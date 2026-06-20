Маламут, Пожирательница нечистот и библейские чудеса

Индиане Джонсу — 45 лет. Первый фильм франшизы о самом известном археологе в истории кино — «В поисках утраченного ковчега» — вышел 12 июня 1981 года. Рассказываем, из каких фильмов, персоналий, артефактов, случайностей и заблуждений создатели собрали главное приключение 1980-х.

Текст: Ульяна Волохова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Режиссер Стивен Спилберг, 1981

Фото: Paramount Pictures; Lucasfilm Ltd. Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Режиссер Стивен Спилберг, 1981

Фото: Paramount Pictures; Lucasfilm Ltd.

1

Все началось с ностальгии. В 1973 году начинающий режиссер Джордж Лукас выпустил свой первый хит — комедию о последней ночи школьных выпускников перед началом взрослой жизни «Американские граффити». Размышляя о следующем проекте, он наткнулся на старый киноплакат, на котором герой перепрыгивал с лошади в кузов грузовика, и вспомнил фильмы и киносериалы своего детства. Это были дешевые приключенческие ленты категории B с ковбоями, мстителями, шпионами и экзотическими злодеями — наивные, нелепые, но полные действия и опасностей. Лукасу пришла в голову идея создать высокобюджетный оммаж этому жанру. Главным героем он сделал бесстрашного археолога-авантюриста и даже начал писать сценарий. Однако вскоре на пути археолога встали «Звездные войны» и Лукас отложил сценарий, чтобы снять главный фильм в своей карьере.

2

Джонс заменил Бонда. В 1977 году во время отпуска на Гавайях Джордж Лукас встретился со Стивеном Спилбергом. Они только что сделали космос и его жителей новыми героями кинематографа: в прокате триумфально прошли первые «Звездные войны» Джорджа Лукаса и «Близкие контакты третьей степени» Стивена Спилберга. Свободные от проектов режиссеры просто болтали на пляже. Лукас уверял, что собирается уйти на пенсию, а Спилберг жаловался, что мечтает снять фильм о Джеймсе Бонде. «У меня есть кое-что получше»,— ответил Лукас и рассказал ему об археологе, который сражается с нацистами и ищет древние артефакты. Отказаться Спилберг, конечно, не смог. Правда, в версии Лукаса героя звали Индиана Смит. Согласившись стать режиссером проекта, Спилберг первым делом заменил слишком обычную фамилию на чуть менее обычную — Джонс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Близкие контакты третьей степени». Режиссер Стивен Спилберг, 1977

Фото: EMI Films Ltd.; Julia Phillips and Michael Phillips Productions Кадр из фильма «Близкие контакты третьей степени». Режиссер Стивен Спилберг, 1977

Фото: EMI Films Ltd.; Julia Phillips and Michael Phillips Productions

3

Главного археолога кинематографа назвали в честь собаки. Индианой звали домашнего питомца Джорджа Лукаса — суку аляскинского маламута. Ища финансирование и набирая команду для фильма о харизматичном археологе, режиссер описывал свою задумку так: «Героя назвали в честь моей собаки, у него есть кнут, и все будет как в старых сериалах». Лукаса вообще связывала с Индианой долгая и плодотворная дружба. Собака, обожавшая ездить на переднем сиденье машины, вдохновила его на создание Чубакки — лохматого представителя расы вуки, верного спутника Хана Соло и второго пилота «Сокола тысячелетия». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джордж Лукас с маламутом по кличке Индиана, середина 1970-х Фото: courtesy of Lucasfilm Archives Кадр из фильма «Звёздные войны: Новая надежда». Режиссер Джордж Лукас, 1977 Фото: 20th Century Fox Film Corporation; Lucasfilm Ltd. Следующая фотография 1 / 2 Джордж Лукас с маламутом по кличке Индиана, середина 1970-х Фото: courtesy of Lucasfilm Archives Кадр из фильма «Звёздные войны: Новая надежда». Режиссер Джордж Лукас, 1977 Фото: 20th Century Fox Film Corporation; Lucasfilm Ltd. 4

