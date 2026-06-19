Rockstar выпустила трейлер GTA VI и объявила дату выхода

Оформить покупку одной из самых ожидаемых видеоигр последних лет можно будет с 25 июня в цифровых магазинах и у отдельных розничных продавцов. Вместе с анонсом студия также представила официальный трейлер игры и обложку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rockstar Games Фото: Rockstar Games

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Новость о начале предзаказов стала еще одним подтверждением того, что игра точно выйдет в намеченные сроки после нескольких переносов.

Grand Theft Auto VI станет первой новой частью серии за более чем десять лет после выхода Grand Theft Auto V в 2013 году. Аналитики ожидают, что запуск проекта станет одним из крупнейших событий в истории игровой индустрии и принесет миллиарды долларов выручки уже в первые дни продаж.