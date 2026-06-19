Всему свой Робин Гуд

В мировой прокат 19 июня выходит фильм «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом в главной роли. В нем легендарный разбойник состарился, переживает кризис идентичности и пытается осмыслить прошлое. И удивляться его усталости не приходится. За столетия существования легенда о Робин Гуде успела послужить самым разным идеям, а ее главный герой — примерить на себя множество личин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Смерть Робин Гуда». Режиссер Майкл Сарноски, 2026

Фото: Lyrical Media, Ryder Picture Company Кадр из фильма «Смерть Робин Гуда». Режиссер Майкл Сарноски, 2026

Фото: Lyrical Media, Ryder Picture Company

Человек вне закона

Ровно восемь веков назад, в 1226 году, королевские судьи предписали шерифу Йоркшира внести в казну 32 шиллинга и 6 пенсов, вырученные от распродажи имущества Роберта Хода (Robert Hod) — такой документ существует в реальности. Какое преступление совершил господин Ход, неизвестно. Из документов следует лишь, что он ударился в бега, был объявлен вне закона, а его имущество конфисковано. В последующие годы его имя еще не раз всплывало в финансовых записях и менялось в написании, в том числе передавалось и как Роберт Гуд (Robert Hood). То, что именно история этого беглеца стала отправной точкой мифа о благородном разбойнике,— самая популярная версия у исследователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Королевский суд во времена Генриха VI

Фото: Culture Club / Getty Images Королевский суд во времена Генриха VI

Фото: Culture Club / Getty Images

Вообще, в судебных и государственных документах XIII–XIV веков Роберты (и сокращенные Робины) Гуды появляются десятки раз, и всегда упоминаемые как-то нарушали закон. Так, в 1225 году в Бакингемшире судили группу мужчин, среди которых был Роберт Гуд, за разрушение овчарни аббатства. В 1266 году, во время Второй баронской войны, летописцы упоминают Роберта Гуда среди мятежников, выступавших за ограничение власти Генриха III и бежавших на остров Эли. А в 1354 году в Рокингеме был освобожден под залог Роберт Гуд, которого до этого задержали «за посягательство на растения и оленей» королевского леса.

Но откуда бы ни появился лесной разбойник, к концу XIV века он уже был настоящей звездой английской массовой культуры, настолько, что первое появление в литературе было связано не с его приключениями, а с его популярностью. В поэме Уильяма Ленгленда «Видение о Петре-пахаре» (1377), посвященной нравственному и социальному кризису английского общества, герой признается, что не знает наизусть «Отче наш», зато прекрасно помнит истории о Робин Гуде.

Вольнолюбец

Робин Гуд тоскует без причастия и церковной службы и решает выйти из леса и посетить мессу. Друзья пытаются его остановить: город полон врагов, а шериф только и ждет случая схватить его. Но Робин не слушает советов и, конечно, оказывается в плену. Так выглядит завязка первой сохранившейся баллады о лесном разбойнике — «Робин Гуд и монах», записанной около 1450 года. Главная черта Робин Гуда в ранних текстах — упрямое стремление жить по собственным правилам. Неудивительно, что такой вольнолюбивый герой стал любимцем народа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ньюэлл Конверс Уайет. Репродукция картины «Кончина (Уход) Робин Гуда», 1917

Фото: Brandywine Museum of Art Ньюэлл Конверс Уайет. Репродукция картины «Кончина (Уход) Робин Гуда», 1917

Фото: Brandywine Museum of Art

Средневековая Англия была страной с одной из самых сильных и организованных королевских администраций в Европе. Власть короля и знати поддерживали шерифы, судьи, лесничие, церковные чиновники и сборщики платежей, не устававшие напоминать подданным о многочисленных обязанностях и необходимости соблюдать законы. Робин Гуд же игнорировал всех и вся. Боролся с мешавшими ему представителями власти. Дорожил своей шайкой, но даже друзьям не позволял диктовать себе правила. Нарушал законы о королевских лесах, ограничивающие охоту и хозяйственную деятельность, и считал чащу личной вольницей. Словом, Робин Гуд раз за разом ставил собственную волю выше чужих правил, государственных законов и даже добрых советов.

Заступник

Жить исключительно собственными интересами Робин Гуду дали недолго. «Он не позволял творить несправедливости в отношении женщин или грабить бедняков, а, напротив, оделял их тем, что отбирал у аббатов. Разбойные дела этого человека достойны осуждения, но из всех разбойников он был самым гуманным и благородным». Так писал о Робин Гуде шотландский философ-гуманист Джон Мейджор. В 1521 году он завершил свою «Историю Великой Британии», в которой смотрел на недавнее средневековое прошлое страны из эпохи Возрождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Робин Гуду в Ноттингеме

Фото: Darren Staples / AFP Памятник Робин Гуду в Ноттингеме

Фото: Darren Staples / AFP

Но Мейджор придумал своего Робин Гуда не на пустом месте. Его рождение как заступника случилось раньше и пришлось на тревожное для Англии время. Вторая половина XV века и начало века XVI были эпохой недовольства властью. Страну то и дело сотрясали народные выступления против коррупции, злоупотреблений чиновников и несправедливого управления. Лидеры таких бунтов часто брали себе прозвище Робин Гуд или объявляли себя одним из его людей. А в балладах лесной разбойник все чаще оказывался на стороне тех, кого притесняли — крестьян, ремесленников и разорившихся рыцарей. Его противниками становились жадные чиновники и церковники, и он без конца вступал с ними в противостояние для защиты слабых. Впрочем, помогал он далеко не всем, а лишь тем, кто, по его мнению, заслуживал поддержки.

