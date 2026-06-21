София Коппола выпустит книгу о создании «Марии-Антуанетты»

Издание под названием «Making Marie Antoinette» выйдет в сентябре этого года к 20-летию премьеры картины. В книгу войдут ранее не публиковавшиеся фотографии со съемок, сделанные фотографом Эндрю Даремом. Во время работы над фильмом Коппола получила доступ к историческим интерьерам Версальского дворца. Съемки проходили в спальне Марии-Антуанетты, Малом Трианоне, дворцовых садах и Зеркальном зале. Главные роли в фильме исполнили Кирстен Данст, Джейсон Шварцман и Роуз Бирн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Мария-Антуанетта» (2006)

Фото: Columbia Pictures Кадр из фильма «Мария-Антуанетта» (2006)

Фото: Columbia Pictures

«Эти фотографии хранят множество личных воспоминаний,— рассказала Коппола.— Примерно тогда я познакомилась с Томасом Марсом, моим будущим мужем. Мне нравится, что Эндрю завершает книгу снимком, на котором я ухожу, словно в финале фильма "Шестнадцать свечей"».

Помимо книги режиссер готовит документальный фильм, смонтированный из архивных материалов со съемочной площадки, а также отреставрированную версию картины. Повторный прокат «Марии-Антуанетты» стартует 2 октября, а с 22 сентября по 24 января 2027 года в Версале пройдет выставка, посвященная фильму.