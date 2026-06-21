Скончался тысячелетний дуб Робин Гуда

Королевское общество защиты птиц (RSPB) подтвердило гибель Большого дуба (The Major Oak) — одного из старейших и крупнейших деревьев Великобритании, росшего в Шервудском лесу, по оценкам, до 1,2 тыс. лет. Этой весной он впервые не покрылся листвой, и эксперты констатировали его смерть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Simon Dawson, File, AP Фото: Simon Dawson, File, AP

Главными причинами назвали многолетнее вмешательство в структуру дерева, огромный поток посетителей, уплотнивших почву, и участившиеся экстремальные погодные явления — волны жары и засухи, в том числе рекордные 40° C в июле 2022 года. Специалисты отметили, что подпорки для ветвей, призванные помочь дубу, скорее ускорили упадок.

С деревом связана легенда о Робин Гуде, который якобы укрывался в образовавшемся из-за грибка дупле. Современное имя дерево получило после книги майора Хеймана Рука 1790 года, которая и открыла к нему первый туристический поток. С 1970-х дуб оградили, но уплотнение земли у корней продолжалось. RSPB заверило, что ствол останется в лесу как памятник и в ближайшие десятилетия станет приютом для множества организмов. Саженцы дуба ранее были высажены по всему миру.