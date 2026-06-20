Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Предыдущая страница
Следующая страница

В штиле и на волне

20 июня 1967 года родилась Николь Кидман

Сегодня вряд ли кто-то поспорит с тем, что Кидман — живая икона современного кинематографа. Она одинаково комфортно чувствует себя и в авторском, и в зрительском кино, участвует в смелых телепроектах и сохраняет образ femme fatale, при этом имея более чем прогрессивные взгляды. Как американо-австралийская актриса вошла в пантеон великих и сохраняет свое влияние на протяжении стольких лет активной работы — разбирается Weekend.

Текст: Никита Прунков

Во второй половине 1970-х Николь занималась балетом и даже не мечтала о серьезной карьере в кино — как минимум потому, что была слишком высокой. Зато танец обеспечил юной девушке прекрасное телосложение и дисциплину, и к 12 годам она все же попала на сцену школьного театра. Спустя еще несколько лет Кидман совершила трансфер со сцены на экран, приняв участие в ремейке драмы 1947 года «Рождество в лесу». За ним последовал еще ряд малоизвестных работ. Но один из них заметили в Австралии — приключенческий «Бандиты на велосипедах» стал локальным хитом и получил неплохие отзывы критиков по разные стороны океана. «В проекте снялась девушка по имени Николь Кидман — и она очень хороша»,— писала в 1984-м в рецензии The Guardian.

В течение следующего десятилетия Кидман вполне успешно работала в Австралии, но не дальше. Все изменилось в 1989-м, когда она снялась в триллере «Мертвый штиль». В нем обворожительная героиня с золотистой копной волос обезоруживает непрошеного гостя-маньяка на яхте, используя свои главные преимущества — природное обаяние и женские чары. Разумеется, в рыжеволосую красотку с ангельским лицом и стойким характером влюбились продюсеры, и уже через год она попала в один каст с будущим мужем Томом Крузом — в фильме «Дни грома». Картина довольно среднего качества и умеренной художественной выразительности для Кидман стала этапной. В течение следующих десяти лет она снимется у великих и станет одной из главных актрис своего поколения.

Впрочем, о божьих замыслах в начале декады никто не знал, а потому журналисты больше донимали артистку на тему отношений с мужем-суперзвездой. Кидман с должным смирением принимала положение дел и не уставала повторять, что они с Томом одно целое. В перерывах между съемками они прыгали с парашютом, катались на горных лыжах и предпочитали семейную жизнь голливудским тусовкам. К середине 1990-х Кидман ушла в воспитание приемных детей и на какое-то время отодвинула карьерный вопрос на второй план. В 1994-м, чтобы постепенно восстановить свое влияние в индустрии и избавиться от клише жены Круза, она пробилась в проект Гаса Ван Сента «За что стоит умереть».

«Николь позвонила и сказала, что ей суждено сыграть эту роль,— и я поверил. Она поразила меня своей фантастической актерской работой, тщательно изучив сценарий и саму героиню. У нее были тетради с пометками, она занималась сценическими и голосовыми упражнениями. Николь была настолько сведущей в сценах, что порой казалось, будто на площадке присутствовал второй режиссер, который помогал мне управляться с молодыми артистами»,— вспоминал Ван Сент, отдавший ей роль амбициозной Сьюзен Стоун, которая мечтает стать телезвездой.

Предыдущая фотография
Кадр из фильма «Рождество в буше». Режиссер Генри Сафран, 1983

Кадр из фильма «Рождество в буше». Режиссер Генри Сафран, 1983

Фото: Barron Entertainment Ltd., The Australian Film Commission

Кадр из фильма «Мёртвый штиль». Режиссер Генри Сафран, 1988

Кадр из фильма «Мёртвый штиль». Режиссер Генри Сафран, 1988

Фото: Kennedy Miller Productions

Кадр из фильма «Бэтмен навсегда». Режиссер Джоэл Шумахер, 1995

Кадр из фильма «Бэтмен навсегда». Режиссер Джоэл Шумахер, 1995

Фото: PolyGram Filmed Entertainment, Warner Bros. Pictures Co.

Кадр из фильма «Бэтмен навсегда». Режиссер Джоэл Шумахер, 1995

Кадр из фильма «Бэтмен навсегда». Режиссер Джоэл Шумахер, 1995

Фото: PolyGram Filmed Entertainment, Warner Bros. Pictures Co.

Кадр из фильма «Бэтмен навсегда». Режиссер Джоэл Шумахер, 1995

Кадр из фильма «Бэтмен навсегда». Режиссер Джоэл Шумахер, 1995

Фото: PolyGram Filmed Entertainment, Warner Bros. Pictures Co.

