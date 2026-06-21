Мировой тур Bad Bunny стал самым продаваемым в истории

Маршрут Debi Tirar Mas Fotos, собравший более $1 млрд, прошел в Южной Америке, Европе, Азии и Австралии — при этом пуэрториканский артист сознательно отказался от концертов в США. Bad Bunny объяснял отказ политическими причинами, в частности высказываниями администрации Дональда Трампа и действиями миграционных служб ICE.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

По данным Billboard Boxscore, артист стал первым латиноамериканским исполнителем и одним из немногих в истории, достигших такого результата, выступая преимущественно не на английском языке. На данный момент тур уже принес $360 млн и собрал 2,4 млн зрителей. Эти показатели превзошли предыдущий тур артиста World’s Hottest Tour (2022), который собрал $314,4 млн и 1,9 млн зрителей. Для сравнения, британская группа Take That в 2011 году заработала $185,2 млн в туре без США, а гастроли The Rolling Stones в 2014 году по Европе, Азии и Океании принесли $165,2 млн.