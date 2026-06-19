«Ведьмина служба доставки» превратится в сериал с живыми актерами

BBC Studios Kids & Family, японская корпорация Kadokawa и британская продюсерская компания Wheel in Motion анонсировали первый игровой телесериал по роману Эйко Кадоно. Проект, приуроченный к 40-летию книжного цикла, получит десять получасовых эпизодов на основе первого тома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из оригинального аниме «Ведьмина служба доставки»

Фото: Studio Ghibli Кадр из оригинального аниме «Ведьмина служба доставки»

Фото: Studio Ghibli

Сценарий пишет Ирена Бригналл, работавшая над «Семейкой монстров» («The Boxtrolls»), номинированной на «Оскар», и сериалом «Скеллиг». В центре сюжета — 13-летняя ведьма Кики, которая покидает дом и переезжает в портовый город Корико, где открывает службу доставки и находит друзей. «Кики вот-вот отправится в новое приключение в новый мир»,— пообещала сама Кадоно.

Оригинальная книга вышла в 1985 году в издательстве Fukuinkan Shoten и разошлась миллионными тиражами. Студия Ghibli экранизировала ее в 1989-м — аниме Хаяо Миядзаки приобрело культовый статус. Грейни Макнамара из BBC назвала партнерство возможностью воплотить любимую историю для нового поколения зрителей по всему миру.