Индиана Джонс многое унаследовал из «Звездных войн». В первую очередь — Харрисона Форда. Размышляя о том, кто смог бы сыграть неутомимого искателя древностей и приключений, Лукас и Спилберг почти сразу подумали о Форде. Однако тот только что прославился ролью Хана Соло, и Лукас опасался превращать его в своего «придворного» актера. Поэтому рассматривались и другие кандидаты, но чем дольше продолжались поиски, тем очевиднее становилось, что лучшего Индианы Джонса им не найти. Общими стали и некоторые места съемок. Финальная битва Индианы Джонса с нацистами снималась в каньоне Сиди-Бухлель в пустыне Сахара. Пятью годами ранее Лукас уже работал здесь над «Звездными войнами»: по этим пескам бродил R2-D2 с посланием принцессы Леи, а Люк Скайуокер здесь встретил Оби-Вана Кеноби. Не удержались создатели и от небольшой пасхалки для поклонников саги. Среди иероглифов, украшающих стены Колодца Душ, можно заметить изображения R2-D2 и C-3PO. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Режиссер Стивен Спилберг, 1981 Фото: Paramount Pictures; Lucasfilm Ltd. Робот R2-D2 из фильма «Звездные войны» Фото: Lucasfilm Ltd. Следующая фотография 1 / 2 Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Режиссер Стивен Спилберг, 1981 Фото: Paramount Pictures; Lucasfilm Ltd. Робот R2-D2 из фильма «Звездные войны» Фото: Lucasfilm Ltd. 5

Определить прототипов Индианы Джонса непросто. Журналисты часто называют среди них Хайрама Бингема, открывшего для западного мира Мачу-Пикчу, Роя Эндрюса, первым обнаружившего яйца динозавров, и Перси Фосетта, пропавшего во время поисков затерянного города в бразильских джунглях. В разные годы в этот список попадали еще десятки археологов, путешественников и искателей приключений. Однако ни Джордж Лукас, ни Стивен Спилберг никогда не называли конкретного прототипа. Судя по всему, Индиана Джонс был собран из всего, что любили его создатели: немного от Джеймса Бонда, немного от героев Клинта Иствуда, немного от реальных исследователей и очень много из старых приключенческих сериалов и историй о потерянных цивилизациях.

6

Образ заклятого врага Индианы Джонса вдохновлен расистом. Рене Эмиль Беллок — бывший коллега Джонса, работает на нацистскую Германию и ищет для Гитлера по всему миру древние артефакты. Этот образ обычно связывают с французом Жаком де Майё. Он симпатизировал национал-социалистам и в особенности их расовой теории, после оккупации Франции стал коллаборационистом, служил в СС, а в конце Второй мировой бежал в Аргентину. Там он перешел от практической работы на ультраправое дело к теоретической — занялся производством сомнительных этнологических и антропологических теорий. Наибольшую известность де Майё принесли работы, в которых он пытался доказать, что многие цивилизации Южной Америки имеют арийское происхождение. Он утверждал, что предками местных народов были викинги и другие североевропейские переселенцы, поскольку не верил, что высокие достижения доколумбовых культур могли возникнуть самостоятельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жак де Майё

