«Искусство — это отрицание смерти»

Фильм Джулиана Шнабеля по роману Ника Тошеса «Рукой Данте» выходит в российский прокат в конце июня. Как и роман, фильм использует судьбу рукописи «Божественной комедии» как отправную точку для размышлений о литературе, славе, подлинности и бессмертии. В интервью Weekend режиссер и художник рассказал о сложностях адаптации, нешкольном взгляде на Данте и одновременности времени.

Беседовала Татьяна Розенштайн

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Кодекс Данте». Режиссер Джулиан Шнабель, 2025

Фото: Netflix Кадр из фильма «Кодекс Данте». Режиссер Джулиан Шнабель, 2025

Фото: Netflix

Когда Ник Тошес выпустил «Рукой Данте» в 2002 году, роман выглядел литературной аномалией: философский триллер, криминальная история, историческая реконструкция и авторская мистификация одновременно. Тошес сплел воедино две сюжетные линии, разделенные семью столетиями. В одной Данте Алигьери работает над «Божественной комедией», в другой — сам Тошес, ставший персонажем собственного романа, оказывается втянут в охоту за рукописью, которая может быть оригиналом великой поэмы. Литературное расследование быстро превращается в криминальную авантюру с участием мафиози, коллекционеров и торговцев редкостями. Спустя два десятилетия Джулиан Шнабель, взявшись за съемки по столь сложному для экранизации произведению, так же свободно обращается с жанрами, как и литературный первоисточник: историческая драма здесь соседствует с криминальным триллером, комедия — с нуаром, а высокая культура — с откровенным гротеском. Сразу две роли в ленте, Ника Тошеса и Данте Алигьери, сыграл Оскар Айзек. Также в кадре Галь Гадот, Аль Пачино, Джейсон Момоа, Джерард Батлер, Джон Малкович и даже Мартин Скорсезе.

Обложка книги Ник Тошес «Рукой Данте», Эксмо, 2011

Фото: Эксмо

— С чего и когда вы начали работу над фильмом?

— Роман Ника Тошеса «Рукой Данте» мне дал прочитать Джонни Депп, когда 20 лет назад я снимал фильм «Пока не наступит ночь» с его участием. Мы с ним дружим много лет. Книга казалась абсолютно неэкранизируемой, но именно такие проекты меня всегда привлекали. Я засел за адаптацию, но процесс затянулся на долгие годы. Обстоятельства постоянно менялись, и фильм никак не удавалось запустить. Около девяти лет назад Джонни отошел от проекта, а я продолжил работать над сценарием. Ник был тогда еще жив и внимательно следил за процессом. Когда я наконец закончил одну из версий сценария, он прочел его и остался доволен.

После ухода Джонни к проекту присоединился Оскар Айзек. Он сказал, что хочет заняться чем-то по-настоящему сложным и необычным. В итоге ему достались сразу две роли: современного писателя и Данте Алигьери. При этом ему приходилось постоянно перемещаться между двумя эпохами. Съемки проходили в США — в Нью-Йорке и в Италии, главным образом в Венеции. Так совпало, что именно там состоялась премьера фильма. Для меня это был очень эмоциональный момент. Оказавшись в Венеции снова, я словно заново прошел весь путь работы над картиной — со всеми трудностями и сомнениями.

Режиссер Джулиан Шнабель

Фото: la Biennale di Venezia

— Ваш фильм объединяет настоящее и прошлое. Он также смешивает разные жанры — от нуара и триллера до комедии. Что же получилось в итоге?

— Я бы назвал результат трагикомедией. Когда я только приступал к съемкам, все происходило довольно хаотично, и я не вполне осознавал, что именно делаю. Но затем меня осенило: «Вот оно! Это и есть жизнь». Мне кажется, что фильм созвучен самому ее течению. Ведь жизнь именно такая: смешная, грустная, трагичная, безумная и так далее — по крайней мере, для некоторых из нас.