Кадр из фильма «Умереть во имя». Режиссер Гас Ван Сент, 1995

Кадр из фильма «Умереть во имя». Режиссер Гас Ван Сент, 1995

Фото: Columbia Pictures Corporation, Laura Ziskin Productions, The Rank Organisation Film Productions Ltd.

Кадр из фильма «Умереть во имя». Режиссер Гас Ван Сент, 1995

Кадр из фильма «Умереть во имя». Режиссер Гас Ван Сент, 1995

Фото: Columbia Pictures Corporation, Laura Ziskin Productions, The Rank Organisation Film Productions Ltd.

Кадр из фильма «Умереть во имя». Режиссер Гас Ван Сент, 1995

Кадр из фильма «Умереть во имя». Режиссер Гас Ван Сент, 1995

Фото: Columbia Pictures Corporation, Laura Ziskin Productions, The Rank Organisation Film Productions Ltd.

Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами». Режиссер Стэнли Кубрик, 1999

Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами». Режиссер Стэнли Кубрик, 1999

Фото: Stanley Kubrick Productions, Warner Bros.

Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами». Режиссер Стэнли Кубрик, 1999

Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами». Режиссер Стэнли Кубрик, 1999

Фото: Stanley Kubrick Productions, Warner Bros.

Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами». Режиссер Стэнли Кубрик, 1999

Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами». Режиссер Стэнли Кубрик, 1999

Фото: Stanley Kubrick Productions, Warner Bros.

Кадр из фильма «Догвилль». Режиссер Ларс фон Триер, 2003

Кадр из фильма «Догвилль». Режиссер Ларс фон Триер, 2003

Фото: Zentropa Entertainments, arte France Cinema

Кадр из фильма «Догвилль». Режиссер Ларс фон Триер, 2003

Кадр из фильма «Догвилль». Режиссер Ларс фон Триер, 2003

Фото: Zentropa Entertainments, arte France Cinema

Кадр из фильма «Мулен Руж». Режиссер Баз Лурманн, 2001

Кадр из фильма «Мулен Руж». Режиссер Баз Лурманн, 2001

Фото: 20th Century Fox Film Corporation, Angel Studios, Bazmark Films

Кадр из фильма «Мулен Руж». Режиссер Баз Лурманн, 2001

Кадр из фильма «Мулен Руж». Режиссер Баз Лурманн, 2001

Фото: 20th Century Fox Film Corporation, Angel Studios, Bazmark Films

Кадр из фильма «Убийство священного оленя». Режиссер Йоргос Лантимос, 2017

Кадр из фильма «Убийство священного оленя». Режиссер Йоргос Лантимос, 2017

Фото: A24, Element Pictures, Film Four Ltd

Кадр из фильма «Убийство священного оленя». Режиссер Йоргос Лантимос, 2017

Кадр из фильма «Убийство священного оленя». Режиссер Йоргос Лантимос, 2017

Фото: A24, Element Pictures, Film Four Ltd

Кадр из фильма «Убийство священного оленя». Режиссер Йоргос Лантимос, 2017

Кадр из фильма «Убийство священного оленя». Режиссер Йоргос Лантимос, 2017

Фото: A24, Element Pictures, Film Four Ltd

Следующая фотография
1 / 18

Кадр из фильма «Рождество в буше». Режиссер Генри Сафран, 1983

Фото: Barron Entertainment Ltd., The Australian Film Commission

Кадр из фильма «Мёртвый штиль». Режиссер Генри Сафран, 1988

Фото: Kennedy Miller Productions

Кадр из фильма «Бэтмен навсегда». Режиссер Джоэл Шумахер, 1995

Фото: PolyGram Filmed Entertainment, Warner Bros. Pictures Co.

Кадр из фильма «Бэтмен навсегда». Режиссер Джоэл Шумахер, 1995

Фото: PolyGram Filmed Entertainment, Warner Bros. Pictures Co.

Кадр из фильма «Бэтмен навсегда». Режиссер Джоэл Шумахер, 1995

Фото: PolyGram Filmed Entertainment, Warner Bros. Pictures Co.

Кадр из фильма «Умереть во имя». Режиссер Гас Ван Сент, 1995

Фото: Columbia Pictures Corporation, Laura Ziskin Productions, The Rank Organisation Film Productions Ltd.

Кадр из фильма «Умереть во имя». Режиссер Гас Ван Сент, 1995

Фото: Columbia Pictures Corporation, Laura Ziskin Productions, The Rank Organisation Film Productions Ltd.

Кадр из фильма «Умереть во имя». Режиссер Гас Ван Сент, 1995

Фото: Columbia Pictures Corporation, Laura Ziskin Productions, The Rank Organisation Film Productions Ltd.

Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами». Режиссер Стэнли Кубрик, 1999

Фото: Stanley Kubrick Productions, Warner Bros.

Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами». Режиссер Стэнли Кубрик, 1999

Фото: Stanley Kubrick Productions, Warner Bros.

Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами». Режиссер Стэнли Кубрик, 1999

Фото: Stanley Kubrick Productions, Warner Bros.

Кадр из фильма «Догвилль». Режиссер Ларс фон Триер, 2003

Фото: Zentropa Entertainments, arte France Cinema

Кадр из фильма «Догвилль». Режиссер Ларс фон Триер, 2003

Фото: Zentropa Entertainments, arte France Cinema

Кадр из фильма «Мулен Руж». Режиссер Баз Лурманн, 2001

Фото: 20th Century Fox Film Corporation, Angel Studios, Bazmark Films

Кадр из фильма «Мулен Руж». Режиссер Баз Лурманн, 2001

Фото: 20th Century Fox Film Corporation, Angel Studios, Bazmark Films

Кадр из фильма «Убийство священного оленя». Режиссер Йоргос Лантимос, 2017

Фото: A24, Element Pictures, Film Four Ltd

Кадр из фильма «Убийство священного оленя». Режиссер Йоргос Лантимос, 2017

Фото: A24, Element Pictures, Film Four Ltd

Кадр из фильма «Убийство священного оленя». Режиссер Йоргос Лантимос, 2017

Фото: A24, Element Pictures, Film Four Ltd

В «За что стоит умереть» Кидман отточила навык перехода от милой и кокетливой девушки к настоящей безжалостной хищнице, а затем и вовсе инфернальной психопатке. Уже через несколько лет подобный трюк провернул великий Стэнли Кубрик, пожелавший окончательно снять с Кидман стигму трофейной спутницы Круза. Так, все увидели «С широко закрытыми глазами». Лента стала последней работой великого постановщика и оказалась переломной в карьере Кидман. «Многое из того, что мы сняли, я бы не согласилась делать для любого другого режиссера. Кубрик хотел снять сцены практически порнографическими»,— вспоминала Николь, чья одновременно чувственная и пугающе непостижимая Элис Харфорд навсегда запала в сердце синефилам по всему миру.

Именно после картины Кубрика стало окончательно ясно: Кидман способна существовать в пространстве большого авторского кино на правах полноценной музы режиссеров и без шлейфа звездной жены, тем более что спустя примерно полтора года после премьеры эротического триллера они с Томом Крузом расстались.

Начало нового тысячелетия лишь закрепило статус-кво. В «Мулен Руж» База Лурмана Николь Кидман превратила куртизанку Сатин в трагическую героиню почти шекспировского масштаба. Роль принесла актрисе номинацию на «Оскар», а вскоре за ней последовала и победа — за перевоплощение в Вирджинию Вулф в картине «Часы». Однако куда показательнее оказалось сотрудничество с Ларсом фон Триером. В аскетичном перформансе под названием «Догвилль» Кидман фактически осталась один на один со зрителем, превратив историю о милосердии и мести в настоящий бенефис.

Предыдущая фотография
Кадр из сериала «Большая маленькая ложь». Режиссеры Жан-Марк Валле, Андреа Арнольд, 2017–2026

Кадр из сериала «Большая маленькая ложь». Режиссеры Жан-Марк Валле, Андреа Арнольд, 2017–2026

Фото: HBO

Кадр из сериала «Вершина озера». Режиссеры Джейн Кэмпион, Гарт Дэвис, Ариел Кляйман, 2013

Кадр из сериала «Вершина озера». Режиссеры Джейн Кэмпион, Гарт Дэвис, Ариел Кляйман, 2013

Фото: BBC Television Centre; SundanceTV

Кадр из сериала «Вершина озера». Режиссеры Джейн Кэмпион, Гарт Дэвис, Ариел Кляйман, 2013

Кадр из сериала «Вершина озера». Режиссеры Джейн Кэмпион, Гарт Дэвис, Ариел Кляйман, 2013

Фото: BBC Television Centre; SundanceTV

Кадр из сериала «Отыграть назад». Режиссер Сюзанна Бир, 2020

Кадр из сериала «Отыграть назад». Режиссер Сюзанна Бир, 2020

Фото: HBO

Кадр из сериала «Отыграть назад». Режиссер Сюзанна Бир, 2020

Кадр из сериала «Отыграть назад». Режиссер Сюзанна Бир, 2020

Фото: HBO

Кадр из сериала «Отыграть назад». Режиссер Сюзанна Бир, 2020

Кадр из сериала «Отыграть назад». Режиссер Сюзанна Бир, 2020

Фото: HBO

Кадр из сериала «Отыграть назад». Режиссер Сюзанна Бир, 2020

Кадр из сериала «Отыграть назад». Режиссер Сюзанна Бир, 2020

Фото: HBO

Кадр из сериала «Большая маленькая ложь». Режиссеры Жан-Марк Валле, Андреа Арнольд, 2017–2026

