны.

Вместе с выходом клипа «King» вышла делюкс-версия альбома «Bully» — в нее включено семь новых треков.