Фото: Universidad Nacional de la Plata Жак де Майё

Фото: Universidad Nacional de la Plata

7

Золотой идол вдохновлен Пожирательницей нечистот. Скульптуру, за которой Индиана Джонс охотится в самом начале фильма в тропических лесах Южной Америки, художники фильма «В поисках утраченного ковчега» создали по образцу так называемой «Фигуры роженицы». В 1899 году ее представил публике французский антрополог Эрнест Хами, утверждавший, что приобрел статуэтку во Франции и что она является произведением ацтекских мастеров доколумбовой эпохи. По его мнению, фигура изображала богиню Тласольтеотль (в переводе буквально «Пожирательница нечистот») — покровительницу страсти, похоти, измен и родов. Ацтеки верили, что она поедает грехи, очищая человеческие души. Однако почти сразу специалисты начали сомневаться в ее подлинности. Их смущала необычная для ацтекского искусства экспрессия: лицо женщины искажено болью и напряжением настолько натуралистично, что больше напоминало работы художников конца XIX века, чем древний сакральный предмет. Позднее анализ показал, что техника изготовления статуэтки плохо соответствует известным ацтекским образцам. Вероятно, скульптура была выполнена в конце XIX века и намеренно или случайно выдана за ацтекский артефакт. Впрочем, сомнительное происхождение не помешало ей стать прототипом для одного из самых узнаваемых кинематографических сокровищ XX века. А некоторые исследователи считают, что образ рожающей женщины мог повлиять и на работы мексиканской художницы Фриды Кало, посвященные материнству, потере ребенка и силе женского тела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Режиссер Стивен Спилберг, 1981 Фото: Paramount Pictures; Lucasfilm Ltd. Фото: Johnbod / wikipedia.org Фрида Кало. «Моё рождение», 1932 Фото: Private Collection Следующая фотография 1 / 3 Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Режиссер Стивен Спилберг, 1981 Фото: Paramount Pictures; Lucasfilm Ltd. Фото: Johnbod / wikipedia.org Фрида Кало. «Моё рождение», 1932 Фото: Private Collection

8

Концепцию Ковчега Завета как древней технологии придумал врач. Работая над сценарием фильма вместе с Джорджем Лукасом, Филип Кауфман вспомнил одну из самых необычных историй о древних артефактах, которые когда-либо слышал. Во время учебы в колледже Кауфман переболел мононуклеозом. Его лечащим врачом был Рафаэль Айзекс — гематолог, который изобрел новаторское лечение B12-дефицитной анемии и искал лекарство от лейкемии. Однако медицина была не единственной его страстью. В свободное время Айзекс размышлял о том, можно ли объяснить чудеса Ветхого Завета с помощью физики и химии. Одной из самых известных его идей стала интерпретация Ковчега Завета. Айзекс предполагал, что священный ларец, который, согласно Ветхому Завету, приносил победу праведникам и беды врагам Израиля, был своеобразным устройством связи с Богом. По его версии, сама конструкция ковчега указывала на то, что он мог работать как приемник божественных посланий и воли. Этой теорией Айзекс поделился с Кауфманом. Спустя десятилетия бывший пациент вспомнил старый разговор и предложил сделать ковчег центральным артефактом фильма «В поисках утраченного ковчега».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Режиссер Стивен Спилберг, 1981

Фото: Paramount Pictures; Lucasfilm Ltd. Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Режиссер Стивен Спилберг, 1981

Фото: Paramount Pictures; Lucasfilm Ltd.

9

Поединок с мечником сопровождала дизентерия. Эпизод, в котором Индиана Джонс отбивается в Каире от арабских наемников и выходит против огромного мечника, первоначально должен был стать длинным противостоянием сабли и хлыста. Но экспедиция в Тунис — именно там снимались все «египетские» сцены фильма, обернулась для съемочной группы массовой дизентерией. Харрисон Форд едва стоял на ногах и предпочитал не отходить далеко от туалета. Хореографическую сцену под палящим солнцем нужно было переснимать снова и снова — актер, игравший мечника, не выучил постановку боя. После нескольких дублей измученный Форд предложил Спилбергу: «А почему бы мне просто не пристрелить этого засранца?» Так случайно родилась одна из самых комичных сцен в истории приключенческого кино: после долгой драки с наемниками Индиана Джонс устало достает револьвер и меланхолично стреляет в самого грозного противника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Индиана Джонс В поисках утраченного ковчега». Режисер Стивен Спилгер, 1981

Фото: Paramount Pictures; Lucasfilm Ltd. Кадр из фильма «Индиана Джонс В поисках утраченного ковчега». Режисер Стивен Спилгер, 1981

Фото: Paramount Pictures; Lucasfilm Ltd.

10

Спилберг хотел, чтобы в финале, когда нацисты открывают ковчег, «весь ад вырвался наружу». Такую задачу он поставил художникам по спецэффектам. К единому мнению о том, как должен выглядеть ад, художники не пришли. Один предлагал выпустить из ковчега призраков, другой — устроить огненную бурю, третий настаивал на сверхъярких вспышках света. В итоге режиссер решил, что если объединить все три варианта, то как раз получится эпичный финал героического противостояния археолога и немецкой армии.