Примиритель

В начале XIX века европейские мыслители разных стран были увлечены поиском национальной идентичности, собственного исторического канона и локальных героев. В Великобритании главным мифотворцем этого процесса стал Вальтер Скотт. В 1819 году вышел его «Айвенго» — романтическая летопись рождения английской нации. И без активного участия лесного разбойника, конечно, она не обошлась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниэль Маклис. Репродукция картины «Робин Гуд и его Веселые люди развлекают Ричарда Львиное сердце в Шервудском лесу», 1839

Фото: Nottingham City Museums and Galleries Даниэль Маклис. Репродукция картины «Робин Гуд и его Веселые люди развлекают Ричарда Львиное сердце в Шервудском лесу», 1839

Фото: Nottingham City Museums and Galleries

В «Айвенго» Робин Гуд появился под именем Локсли. Он командует шайкой разбойников, которая больше напоминает партизанский отряд. Пока законный король Ричард Львиное Сердце находится в плену, его брат принц Джон со своими сторонниками погружает страну в хаос беззакония. Локсли и его люди встают на сторону Ричарда, помогают ему вернуть власть и восстановить порядок. Союз этот на самом деле непростой. Локсли — сакс, представитель старой Англии, покоренной норманнами в ходе завоевания XI века. Ричард же — потомок тех самых завоевателей. Объединив их против общего врага, Скотт превратил лесного разбойника в одну из фигур символического национального примирения — саксы и норманны больше не борются друг с другом, а вместе защищают благополучие общей страны.

Социалист

«В образовании сейчас принято делать акцент на истории Робин Гуда. Это коммунистическая установка. Он грабил богатых и отдавал бедным. Такая идея подрывает уважение к закону и порядку» — так требовала выкинуть из школьной программы истории о лесном разбойнике Ада Уайт, член комиссии по учебникам американского штата Индиана. Случилось это в 1953 году, на восьмом году холодной войны. История быстро стала анекдотом по обе стороны железного занавеса. Советская пресса посмеялась над перспективой принять в компартию Робин Гуда. А шериф Ноттингема заверил общественность, что лесной разбойник не был коммунистом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка книги «Поклоны баронам». Автор Джеффри Триз, 1934

Фото: Martin Lawrence Обложка книги «Поклоны баронам». Автор Джеффри Триз, 1934

Фото: Martin Lawrence

Но каким бы курьезом ни выглядела эта история, Уайт была права — Робин Гуд уже давно стал своим для левых. В 1934 году вышла книга Джеффри Триза «Луки против баронов». Историю о средневековом подростке, вошедшем в шайку Робин Гуда, Триз, состоявший в Коммунистической партии Великобритании, превратил в полноценный агитматериал для вербовки юных социалистов. В романе было все: притесняемые крестьяне, живописание неравенства, речи о товариществе и равенстве и народное восстание, построенное по образцу бунта из «Броненосца "Потемкин"» Сергея Эйзенштейна. Робин Гуд представал в романе лидером народного движения против феодалов, а его политической программой стала формула «отобрать у богатых и раздать бедным».

В таком амплуа Робин Гуд провел большую часть XX века, выступая в книгах, комиксах, фильмах и мультфильмах защитником бедняков и противником богатых угнетателей. Еще он стал талисманом американского движения «Зеленое перо», которое использовало его в протестах против антикоммунистической истерии эпохи маккартизма, а позже то и дело появлялся в кампаниях за повышение налогов на роскошь и капитал. Пробрался он и в XXI век, дав имя инициативе Robin Hood Tax, призывающей обложить финансистов дополнительным налогом для борьбы с бедностью и социальным неравенством.

Либертарианец

«Возможно, вы слышали, что Робин Гуд отнимал у богатых и отдавал бедным. Так это была всего лишь либеральная пропаганда. Теперь Робин — не разбойник-социалист, подрабатывающий перераспределением богатства, а мужественный бунтарь-либертарианец» — так с иронией отреагировала в 2010 году газета The New York Times на выход фильма Ридли Скотта «Робин Гуд». В новой версии легенды разбойник оказался противником налогов и чрезмерного государства, пламенно рассуждающим о личных свободах и сопротивлении произволу власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Робин Гуд». Режиссер Ридли Скотт, 2010

Фото: Imagine Entertainment, Scott Free Productions, Universal Pictures Кадр из фильма «Робин Гуд». Режиссер Ридли Скотт, 2010

Фото: Imagine Entertainment, Scott Free Productions, Universal Pictures

Тема конфликта человека и могущественной системы для Ридли Скотта не была новой. В «Бегущем по лезвию» его герои сопротивлялись корпорациям, фактически превратившимся в государства и получившим почти неограниченную власть над человеческими судьбами. В «Чужом» — безжалостной бюрократической машине, готовой пожертвовать жизнями ради собственных целей. И вот пантеон бунтарей режиссера пополнил главный разбойник английской истории. После столетий, проведенных в разных социальных и политических ролях, Робин Гуд оказался над дискуссиями о лучшем устройстве жизни и потребовал от государства просто оставить в покое людей, их деньги и право распоряжаться собой.