Кадр из сериала «Большая маленькая ложь». Режиссеры Жан-Марк Валле, Андреа Арнольд, 2017–2026

Фото: HBO

Кадр из сериала «Большая маленькая ложь». Режиссеры Жан-Марк Валле, Андреа Арнольд, 2017–2026

Кадр из сериала «Большая маленькая ложь». Режиссеры Жан-Марк Валле, Андреа Арнольд, 2017–2026

Фото: HBO

Кадр из сериала «Пронзительно громко». Режиссер Куйен Трэн, 2022

Кадр из сериала «Пронзительно громко». Режиссер Куйен Трэн, 2022

Фото: Apple TV+

Кадр из сериала «Пронзительно громко». Режиссер Куйен Трэн, 2022

Кадр из сериала «Пронзительно громко». Режиссер Куйен Трэн, 2022

Фото: Apple TV+

Следующая фотография
1 / 11

Кадр из сериала «Большая маленькая ложь». Режиссеры Жан-Марк Валле, Андреа Арнольд, 2017–2026

Фото: HBO

Кадр из сериала «Вершина озера». Режиссеры Джейн Кэмпион, Гарт Дэвис, Ариел Кляйман, 2013

Фото: BBC Television Centre; SundanceTV

Кадр из сериала «Вершина озера». Режиссеры Джейн Кэмпион, Гарт Дэвис, Ариел Кляйман, 2013

Фото: BBC Television Centre; SundanceTV

Кадр из сериала «Отыграть назад». Режиссер Сюзанна Бир, 2020

Фото: HBO

Кадр из сериала «Отыграть назад». Режиссер Сюзанна Бир, 2020

Фото: HBO

Кадр из сериала «Отыграть назад». Режиссер Сюзанна Бир, 2020

Фото: HBO

Кадр из сериала «Отыграть назад». Режиссер Сюзанна Бир, 2020

Фото: HBO

Кадр из сериала «Большая маленькая ложь». Режиссеры Жан-Марк Валле, Андреа Арнольд, 2017–2026

Фото: HBO

Кадр из сериала «Большая маленькая ложь». Режиссеры Жан-Марк Валле, Андреа Арнольд, 2017–2026

Фото: HBO

Кадр из сериала «Пронзительно громко». Режиссер Куйен Трэн, 2022

Фото: Apple TV+

Кадр из сериала «Пронзительно громко». Режиссер Куйен Трэн, 2022

Фото: Apple TV+

К середине 2010-х, когда многие актрисы ее поколения постепенно сбавляли обороты, Кидман пережила творческий ренессанс. Она все чаще выбирала телевидение, которое наконец перестало считаться младшим братом большого кино. В «Вершине озера» Джейн Кэмпион, «Отыграть назад» и «Пронзительно громко» актриса играла женщин хоть внешне и благополучных, но надломленных внутренними противоречиями. А в абсурдистском «Убийстве священного оленя» Йоргоса Лантимоса она вновь продемонстрировала удивительную способность органично существовать в пространстве режиссерского радикализма.

Главным триумфом поздней Кидман стала «Большая маленькая ложь». Вместе с Риз Уизерспун она сыграла там одну из лучших ролей в карьере и заодно выступила продюсером проекта. Ее Селеста — жертва домашнего насилия, отчаянно пытающаяся сохранить иллюзию идеальной жизни,— получилась, вероятно, самым сложноустроенным и неоднозначным персонажем сериала. За эту работу Кидман получила «Эмми», доказав, что эпоха стримингов и сериалов принадлежит не только юным звездам.

Влияние Кидман давно выходит за пределы экрана. Актриса не раз говорила о необходимости поддерживать женщин в индустрии и несколько лет назад публично пообещала регулярно работать с женщинами-режиссерами. И не остановилась на красивой декларации: с тех пор она успела посотрудничать с десятками постановщиц, используя собственный статус для того, чтобы расширять возможности других девушек — пусть и не всегда эксперименты становились успешными,— и «Плохая девочка» Халины Рейн тому подтверждение.

Возможно, именно в этом и кроется главный секрет феномена Николь Кидман. На протяжении четырех десятилетий она не боялась меняться, доверяться большим авторам, осваивать новые форматы и рисковать собственной репутацией. Из секс-символа 1990-х она превратилась в одну из самых влиятельных и бесстрашных актрис современности. И что особенно важно, она сумела сделать это на своих условиях.