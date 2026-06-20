Джим Керри может вернуться к роли Гринча в сиквеле культового фильма

Киностудии Universal и Imagine Entertainment начали работу над продолжением фильма «Гринч — похититель Рождества» (2000). Кроме Джима Керри в проект планируют вернуть еще двух ключевых участников оригинальной картины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dr. Seuss Enterprises / Universal Pictures Фото: Dr. Seuss Enterprises / Universal Pictures

Как сообщает Hollywood Reporter, Рон Ховард, возможно, вновь займет режиссерское кресло. Он также выступит продюсером вместе со своим партнером по Imagine Entertainment Брайаном Грейзером. Сценарий к сиквелу пишут коллеги по кинопроектам «Умерь свой энтузиазм», «Сайнфелд» и «Евротур» Алек Берг, Джефф Шаффер и Дэвид Мендел. Ранее они также работали вместе над экранизацией произведения Доктора Сьюза «Кот в шляпе» (2003).

Оригинальный фильм вышел в 2000 году и стал самым кассовым в США, собрав $260 млн в домашнем прокате и $345 млн по всему миру. Картина также получила «Оскар» за лучший грим — процесс перевоплощения Керри занимал до восьми часов в день и, по словам актера, был крайне тяжелым.

Сроки производства и дата выхода сиквела пока не раскрываются.