Профессию писателя узаконят в России

Профессиональный стандарт профессии «Писатель» вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2032 года. Об этом говорится в отраслевом докладе Минцифры России «Книжный рынок России», представленном 8 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эрнест Хемингуэй в своем доме, Сан-Франсиско-де-Паула, Куба

Фото: Hans Malmberg / Nordic museum foundation Эрнест Хемингуэй в своем доме, Сан-Франсиско-де-Паула, Куба

Фото: Hans Malmberg / Nordic museum foundation

Документ закрепляет статус писателя как официальной профессии: теперь им можно будет быть не только по призванию, но и формально.

Идея обсуждалась ранее: в июле 2025 года президент Российского книжного союза Сергей Степашин отмечал, что в стране отсутствует закрепленная профессия писателя, и предлагал урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

Согласно профстандарту, писатель должен знать русский язык, историю и культуру России, а также разбираться в ключевых направлениях отечественной и зарубежной литературы и этапах их развития. В перечень трудовых функций также входит создание оригинальных литературных и аудиовизуальных произведений, их оценка и переработка. Среди конкретных задач — написание текста, его первичное редактирование и корректировка, подготовка к передаче в издательство, а также создание журнальной версии произведения.