Шотландский дождь: выставка в Эдинбурге культурно и исторически воспевает местные осадки

19 июня в Национальной библиотеке Шотландии в Эдинбурге открылась необычная выставка, главной темой которой стал дождь. Экспозиция продемонстрирует, как отношения с осадками повлияли на науку, литературу, историю, ландшафт и национальную идентичность шотландцев. Ежегодно на территорию Шотландии выпадает от 100 до 160 млрд куб. м дождя. Количество дождливых дней сильно зависит от региона, но в среднем их около 145–200 в год. Это делает дождь не просто погодным явлением, а неотъемлемой частью жизни страны как в практическом, так и в культурном смысле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: National Library of Scotland Фото: National Library of Scotland

В первую очередь организаторы обратились к наследию естествоиспытателя Джеймса Хаттона, который 250 лет назад всерьез заинтересовался этим климатическим феноменом. В 1784 году ученый вывел собственную теорию дождя, описав ключевые принципы конденсации водяного пара в атмосфере.

Кураторы библиотеки провели параллели между разными эпохами, представив контрастные, но связанные дождевой водой артефакты. Рядом с образцами непромокаемой ткани «макинтош», случайно изобретенной родившимся в Глазго химиком Чарльзом Макинтошем в 1823 году, соседствует подборка детских книг. Здесь есть и комиксы, которые в игровой форме учат детей правилам безопасности во время непогоды.

Написанный в эпоху охоты на ведьм трактат короля Шотландии Якова VI «Демонология» (1597), где он обвиняет ведьм, наславших штормы, чтобы задержать прибытие его невесты Анны Датской,— один из самых мрачных экспонатов выставки. Эта книга, вдохновившая Шекспира на создание образа ведьм в «Макбете», теперь соседствует с описаниями дождя, под которым мокнет герой поэмы Роберта Бёрнса «Тэм О’Шентер» (1790), спасаясь от нечистой силы.

Как отмечают кураторы, обычно выставки библиотеки имеют биографический или исторический уклон, но нынешняя выходит за эти рамки. Интерактивная экспозиция помимо книг показывает карты и рассказывает истории, в том числе трагические и любовные. Она иллюстрирует, насколько дождь проник во все существо шотландского: как люди о нем пишут, рисуют, снимают, прячутся и избегают, измеряют, прогнозируют, наряжаются, наслаждаются и даже поют.

Выставка открыта до 30 апреля 2027 года, вход бесплатный.

Екатерина Наумова