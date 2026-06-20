В Китае запустили первый «круиз в никуда»

Пилотный рейс совершило судно Adora Magic City: в субботу оно вышло из шанхайского круизного терминала Усункоу и спустя три дня вернулось туда же, не делая остановок. Путешествие длилось две ночи и проходило исключительно в открытом море. Пассажиры уже оценили новый формат. Одна из них, жительница Шанхая по фамилии Ху, рассказала, что поездка оказалась особенно удобной: короткий маршрут позволяет отдохнуть без необходимости брать дополнительные выходные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Imaginechina / Sipa USA / ТАСС Фото: Imaginechina / Sipa USA / ТАСС

На борту для гостей подготовили насыщенную программу: стендап-шоу, магические представления, тематические вечеринки и поздние ужины. Чтобы обеспечить комфорт, загрузку лайнера ограничили 80% от максимальной вместимости. Средний возраст пассажиров составил 47 лет.

По словам представителя шанхайской муниципальной транспортной комиссии Тун Даньина, такие круизы «в никуда» делают акцент на самом путешествии по морю, предлагая пассажирам отдых без привязки к конкретным направлениям. Запуск проекта отражает общий рост индустрии: по итогам 2025 года пассажиропоток круизного туризма в Китае увеличился на 25,3%. Новая модель путешествий может стать одним из успешных драйверов этого рынка.