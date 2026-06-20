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Джим Керри может вернуться к роли Гринча в сиквеле культового фильма

Киностудии Universal и Imagine Entertainment начали работу над продолжением фильма «Гринч — похититель Рождества» (2000). Кроме Джима Керри в проект планируют вернуть еще двух ключевых участников оригинальной картины.

Фото: Dr. Seuss Enterprises / Universal Pictures

Фото: Dr. Seuss Enterprises / Universal Pictures

Как сообщает Hollywood Reporter, Рон Ховард, возможно, вновь займет режиссерское кресло. Он также выступит продюсером вместе со своим партнером по Imagine Entertainment Брайаном Грейзером. Сценарий к сиквелу пишут коллеги по кинопроектам «Умерь свой энтузиазм», «Сайнфелд» и «Евротур» Алек Берг, Джефф Шаффер и Дэвид Мендел. Ранее они также работали вместе над экранизацией произведения Доктора Сьюза «Кот в шляпе» (2003).

Оригинальный фильм вышел в 2000 году и стал самым кассовым в США, собрав $260 млн в домашнем прокате и $345 млн по всему миру. Картина также получила «Оскар» за лучший грим — процесс перевоплощения Керри занимал до восьми часов в день и, по словам актера, был крайне тяжелым.

Сроки производства и дата выхода сиквела пока не раскрываются.

Фотогалерея

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Джим Керри родился 17 января 1962 года в Ньюмаркете (провинция Онтарио, Канада). Впервые вышел на сцену в 15 лет, однако выступление будущей голливудской звезды оказалось провальным

Джим Керри родился 17 января 1962 года в Ньюмаркете (провинция Онтарио, Канада). Впервые вышел на сцену в 15 лет, однако выступление будущей голливудской звезды оказалось провальным

Фото: AP / Rhonda Birndorf

В 1994 году Джим Керри снялся в одном из самых успешных фильмов в карьере — «Маска» (на фото). Режиссером картины стал Чак Рассел, а партнершей Керри — Камерон Диас, для которой эта роль стала дебютной. Своего героя, Стенли Ипкиса, застенчивого служащего банка, Джим Керри ассоциировал со своим отцом

В 1994 году Джим Керри снялся в одном из самых успешных фильмов в карьере — «Маска» (на фото). Режиссером картины стал Чак Рассел, а партнершей Керри — Камерон Диас, для которой эта роль стала дебютной. Своего героя, Стенли Ипкиса, застенчивого служащего банка, Джим Керри ассоциировал со своим отцом

Фото: New Line Cinema

В 1993 году Джим Керри приступил к съемкам в малобюджетном фильме «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» (на фото), где также выступил в качестве сценариста. Режиссером фильма стал Том Шедьяк, а партнершей по фильму — Кортни Кокс. Кассовые сборы картины составили более $100 млн при бюджете $15 млн

В 1993 году Джим Керри приступил к съемкам в малобюджетном фильме «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» (на фото), где также выступил в качестве сценариста. Режиссером фильма стал Том Шедьяк, а партнершей по фильму — Кортни Кокс. Кассовые сборы картины составили более $100 млн при бюджете $15 млн

Фото: Warner Brothers / Warner Bros.

«Я буду неудовлетворен до тех пор, пока не окажусь в потоке света перед камерой с благодарственной речью. Вы понимаете, о чем я… Я не знаю, каким образом я добуду &quot;Оскара&quot; и что мне придется для этого сделать. Да, такой я тщеславный!»

«Я буду неудовлетворен до тех пор, пока не окажусь в потоке света перед камерой с благодарственной речью. Вы понимаете, о чем я… Я не знаю, каким образом я добуду "Оскара" и что мне придется для этого сделать. Да, такой я тщеславный!»

Фото: Reuters

Пока что премия «Оскар» остается для лауреата «Золотого глобуса» и других наград только мечтой, хотя его персонаж Эйс Вентура стал поп-иконой и вошел в сотню бессмертных персонажей по версии журнала Empire. Кроме того, актер является многократным обладателем премии MTV Movie Awards

Пока что премия «Оскар» остается для лауреата «Золотого глобуса» и других наград только мечтой, хотя его персонаж Эйс Вентура стал поп-иконой и вошел в сотню бессмертных персонажей по версии журнала Empire. Кроме того, актер является многократным обладателем премии MTV Movie Awards

Фото: Reuters

В 1998 году Джим Керри снялся в картине Питера Уира «Шоу Трумана» (на фото). Роль Трумана Бербэнка стала его первой драматической ролью. Чтобы ничего не могло помешать вхождению актера в образ, на съемочной площадке было запрещено произносить «глупые» реплики из его прошлых ролей

В 1998 году Джим Керри снялся в картине Питера Уира «Шоу Трумана» (на фото). Роль Трумана Бербэнка стала его первой драматической ролью. Чтобы ничего не могло помешать вхождению актера в образ, на съемочной площадке было запрещено произносить «глупые» реплики из его прошлых ролей

Фото: Reuters

В 2005 году британский журнал Empire провел опрос «Кто, по вашему мнению, является самым &quot;раздражающим&quot; актером всех времен?». Джим Керри вошел в пятерку лидеров

