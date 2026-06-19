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Бен Стиллер снимет документальный сериал про «Нью-Йорк Никс»

Проект разработает студия A24 для HBO и расскажет об истории одной из самых известных команд НБА, ее игроках и событиях за пределами спортивной площадки. О разработке сериала актер сообщил во время подкаста Roommates, который ведут игроки «Никс» Джейлен Брансон и Джош Харт. Позже Стиллер подтвердил информацию в социальных сетях. Он выступит режиссером проекта, а также войдет в число его исполнительных продюсеров.

Фото: Ross D. Franklin, AP

Фото: Ross D. Franklin, AP

По словам Стиллера, работа над сериалом началась незадолго до старта play-off. В течение следующего года съемочная группа будет сопровождать команду, чтобы показать как спортивную сторону жизни клуба, так и личные истории его игроков.

Стиллер давно известен как один из самых преданных болельщиков «Нью-Йорк Никс» и регулярно посещает матчи команды. Новость о сериале появилась на фоне успешного сезона клуба, который выиграл чемпионат НБА, впервые за 53 года.

Фотогалерея

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Горящий городской шаттл у автовокзала Port Authority. Автобусы, предназначенные для перевозки зрителей чемпионата мира по футболу, оказались в центре погромов после победы «Никс»

Горящий городской шаттл у автовокзала Port Authority. Автобусы, предназначенные для перевозки зрителей чемпионата мира по футболу, оказались в центре погромов после победы «Никс»

Фото: Ed Ou / Reuters

Полицейские выводят болельщиков «Никс» из захваченного школьного автобуса. Во время беспорядков фанаты забирались внутрь машин и на их крыши, а также разбивали стекла

Полицейские выводят болельщиков «Никс» из захваченного школьного автобуса. Во время беспорядков фанаты забирались внутрь машин и на их крыши, а также разбивали стекла

Фото: AP / Andres Kudacki / AP

Болельщик на 42-й улице перед пятым матчем финальной серии. В тот момент «Никс» отделяла от первого за 53 года чемпионства одна победа

Болельщик на 42-й улице перед пятым матчем финальной серии. В тот момент «Никс» отделяла от первого за 53 года чемпионства одна победа

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Болельщики празднуют на автобусе на 42-й улице. Позднее несколько машин на Таймс-сквер были повреждены, а одна из них сгорела

Болельщики празднуют на автобусе на 42-й улице. Позднее несколько машин на Таймс-сквер были повреждены, а одна из них сгорела

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Полиция задерживает участницу беспорядков после победы «Никс». Для разгона толпы правоохранители задействовали конные подразделения и сотрудников в защитной экипировке

Полиция задерживает участницу беспорядков после победы «Никс». Для разгона толпы правоохранители задействовали конные подразделения и сотрудников в защитной экипировке

Фото: AP / Andres Kudacki / AP

Болельщики «Никс» на улицах Манхэттена после финальной сирены. Празднование сопровождалось фейерверками, дымовыми шашками и столкновениями с полицией

Болельщики «Никс» на улицах Манхэттена после финальной сирены. Празднование сопровождалось фейерверками, дымовыми шашками и столкновениями с полицией

Фото: AP / Andres Kudacki / AP

Уличные беспорядки после победы «Никс» над «Сан-Антонио». Фанаты перекрывали движение, забирались на автомобили и городские сооружения

Уличные беспорядки после победы «Никс» над «Сан-Антонио». Фанаты перекрывали движение, забирались на автомобили и городские сооружения

Фото: AP / Andres Kudacki / AP

Болельщики «Никс» празднуют победу в центре Нью-Йорка. В нескольких районах Манхэттена полиция проводила задержания и вытесняла толпу с проезжей части

Болельщики «Никс» празднуют победу в центре Нью-Йорка. В нескольких районах Манхэттена полиция проводила задержания и вытесняла толпу с проезжей части

Фото: AP / Andres Kudacki / AP

Мужчина в футболке сборной Бразилии среди болельщиков на Таймс-сквер. Празднование чемпионства «Никс» совпало с проведением в городе мероприятий чемпионата мира по футболу

Мужчина в футболке сборной Бразилии среди болельщиков на Таймс-сквер. Празднование чемпионства «Никс» совпало с проведением в городе мероприятий чемпионата мира по футболу

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Полиция перекрывает улицу возле места празднования победы «Никс». После нескольких часов беспорядков правоохранители начали вытеснять болельщиков из района Мэдисон-сквер-гарден

Полиция перекрывает улицу возле места празднования победы «Никс». После нескольких часов беспорядков правоохранители начали вытеснять болельщиков из района Мэдисон-сквер-гарден

Фото: AP / Heather Khalifa / AP

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Горящий городской шаттл у автовокзала Port Authority. Автобусы, предназначенные для перевозки зрителей чемпионата мира по футболу, оказались в центре погромов после победы «Никс»

Фото: Ed Ou / Reuters

Полицейские выводят болельщиков «Никс» из захваченного школьного автобуса. Во время беспорядков фанаты забирались внутрь машин и на их крыши, а также разбивали стекла

Фото: AP / Andres Kudacki / AP

Болельщик на 42-й улице перед пятым матчем финальной серии. В тот момент «Никс» отделяла от первого за 53 года чемпионства одна победа

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Болельщики празднуют на автобусе на 42-й улице. Позднее несколько машин на Таймс-сквер были повреждены, а одна из них сгорела

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Полиция задерживает участницу беспорядков после победы «Никс». Для разгона толпы правоохранители задействовали конные подразделения и сотрудников в защитной экипировке

Фото: AP / Andres Kudacki / AP

Болельщики «Никс» на улицах Манхэттена после финальной сирены. Празднование сопровождалось фейерверками, дымовыми шашками и столкновениями с полицией

Фото: AP / Andres Kudacki / AP

Уличные беспорядки после победы «Никс» над «Сан-Антонио». Фанаты перекрывали движение, забирались на автомобили и городские сооружения

Фото: AP / Andres Kudacki / AP

Болельщики «Никс» празднуют победу в центре Нью-Йорка. В нескольких районах Манхэттена полиция проводила задержания и вытесняла толпу с проезжей части

Фото: AP / Andres Kudacki / AP

Мужчина в футболке сборной Бразилии среди болельщиков на Таймс-сквер. Празднование чемпионства «Никс» совпало с проведением в городе мероприятий чемпионата мира по футболу

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Полиция перекрывает улицу возле места празднования победы «Никс». После нескольких часов беспорядков правоохранители начали вытеснять болельщиков из района Мэдисон-сквер-гарден

Фото: AP / Heather Khalifa / AP

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