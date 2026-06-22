Фильм Луки Гуаданьино об основателе OpenAI и создании ChatGPT сменит студию

Amazon MGM отказалась от участия в проекте, однако сохранила хорошие отношения с режиссером и помогает ему найти нового партнера. По информации Deadline, решение может быть связано с сотрудничеством Amazon и OpenAI: ранее компания объявила о масштабных инвестициях в разработчика ChatGPT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Лука Гуаданьино

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Режиссер Лука Гуаданьино

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Фильм «Artificial» расскажет о событиях ноября 2023 года, когда совет директоров OpenAI неожиданно отправил в отставку генерального директора Сэма Альтмана. Это решение вызвало резонанс в Кремниевой долине: большинство сотрудников компании пригрозили уйти вслед за руководителем, а спустя несколько дней Альтман вернулся на свой пост.

Главные роли в фильме исполнят Эндрю Гарфилд, Юра Борисов, Моника Барбаро и Купер Кох. Борисов сыграет сооснователя OpenAI Илью Суцкевера, который поддержал отстранение Альтмана и впоследствии публично признал это решение ошибкой.

Сценарий написал Саймон Рич, работавший над фильмом «Чудотворцы». Предполагается, что съемки начнутся уже этим летом, если создателям удастся оперативно найти новую студию для проекта.