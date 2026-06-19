Netflix расширил права на показ «Маши и Медведя»

Netflix заключил новое соглашение по мультсериалу «Маша и Медведь». По условиям сделки стриминговый гигант сохраняет за собой сезоны с первого по седьмой и все спин-оффы, а также получает восьмой и девятый сезоны. Права на показ расширены более чем на 100 стран — от США и Канады до Франции, Индии и Латинской Америки. Среди новых эпизодов — первый поход Маши в детский сад и приключения семьи персонажа Йети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: animaccord.com Фото: animaccord.com

Параллельно студия Animaccord анонсировала сериал о девочке Маше и трех медведях, каждый из которых воплощает свой подход к воспитанию. Главный коммерческий директор Магдалена Веремюк описала проект как «динамику отношений между ребенком и тремя совершенно разными родительскими фигурами, чьи различия стираются перед лицом их всеобщей любви и заботы о малыше». Показ новинки запланирован на Licensing Expo-2026 в Лас-Вегасе, детали производства раскроют позже.

Оригинальный сериал «Маша и Медведь» давно превратился в глобальный феномен: свыше 130 млрд просмотров на YouTube, 60 млн подписчиков на официальном канале и место в Книге рекордов Гиннесса. Мультфильм переведен на 45 языков и входит в топ детских франшиз наряду с «Кокомелон» и «Свинкой Пеппой».