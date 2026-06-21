В Зарайске запустили Международную этнографическую триеннале

18 июня Национальный центр «Россия» объявил в подмосковном Зарайске о старте подготовки к Международной этнографической триеннале (МЭТ). Проект откроется в 2030 году, задуманный как выставочный диалог современного искусства, антропологии и этнографии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Международной этнографической триеннале Фото: Пресс-служба Международной этнографической триеннале Фото: Пресс-служба Международной этнографической триеннале Фото: Пресс-служба Международной этнографической триеннале Следующая фотография 1 / 4 Фото: Пресс-служба Международной этнографической триеннале Фото: Пресс-служба Международной этнографической триеннале Фото: Пресс-служба Международной этнографической триеннале Фото: Пресс-служба Международной этнографической триеннале

Комиссаром триеннале выступает гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова, руководителем и сокуратором — Елена Юшина, международным сокуратором — Мехрет Мандефро (США—Эфиопия). Исследовательский этап стартует летом 2026 года: запланированы этнографические экспедиции по регионам и полевые изыскания. В фокус попадут локальные культурные практики — от архивов до современного искусства. Осенью команда сформирует институциональные партнерства и предварительный список участников, а в 2027–2030 годах развернется программа «На пути к МЭТ» с выставочными, образовательными, исследовательскими и издательскими инициативами.

Местом пресс-запуска Зарайск выбран неслучайно: город обладает богатым археологическим наследием, здесь находится кремль XVI века и всемирно известные фигурка бизона и палеолитические Венеры со стоянки древнего человека. С ним связаны имена Федора Достоевского и скульптора Анны Голубкиной. В рамках первого публичного диалога «МЭТ TALK» директор Российского этнографического музея Юлия Купина и директор Коломенско-Зарайского музея-заповедника Кирилл Кондратьев обсудили векторы проекта, а художница Ульяна Подкорытова представила видеоэссе, основанное на полевых исследованиях в архангельской деревне Чаколе. На презентации также присутствовали министр культуры Московской области Василий Кузнецов и глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.