В 2005 году британский журнал Empire провел опрос «Кто, по вашему мнению, является самым "раздражающим" актером всех времен?». Джим Керри вошел в пятерку лидеров

Фото: Reuters / Fred Prouser

В 2000-х актер попытался отойти от комического амплуа, снявшись в психологическом триллере «Роковое число 23», а также в драмах «Я люблю тебя, Филлип Моррис» и «Вечное сияние чистого разума» (на фото). Последний фильм был удостоен «Оскара» за лучший оригинальный сценарий, а критики отметили отличную игру Джима Керри и Кейт Уинслет

В 2000-х актер попытался отойти от комического амплуа, снявшись в психологическом триллере «Роковое число 23», а также в драмах «Я люблю тебя, Филлип Моррис» и «Вечное сияние чистого разума» (на фото). Последний фильм был удостоен «Оскара» за лучший оригинальный сценарий, а критики отметили отличную игру Джима Керри и Кейт Уинслет

Фото: Focus Features

С 2005 по 2010 год актер встречался с фотомоделью Дженни Маккарти (на фото). «Дженни — первая женщина в моей жизни, по поводу которой в моей голове не возникало никаких сомнений»

С 2005 по 2010 год актер встречался с фотомоделью Дженни Маккарти (на фото). «Дженни — первая женщина в моей жизни, по поводу которой в моей голове не возникало никаких сомнений»

Фото: AP / Jose Luis Magana

«Комик не обязательно изменяет мир своим искусством, но он может сделать жизнь в нем более сносной»

«Комик не обязательно изменяет мир своим искусством, но он может сделать жизнь в нем более сносной»

Фото: AP / Eric Charbonneau / Invision

В 2008 году в прокат вышла комедия Пейтона Рида «Всегда говори &quot;да&quot;», в которой Джим Керри снялся с Зои Дешанель. Актер подошел к роли Карла Аллена обстоятельно: он учил корейский язык, самостоятельно совершал ряд трюков, в том числе прыжок с моста на тросе

В 2008 году в прокат вышла комедия Пейтона Рида «Всегда говори "да"», в которой Джим Керри снялся с Зои Дешанель. Актер подошел к роли Карла Аллена обстоятельно: он учил корейский язык, самостоятельно совершал ряд трюков, в том числе прыжок с моста на тросе

Фото: Reuters / Phil McCarten

«У меня не жизнь, а сон сумасшедшего»

«У меня не жизнь, а сон сумасшедшего»

Фото: AP / Matt Sayles

В числе последних киноработ актера — вышедшие в 2016 году фильмы «Настоящее преступление» и «Плохая партия»

В числе последних киноработ актера — вышедшие в 2016 году фильмы «Настоящее преступление» и «Плохая партия»

Фото: AP / John Shearer / Invision

В 2018 году вышел первый сезон сериала «Шучу» (на фото) — совместная работа Джима Керри и режиссера Мишеля Гондри о создателе детского шоу и драматических обстоятельствах его личной жизни

В 2018 году вышел первый сезон сериала «Шучу» (на фото) — совместная работа Джима Керри и режиссера Мишеля Гондри о создателе детского шоу и драматических обстоятельствах его личной жизни

Фото: Aggregate Films

В 2019 году Керри снялся в фильме о еже Сонике в роли его заклятого врага Доктора Роботника. Вторая часть фильма должна выйти в 2022-м. Сам актер говорил: «Я был бы не против сняться еще один раз, потому что это было очень весело, прежде всего, и настоящий вызов — попытаться убедить людей в том, что у меня трехзначный IQ.... Роботник еще не достиг своего апофеоза»

В 2019 году Керри снялся в фильме о еже Сонике в роли его заклятого врага Доктора Роботника. Вторая часть фильма должна выйти в 2022-м. Сам актер говорил: «Я был бы не против сняться еще один раз, потому что это было очень весело, прежде всего, и настоящий вызов — попытаться убедить людей в том, что у меня трехзначный IQ.... Роботник еще не достиг своего апофеоза»

Фото: Chris Pizzello / AP

В 2020 году Джим Керри вернулся в популярное вечернее шоу Saturday Night Live. Актер появился в образе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Он и Алек Болдуин (Дональд Трамп) воспроизвели президентские дебаты

В 2020 году Джим Керри вернулся в популярное вечернее шоу Saturday Night Live. Актер появился в образе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Он и Алек Болдуин (Дональд Трамп) воспроизвели президентские дебаты

Фото: Will Heath / NBC / NBCU Photo Bank / Getty Images

«Я ухожу на пенсию. Я говорю это довольно серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то, может, я и вернусь. Возможно, я продолжу, но сейчас у меня перерыв»&lt;br> В апреле 2022 года Джим Керри в интервью Access Hollywood, посвященному выходу «Соник 2 в кино», рассказал, что решил оставить карьеру. Актер заявил, что уже «сделал достаточно» и «с него хватит»

