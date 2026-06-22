Жители Бразилии получили ложные сообщения об инопланетном вторжении

Хакеры взломали государственную систему экстренного оповещения и разослали на смартфоны уведомления с громким сигналом и всплывающими окнами, перекрывавшими другие приложения. Рассылка происходила с 23:41 до 1:23 в ночь с 19 на 20 июня — всего было отправлено 10 различных уведомлений, девять через систему Cell Broadcast (передача службы коротких сообщений) и одно через SMS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

Сообщения содержали призывы «защититься» от инопланетного нападения, а также упоминания слова «мизантропия». Уведомления получили жители как минимум восьми регионов: Белу-Оризонти, Бразилиа, Кампу-Гранди, Куритибы, Риу-Бранку, Рио-де-Жанейро, Салвадора и Сан-Паулу, а также ряда небольших городов. Всего — около 30 млн человек.

Следствие пока устанавливает, действовал ли злоумышленник в одиночку или в составе группы. Взлом, по предварительным данным, произошел на платформе самой Национальной гражданской обороны. Дело расследуют Федеральная полиция и Национальное агентство по телекоммуникациям Бразилии.