Сериал о французских похитителях искусства покажут на Sunny Side of the Doc

Документальный четырехсерийный фильм «Операция "Париж—Токио" (или Как ограбить якудзу)» — The Paris-Tokyo Job (Or How To Rob A Yakuza) — представила компания Studiocanal с крупнейшей в Европе кинотекой. Сериал расскажет историю Филиппа «Фифи» Жамена — участника преступной группы, которая в 1980-х годах организовала несколько громких краж произведений искусства во Франции для японских коллекционеров и якудзы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Antoine GYORI / Sygma / Getty Images Фото: Antoine GYORI / Sygma / Getty Images

В центре сюжета окажется одно из самых известных ограблений в истории искусства — кража девяти полотен из парижского Музея Мармоттан-Моне в 1985 году. Среди похищенных работ была картина Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце» 1872 года, которая дала начало движению импрессионизма. Следствие по делу растянулось на несколько лет и привело полицию из Франции в Японию и на Корсику.

По данным создателей, Жамен познакомился в тюрьме с японским наркоторговцем Сюничи Фудзикумой. Вместе они организовали схему, по которой украденные во Франции произведения искусства переправлялись в Японию, где в то время стремительно рос спрос на западное искусство.

Премьера «The Paris-Tokyo Job» состоится на фестивале Sunny Side of the Doc, который пройдет с 22 по 27 июня. Полноценный релиз запланирован на конец года.