«Я ухожу на пенсию. Я говорю это довольно серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то, может, я и вернусь. Возможно, я продолжу, но сейчас у меня перерыв»
В апреле 2022 года Джим Керри в интервью Access Hollywood, посвященному выходу «Соник 2 в кино», рассказал, что решил оставить карьеру. Актер заявил, что уже «сделал достаточно» и «с него хватит»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

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Джим Керри родился 17 января 1962 года в Ньюмаркете (провинция Онтарио, Канада). Впервые вышел на сцену в 15 лет, однако выступление будущей голливудской звезды оказалось провальным

Фото: AP / Rhonda Birndorf

В 1994 году Джим Керри снялся в одном из самых успешных фильмов в карьере — «Маска» (на фото). Режиссером картины стал Чак Рассел, а партнершей Керри — Камерон Диас, для которой эта роль стала дебютной. Своего героя, Стенли Ипкиса, застенчивого служащего банка, Джим Керри ассоциировал со своим отцом

Фото: New Line Cinema

В 1993 году Джим Керри приступил к съемкам в малобюджетном фильме «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» (на фото), где также выступил в качестве сценариста. Режиссером фильма стал Том Шедьяк, а партнершей по фильму — Кортни Кокс. Кассовые сборы картины составили более $100 млн при бюджете $15 млн

Фото: Warner Brothers / Warner Bros.

«Я буду неудовлетворен до тех пор, пока не окажусь в потоке света перед камерой с благодарственной речью. Вы понимаете, о чем я… Я не знаю, каким образом я добуду "Оскара" и что мне придется для этого сделать. Да, такой я тщеславный!»

Фото: Reuters

Пока что премия «Оскар» остается для лауреата «Золотого глобуса» и других наград только мечтой, хотя его персонаж Эйс Вентура стал поп-иконой и вошел в сотню бессмертных персонажей по версии журнала Empire. Кроме того, актер является многократным обладателем премии MTV Movie Awards

Фото: Reuters

В 1998 году Джим Керри снялся в картине Питера Уира «Шоу Трумана» (на фото). Роль Трумана Бербэнка стала его первой драматической ролью. Чтобы ничего не могло помешать вхождению актера в образ, на съемочной площадке было запрещено произносить «глупые» реплики из его прошлых ролей

Фото: Reuters

В 2005 году британский журнал Empire провел опрос «Кто, по вашему мнению, является самым "раздражающим" актером всех времен?». Джим Керри вошел в пятерку лидеров

Фото: Reuters / Fred Prouser

В 2000-х актер попытался отойти от комического амплуа, снявшись в психологическом триллере «Роковое число 23», а также в драмах «Я люблю тебя, Филлип Моррис» и «Вечное сияние чистого разума» (на фото). Последний фильм был удостоен «Оскара» за лучший оригинальный сценарий, а критики отметили отличную игру Джима Керри и Кейт Уинслет

Фото: Focus Features

С 2005 по 2010 год актер встречался с фотомоделью Дженни Маккарти (на фото). «Дженни — первая женщина в моей жизни, по поводу которой в моей голове не возникало никаких сомнений»

Фото: AP / Jose Luis Magana

«Комик не обязательно изменяет мир своим искусством, но он может сделать жизнь в нем более сносной»

Фото: AP / Eric Charbonneau / Invision

В 2008 году в прокат вышла комедия Пейтона Рида «Всегда говори "да"», в которой Джим Керри снялся с Зои Дешанель. Актер подошел к роли Карла Аллена обстоятельно: он учил корейский язык, самостоятельно совершал ряд трюков, в том числе прыжок с моста на тросе

Фото: Reuters / Phil McCarten

«У меня не жизнь, а сон сумасшедшего»

Фото: AP / Matt Sayles

В числе последних киноработ актера — вышедшие в 2016 году фильмы «Настоящее преступление» и «Плохая партия»

Фото: AP / John Shearer / Invision

В 2018 году вышел первый сезон сериала «Шучу» (на фото) — совместная работа Джима Керри и режиссера Мишеля Гондри о создателе детского шоу и драматических обстоятельствах его личной жизни

Фото: Aggregate Films

В 2019 году Керри снялся в фильме о еже Сонике в роли его заклятого врага Доктора Роботника. Вторая часть фильма должна выйти в 2022-м. Сам актер говорил: «Я был бы не против сняться еще один раз, потому что это было очень весело, прежде всего, и настоящий вызов — попытаться убедить людей в том, что у меня трехзначный IQ.... Роботник еще не достиг своего апофеоза»

Фото: Chris Pizzello / AP

В 2020 году Джим Керри вернулся в популярное вечернее шоу Saturday Night Live. Актер появился в образе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Он и Алек Болдуин (Дональд Трамп) воспроизвели президентские дебаты

Фото: Will Heath / NBC / NBCU Photo Bank / Getty Images

«Я ухожу на пенсию. Я говорю это довольно серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то, может, я и вернусь. Возможно, я продолжу, но сейчас у меня перерыв»
В апреле 2022 года Джим Керри в интервью Access Hollywood, посвященному выходу «Соник 2 в кино», рассказал, что решил оставить карьеру. Актер заявил, что уже «сделал достаточно» и «с него хватит»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

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