В работе меня вдохновляли такие картины, как «Плоды случайности» (Random Harvest, 1942), исследующие темы фрагментарности личности и потери памяти. В фильме действие развивается по двум сюжетным линиям — в наши дни и в XIV веке, но части тесно сплетены. Одни и те же актеры появляются в разных временах, создавая ощущение дежавю. Речь идет не о буквальной реинкарнации, а скорее об ощущении того, что личность и память возвращаются на протяжении истории. Эмоции, конфликты, взаимоотношения и внутренние состояния находят свой отголосок в судьбах разных людей и в разные эпохи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Кодекс Данте». Режиссер Джулиан Шнабель, 2025 Фото: Netflix Кадр из фильма «Кодекс Данте». Режиссер Джулиан Шнабель, 2025 Фото: Netflix Кадр из фильма «Кодекс Данте». Режиссер Джулиан Шнабель, 2025 Фото: Netflix Кадр из фильма «Кодекс Данте». Режиссер Джулиан Шнабель, 2025 Фото: Netflix Кадр из фильма «Кодекс Данте». Режиссер Джулиан Шнабель, 2025 Фото: Netflix Кадр из фильма «Кодекс Данте». Режиссер Джулиан Шнабель, 2025 Фото: Netflix Кадр из фильма «Кодекс Данте». Режиссер Джулиан Шнабель, 2025 Фото: Netflix Кадр из фильма «Кодекс Данте». Режиссер Джулиан Шнабель, 2025 Фото: Netflix Кадр из фильма «Кодекс Данте». Режиссер Джулиан Шнабель, 2025 Фото: Netflix Кадр из фильма «Кодекс Данте». Режиссер Джулиан Шнабель, 2025 Фото: Netflix Следующая фотография 1 / 10 Кадр из фильма «Кодекс Данте». Режиссер Джулиан Шнабель, 2025 Фото: Netflix Кадр из фильма «Кодекс Данте». Режиссер Джулиан Шнабель, 2025 Фото: Netflix Кадр из фильма «Кодекс Данте». Режиссер Джулиан Шнабель, 2025 Фото: Netflix Кадр из фильма «Кодекс Данте». Режиссер Джулиан Шнабель, 2025 Фото: Netflix Кадр из фильма «Кодекс Данте». Режиссер Джулиан Шнабель, 2025 Фото: Netflix Кадр из фильма «Кодекс Данте». Режиссер Джулиан Шнабель, 2025 Фото: Netflix Кадр из фильма «Кодекс Данте». Режиссер Джулиан Шнабель, 2025 Фото: Netflix Кадр из фильма «Кодекс Данте». Режиссер Джулиан Шнабель, 2025 Фото: Netflix Кадр из фильма «Кодекс Данте». Режиссер Джулиан Шнабель, 2025 Фото: Netflix Кадр из фильма «Кодекс Данте». Режиссер Джулиан Шнабель, 2025 Фото: Netflix

— Что в фильм вы взяли из «Божественной комедии» Данте?

— Сразу поясню: не стоит воспринимать мой фильм как пересказ «Божественной комедии» или романа Тошеса. Это скорее современное размышление о природе искусства и о том, как оно способно переносить нас в любое место и время и дает возможность пережить другую реальность. У произведений искусства есть собственное настоящее время, отличное от времени читателя или зрителя. Контакт с ними — это не воспоминание о прошлом художника и его эпохи, а вхождение в живой момент. Черчилль однажды заметил, что многие книги нашей школьной программы не следует давать читать в юном возрасте. «Божественная комедия» часто входит в школьную программу — особенно в Италии,— хотя для школьников она, безусловно, слишком сложна. Изучать ее нужно более зрелым, лишь тогда можно в полной мере ощутить ее ценность, а также то, насколько она современна. Если не смотреть на нее как на элемент школьного канона, она перестает восприниматься как средневековый артефакт и работает как живая система образов, полностью преобразуя наше восприятие настоящего. Вы начинаете постигать способность искусства преодолевать смерть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Поль Гюстав Доре. «Иллюстрация к Божественной комедии», 1862 Фото: Частная коллекция Поль Гюстав Доре. «Иллюстрация к Божественной комедии», 1862 Фото: Частная коллекция Поль Гюстав Доре. «Иллюстрация к Божественной комедии», 1862 Фото: Частная коллекция Следующая фотография 1 / 3 Поль Гюстав Доре. «Иллюстрация к Божественной комедии», 1862 Фото: Частная коллекция Поль Гюстав Доре. «Иллюстрация к Божественной комедии», 1862 Фото: Частная коллекция Поль Гюстав Доре. «Иллюстрация к Божественной комедии», 1862 Фото: Частная коллекция

— Что вы думаете о параллельных реальностях?

— Я убежден, что не существует ни прошлого, ни будущего, а есть лишь бесконечное настоящее. Это подводит меня к идее одновременности времени, будь то на моих картинах или в моих фильмах. Когда я смотрю старые фотографии самого себя, то вижу на них, как бы лучше сказать, себя, но не вполне настоящего. Ведь я существую только здесь и сейчас, вместе с вами. Этот миг и есть настоящее. Другой реальности нет. Будущее — это просто то, что произойдет после настоящего; но это не нечто уже существующее где-то заранее. Это просто следующее действие, которое мы совершаем, выходя из этой комнаты. В этом смысле я воспринимаю жизнь как череду решений, которые мы принимаем в реальном времени: решений о том, что мы хотим делать и как собираемся жить. Единственное, что действительно существует, независимо от эпох и реальностей, это произведение искусства. Все мы рано или поздно умрем, и произведение искусства — единственное, что мы оставляем после себя. Не политика и не отношения, а история и культура остаются после каждого поколения. В фильме есть сцена, где Исайя говорит Данте: «Ты приподнял завесу над невыразимым. Ты вошел в знак и сам стал поэмой». По сути, это момент, когда человек перестает наблюдать со стороны, а растворяется внутри смысла. Для меня это и есть предельный жест художника: стать воплощением собственного произведения. Помню, мой друг Лу Рид умирал у меня на руках, и я сказал ему: «Ты стал поэмой». Мне кажется, ему было радостно это слышать.

