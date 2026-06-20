По обнаруженной нелегалами вилле времен Римской империи проведут экскурсию

Вилла находится в районе Кастель-ди-Гуидо, примерно в 20 километрах к западу от Рима. О находке стало известно в феврале, когда полиция сообщила о незаконных раскопках специальному суперинтенданту Даниэле Порро. По словам министра культуры Италии Алессандро Джули, операция была оперативно пресечена: археологическую зону взяли под охрану, а специалисты обнаружили остатки роскошной виллы имперской эпохи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство культуры Италии Фото: Министерство культуры Италии

Около двух тысяч лет назад на этом месте находилась деревня Лориум с почтовой станцией на Аврелиевой дороге. Точный владелец виллы пока не установлен, но известно, что с Лориумом были связаны императоры династии Антонинов. Здесь часто бывал Адриан, его преемник Антонин Пий вырос в родовом поместье неподалеку и умер здесь в возрасте 74 лет, а Марк Аврелий провел в Лориуме часть юности. В своих записях он даже жаловался на неровное мощение дороги, из-за которого «лошадь спотыкалась и скользила».

К моменту прибытия археологов объект уже пострадал от экскаватора и погодных условий. Тем не менее значительная часть построек сохранилась: стены высотой до полутора метров, мозаики с цветочными и геометрическими орнаментами, а также фрагменты расписной штукатурки. Среди находок — четыре помещения, имплювий (бассейн во внутреннем дворе для сбора дождевой воды) и разбитая мраморная статуя бородатого мужчины с животным на руках. По мнению исследователей, это может быть изображение бога лесов Сильвана.

В честь открытия Министерство культуры Италии организует бесплатную экскурсию 20 июня. Маршрут протяженностью около одного километра приведет посетителей к раскопкам, где можно будет увидеть остатки виллы и мозаики, которые сейчас находятся в процессе реставрации.