Бен Стиллер снимет документальный сериал про «Нью-Йорк Никс»

Проект разработает студия A24 для HBO и расскажет об истории одной из самых известных команд НБА, ее игроках и событиях за пределами спортивной площадки. О разработке сериала актер сообщил во время подкаста Roommates, который ведут игроки «Никс» Джейлен Брансон и Джош Харт. Позже Стиллер подтвердил информацию в социальных сетях. Он выступит режиссером проекта, а также войдет в число его исполнительных продюсеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ross D. Franklin, AP Фото: Ross D. Franklin, AP

По словам Стиллера, работа над сериалом началась незадолго до старта play-off. В течение следующего года съемочная группа будет сопровождать команду, чтобы показать как спортивную сторону жизни клуба, так и личные истории его игроков.

Стиллер давно известен как один из самых преданных болельщиков «Нью-Йорк Никс» и регулярно посещает матчи команды. Новость о сериале появилась на фоне успешного сезона клуба, который выиграл чемпионат НБА, впервые за 53 года.