Сандро Боттичелли. «Портрет Данте», около 1495

Фото: Частное собрание

— Как соотносятся искусство и жизнь?

— Искусство — это отражение жизни, но жизнь вмещает в себя смерть, а ее отражение — нет. Получается, что искусство — это отрицание смерти. Именно поэтому я считаю, что любое искусство оптимистично, даже если его герои трагические. Я всегда чувствовал ответственность за свое искусство. И часть этой ответственности — необходимость говорить о нем и показывать его миру. Ведь если искусство затронет кого-нибудь так же глубоко, как картина может затронуть зрителя, и пробудит в нем желание самому стать художником или откроет в его душе что-то новое, то этого уже достаточно, чтобы оправдать все остальное.

— Почему вы приняли столь необычное решение: снять современность в черно-белом цвете, а прошлое — в цветном? Обычно же делают наоборот?

— Зачем делать то же, что делают все остальные? На мой взгляд, современные персонажи в черно-белом изображении смотрятся выигрышнее, особенно гангстеры. Кроме того, это вызывает у меня определенные ассоциации с историей кинематографа, например с такими фильмами, как «Ночь» Микеланджело Антониони или «Убийство» Стэнли Кубрика. Но что еще важнее, современный мир в черно-белом изображении представляется мне чем-то вроде чистилища. Эти персонажи барахтаются, пытаясь заработать денег, выживают, застряв в морально и эмоционально подвешенном состоянии. Черно-белая гамма как нельзя лучше передает это ощущение. А вот в XIV веке — в мире Джотто, в то время, когда он расписывал капеллу Скровеньи,— мне все видится в цвете. Словно жизнь там ощущается иначе. Она кажется более непосредственной и яркой, чем в наши дни. Существует такая идея, что в былые времена мир воспринимался как нечто более цельное, находящееся в большей гармонии с самим собой. Мой выбор — это не просто стилистический прием. Он призван разграничить два состояния бытия: современный мир, который кажется морально и эмоционально серым, и мир исторический — живой, насыщенный и целостный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте», посвященная 700-летию со дня смерти Данте Алигьери. Культурный центр Андрея Вознесенского

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Выставка «Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте», посвященная 700-летию со дня смерти Данте Алигьери. Культурный центр Андрея Вознесенского

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

— В вашем фильме задействован звездный актерский состав даже во второстепенных ролях — Аль Пачино, Мартин Скорсезе и другие. Как они оказались в вашем проекте?

— Все эти люди — мои близкие друзья. Они хотели поддержать меня. Например, Марти в роли Исайи. Его роль невелика, но она имеет ключевое значение для сюжета. Данте приходит к нему в поисках одобрения и совета и получает ответ: «Ты можешь солгать и отправиться в ад — или сказать правду и быть распят». Этот выбор становится для него моральным испытанием и задает тон всей дальнейшей истории. Я стремился создать некоторое напряжение, помещая известных актеров в совершенно неожиданные для них амплуа. К примеру, Джерард Батлер обычно играет героев боевиков, а в моем фильме он предстает в образе наемного убийцы, и зрители не сразу узнают его в таком контексте. Одновременно в этом и других персонажах прослеживается странная связь прошлого и настоящего, общее ощущение повторяемости истории. Есть тут и косвенное напоминание о том, насколько сложным и жестоким может быть мир — и сегодня, и раньше. Хотя XIV век у меня показан в цвете, если внимательно посмотреть на ту эпоху, вспоминаются Крестовые походы или политическое насилие со стороны церкви, — это было отнюдь не невинное время. Сам Данте был изгнан из родного города и завершил поэму лишь много лет спустя, после того как пережил множество потрясений.

— Как вы переносите свой опыт из живописи в кино?

— Все мои фильмы рождаются из мироощущения художника — из умения смотреть на вещи, а не описывать их словами. Я вижу то, что находится в кадре и за его пределами, и не хочу быть ограниченным рамками этого кадра. Мне не хочется, чтобы жизнь произведения заканчивалась вместе с финальными титрами фильма. Я создаю искусство не ради коммерческой выгоды, а ради того, чтобы его увидели люди. Разумеется, как только произведение искусства начинает жить в этом мире, оно становится темой для обсуждений, и в этом весь смысл его создания: оно существует для опыта и смысла. В фильме была сцена, которую я впоследствии вырезал. В ней действие разворачивается в наши дни, один герой спрашивает другого о ценности «Божественной комедии»: «Сколько стоит подобная вещь?» И получает ответ: «На такое нет цены».

