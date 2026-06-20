Работы Джонатана Андерсона вошли в постоянную экспозицию La Galerie Dior в Париже

Музей включил в нее около 15 образов, созданных дизайнером в течение первого года работы в модном доме, в том числе модели из женских, мужских и кутюрных коллекций сезона весна-лето 2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ADRIEN DIRAND / DIOR Фото: ADRIEN DIRAND / DIOR

Среди экспонатов — черное пальто Reve с высоким воротником из дебютной кутюрной коллекции, кремовый костюм с переосмысленным жакетом Bar и объемное оранжевое платье, вдохновленное работами художницы-керамистки Магдалины Одундо. Этот образ сопровождает портрет его создателя, представленный в третьем зале галереи. Там находится серия портретов креативных директоров Dior. Среди них — фотография ирландского дизайнера, размещенная рядом с портретами семи его предшественников, возглавлявших модный дом со времен Кристиана Диора.