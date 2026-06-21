Слонят из Лаоса торжественно передали Казанскому зооботсаду

Две азиатские слонихи Сахар и Удача официально стали обитателями Казанского зооботсада. Церемонию дарения провел премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, на ней присутствовали глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы Татарстана Фото: пресс-служба главы Татарстана

Животных доставили в город еще 11 июня. Четырех- и пятилетняя слонихи сейчас проходят адаптацию во внутренних вольерах под присмотром прибывших с ними лаосских киперов и казанских специалистов. Директор зооботсада Асия Гиззатуллина подчеркнула, что к приему готовились заранее: усилили вольеры и обучили персонал. Перевозка прошла в полном соответствии с международными правилами IATA, для нее изготовили специальные транспортные контейнеры. Лаосский премьер выразил надежду, что слоны укрепят дружбу между народами, а будущие слонята станут живым символом этих отношений.