Иногда мне кажется, что писать картины проще, чем снимать кино. Когда я пишу, мне не нужно ни с кем разговаривать, я остаюсь наедине с собой. В моем фильме «Ван Гог. На пороге вечности» доктор Поль Гаше спрашивает художника, зачем тот рисует. Ван Гог отвечает: «Чтобы перестать думать». «Это своего рода медитация?» — уточняет доктор. «Нет. Когда я пишу, я перестаю думать и становлюсь частью всего, что существует вне меня и внутри меня».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Винсент Ван Гог. «Звездная ночь», 1889

Фото: Museum of Modern Art Винсент Ван Гог. «Звездная ночь», 1889

Фото: Museum of Modern Art

— То есть, когда вы работаете над фильмом, вы тоже перестаете думать и становитесь частью того, что происходит?

— Да, именно так. В какой-то момент прекращаешь контролировать процесс и просто становишься его частью. И в живописи, и в кино. Если взглянуть на историю живописи — от Джотто и Караваджо до Ван Гога и Джексона Поллока,— можно заметить определенную преемственность, некое послание, передаваемое от одного художника к другому, из поколения в поколение. То же самое происходит и в кинематографе: Антониони, Кубрик, Тарковский, Скорсезе — все они подсознательно влияют на наше видение мира.

Я работаю преимущественно интуитивно и не занимаюсь иллюстрацией того, что мне уже известно. Когда я пишу картины или снимаю кино, я мыслю не так, как в обычной повседневной жизни. Мое состояние ближе к такому, в котором перестаешь осознавать реалии обыденности — семейную рутину, обязательства и другие отвлекающие факторы. Это словно возможность на время выйти из этого мира. Это не совсем медитация, скорее полное погружение — состояние, когда я ощущаю себя целиком внутри процесса созидания и одновременно воспринимаю все, что происходит вокруг. Это передышка от повседневного жизненного давления. А затем я возвращаюсь к обычной жизни — к семье, к своим обязанностям. Слушаю дочь, когда та что-то рассказывает, и стараюсь быть полностью включенным в процесс общения с ней. Замечаю, как она по-своему впитывает окружающий мир, очень естественно реагируя на различные материалы и образы. Это тоже влияет на то, как я сам воспринимаю действительность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гюстав Курбе. «Прекрасная ирландка. Портрет Джоанны Хиффернан, 1866 Фото: Национальный музей изобразительных искусств, Стокгольм Поль Сезанн. «Мост через Марну в Кретёй», 1894 Фото: Фонд Л. Виттон, Париж Поль Сезанн. «Фрукты», около 1879 Фото: Государственный Эрмитаж Эдуард Мане. «Завтрак на траве», около 1863 Фото: The Samuel Courtauld Trust, The Courtauld Gallery, London Эдуар Мане. «Олимпия», 1863 Фото: Musee d’Orsay Следующая фотография 1 / 5 Гюстав Курбе. «Прекрасная ирландка. Портрет Джоанны Хиффернан, 1866 Фото: Национальный музей изобразительных искусств, Стокгольм Поль Сезанн. «Мост через Марну в Кретёй», 1894 Фото: Фонд Л. Виттон, Париж Поль Сезанн. «Фрукты», около 1879 Фото: Государственный Эрмитаж Эдуард Мане. «Завтрак на траве», около 1863 Фото: The Samuel Courtauld Trust, The Courtauld Gallery, London Эдуар Мане. «Олимпия», 1863 Фото: Musee d’Orsay

Моя жена, получившая образование дизайнера интерьеров, как-то выступила куратором моей выставки в Музее Орсе. Для меня это стало событием огромной важности. Когда шла подготовка, я настоял на том, чтобы самому отобрать работы и определить порядок их размещения. Сотрудники музея позволили мне это сделать, что само по себе редкость. Они дали мне возможность решить, как именно работы будут взаимодействовать друг с другом — это было сродни созданию диалога между разными художниками, разделенными временем: Ван Гогом, Сезанном, Мане, Курбе. В каком-то смысле это ощущалось как организация диалога между разными эпохами — словно передача послания от одного поколения к другому. Но если вернуться к кинематографу, то порой мне кажется, что работать с талантливыми людьми — это невероятно раскрепощающий опыт: делать вместе то, что невозможно сделать в одиночку; впитывать их идеи и, вместо того чтобы оберегать собственные замыслы, позволить им проникнуть в тебя, чтобы затем слиться воедино и создать что-то совершенно новое.